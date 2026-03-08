La sombra tras la pantalla: la Inteligencia Artificial revela una red de abusos rituales en el Reino Unido

La IA como puente inesperado hacia la justicia

En un fenómeno que ha sorprendido a las autoridades del Reino Unido, la inteligencia artificial, específicamente ChatGPT, se ha convertido en una pieza clave para desentrañar un complejo entramado de abusos ocultos. Lejos de ser una simple curiosidad tecnológica, el bot de OpenAI está actuando como una puerta de entrada al sistema de protección, recomendando activamente a los usuarios buscar ayuda profesional tras detectar relatos de traumas graves. Gabrielle Shaw, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de Personas Abusadas en la Infancia (Napac), ha confirmado que, durante los últimos 18 meses, el organismo ha experimentado un volumen creciente de llamadas de personas que llegan a ellos por recomendación directa de la IA. Shaw destacó que la gente utiliza la inteligencia artificial como una forma de terapia y enfatizó que, si esta tecnología funciona como un primer contacto para el apoyo necesario, debe ser considerada un elemento positivo en la lucha contra estos crímenes.

Cifras que desafían la incredulidad

La magnitud de la problemática se refleja en los datos estadísticos recopilados por Napac. Durante un período de nueve años, la organización ha registrado un total de 36.700 llamadas, de las cuales más de 1.300 han mencionado explícitamente el abuso ritual organizado. Estos números, que anteriormente permanecían bajo la sombra de la estigmatización o el escepticismo, hoy constituyen una señal de alerta que las autoridades ya no pueden ignorar. El abuso ritual es un fenómeno complejo, vinculado en diversos casos al satanismo, el fascismo o creencias esotéricas. Este tipo de violencia involucra de manera sistemática la violencia sexual como mecanismo de control, así como el maltrato físico y psicológico utilizado para someter la voluntad de las víctimas, que en su mayoría son niños. Asimismo, se detectan prácticas rituales empleadas como una herramienta de dominación dentro de círculos cerrados.

Un crimen oculto bajo el velo de lo "fantástico"

Durante décadas, la justicia británica ha mantenido una brecha operativa frente a estos casos. Richard Fewkes, director del Programa Hydrant de protección infantil, ha advertido que el carácter fantástico atribuido a estos relatos ha sido la principal razón por la cual muchas denuncias fueron desestimadas o tratadas con desdén. La dificultad de probar delitos que ocurren en ambientes cerrados y bajo dinámicas de control absoluto ha frenado las investigaciones durante años.

Sin embargo, la perspectiva académica y policial está cambiando. La investigadora Dr. Elly Hanson ha sido contundente al romper con los estereotipos habituales al señalar que las víctimas no pertenecen necesariamente a sectores marginales, sino que muchas veces crecen en regímenes de crueldad dentro de familias británicas blancas y, en numerosas ocasiones, de alto nivel socioeconómico o privilegiadas. Ante este panorama, el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC) ha tomado medidas concretas, lanzando un grupo de trabajo especializado para abordar estas denuncias. La creación de este equipo marca un precedente histórico: el reconocimiento oficial de que estos crímenes existen, ocurren dentro de la sociedad británica y requieren un abordaje técnico especializado que esté a la altura de la gravedad de los hechos. El sistema judicial del Reino Unido, impulsado por esta nueva ola de denuncias y la mediación tecnológica, parece estar iniciando finalmente un proceso de respuesta ante una de las facetas más oscuras y silenciadas de la criminalidad contemporánea.