Irán: Mojtaba Jamenei fue elegido nuevo líder supremo tras el asesinato de su padre

La Asamblea de Expertos de Irán eligió a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país, tras el asesinato de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, ocurrido el 28 de febrero durante una serie de ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel que desencadenaron el actual conflicto en Medio Oriente.

"El ayatolá Mojtaba Hoseini Jamenei es nombrado y presentado como tercer guía del sagrado sistema de la República Islámica de Irán, sobre la base de un voto decisivo de los respetados miembros de la Asamblea de Expertos", indicó el organismo en un comunicado difundido por medios iraníes.

La designación configura una virtual sucesión dinástica, algo inédito dentro del sistema político surgido tras la Revolución Islámica. Mojtaba Jamenei se convierte así en el tercer líder supremo de Irán, luego del fundador de la república, Ruhollah Jomeini, quien gobernó hasta su muerte en 1989, y de su padre, Alí Jamenei.

La elección confirmó versiones que circulaban desde días atrás. El portal opositor Irán Internacional, con sede en Londres, había informado previamente que la Asamblea de Expertos —el órgano compuesto por 88 clérigos encargado de designar al líder supremo— ya había tomado la decisión.

Según ese medio, Mojtaba Jamenei habría sido elegido bajo presión del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), la fuerza militar más poderosa del país.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que, sin el reconocimiento de Washington, el nuevo líder supremo "no durará mucho", en un contexto de máxima tensión entre Irán, Estados Unidos e Israel.

Quién es Mojtaba Jamenei

Aunque durante años mantuvo un perfil público bajo y no ocupó cargos formales de alto rango, Mojtaba Jamenei era considerado una figura clave dentro del entramado de poder construido por su padre.

Su nombre circulaba desde hace tiempo como uno de los posibles sucesores del líder supremo, debido a su fuerte influencia dentro del aparato político y de seguridad iraní.

De 55 años, Mojtaba nació en 1969 en la ciudad religiosa de Mashhad y es el segundo hijo de Alí Jamenei. Participó en la guerra entre Irán e Irak durante la década de 1980 y posteriormente se convirtió en clérigo chiíta, aunque de menor jerarquía religiosa que otros líderes del país.

Analistas y opositores lo describen como un actor poderoso en las sombras, con fuerte influencia sobre la Guardia Revolucionaria y las distintas facciones conservadoras del régimen.

La oposición iraní también lo señaló como uno de los responsables de la represión de las protestas de 2009, tras las denuncias de fraude electoral, y de mantener vínculos con el grupo paramilitar Basij, una organización subordinada a la Guardia Revolucionaria encargada de controlar protestas y perseguir disidencias.

Tras la muerte de su padre, Mojtaba Jamenei asumirá el liderazgo del país en uno de los momentos más críticos de la historia reciente de la República Islámica, en medio de lo que las autoridades iraníes describen como una "amenaza existencial" tras la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos e Israel.