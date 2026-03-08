Cuba bajo asedio: cacerolazos y colapso energético sacuden la isla

La tensión social en Cuba ha alcanzado niveles críticos tras dos noches consecutivas de protestas y cacerolazos. Informes recabados por TN, respaldados por testimonios directos de residentes y reportes de medios opositores como CiberCuba, Cubanet y 14 y medio, confirman que el descontento se ha propagado desde diversos barrios habaneros hacia otras zonas geográficas del país. El mapa de la movilización abarca puntos clave de la capital, incluyendo Centro Habana, Arroyo Naranjo, La Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Cotorro, Marianao, Regla, Cerro y el reparto Bahía en Habana del Este. Asimismo, se han registrado manifestaciones en Guanabacoa, Alamar y en el municipio de Jagüey Grande, perteneciente a la provincia de Matanzas.

El epicentro del conflicto no es solo político, sino la insostenible situación cotidiana que atraviesa el país. Mientras la prensa oficialista ha optado por el silencio, dedicando sus ediciones dominicales a homenajear la labor de las mujeres cubanas, la realidad en las calles, amplificada por Facebook, cuenta una historia radicalmente distinta.

Un sistema al borde del colapso estructural

El descontento popular es el síntoma de una crisis profunda que atraviesa todas las capas de la sociedad, agravada por un colapso energético sin precedentes. Este domingo, las autoridades enfrentaron un apagón masivo que dejó sin suministro al 62% de la isla. La infraestructura eléctrica padece una obsolescencia crítica, careciendo de mantenimiento y de las inversiones necesarias durante años. Actualmente, de las 16 unidades de producción termoeléctrica existentes, ocho están fuera de servicio debido a averías o falta de mantenimiento. Un punto de inflexión ocurrió el pasado miércoles, cuando la salida de la central termoeléctrica Antonio Guiteras, la más importante del país, provocó que dos tercios del territorio quedaran a oscuras durante varias horas. Economistas independientes han advertido que la recuperación del sistema energético requiere una inyección de capital estimada entre 8000 y 10.000 millones de dólares.

El mercado negro y la vida bajo las sombras

La falta de combustible es total, afectando incluso las necesidades básicas como cocinar, lo que ha empujado a la población hacia un mercado negro donde el litro de nafta se comercializa a un equivalente de entre 8 y 10 dólares, un precio prohibitivo para la gran mayoría de los ciudadanos. Los testimonios recogidos reflejan un agotamiento absoluto; mientras en las provincias los cortes eléctricos se extienden hasta las 20 horas diarias, en La Habana la inestabilidad es constante. Los residentes describen cortes breves y recurrentes que imposibilitan cualquier planificación cotidiana o incluso la conexión a internet, ya que la señal demora en restablecerse cada vez que vuelve la luz, generando un clima de desesperación colectiva.

Entre consignas, insultos y amenazas externas

Durante las noches del viernes y el sábado, el sonido de los calderos y utensilios de cocina golpeados se mezcló con gritos de protesta. Según el registro de 14 y medio, los manifestantes, indignados por la falta de suministro, corearon consignas exigiendo el retorno de la electricidad, tildando a los gobernantes de "abusadores" y clamando contra el sistema, llegando incluso a utilizar insultos específicos contra el presidente Miguel Díaz-Canel.

Este escenario de alta vulnerabilidad ocurre en un contexto geopolítico de extrema presión. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado sus amenazas contra el sistema cubano, declarando que la isla vive sus "últimos momentos" tal como se la conoce. La política de Washington, marcada por un bloqueo petrolero, se suma a la sombra del antecedente regional ocurrido el pasado 3 de enero, cuando se produjo el ataque y captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Bajo este marco, la Revolución cubana enfrenta un desafío de supervivencia tanto en el plano económico como en el político que parece haber llegado a un punto de no retorno.