Boca rechazó la oferta de 10 millones de dólares por una de sus figuras

El mercado de pases entra en una etapa de definiciones cruciales y las oficinas del fútbol internacional centran su atención en la Ribera. La primera oferta de Napoli por el atacante Exequiel Zeballos fue de 10 millones de dólares por el 100 por ciento del pase, una propuesta de peso para el fútbol sudamericano pero que Boca la rechazó por considerarla insuficiente. A pesar de este primer freno en la negociación, las negociaciones continúan para acercar posiciones entre ambas partes, en el marco de un diálogo dinámico donde ambas instituciones mantienen conversaciones directas con el objetivo de cerrar la transferencia durante este mercado de pases.

El marco contractual del futbolista resulta el eje central sobre el cual giran las conversaciones. El "Xeneize" pretende una cifra superior a la presentada inicialmente por el conjunto italiano. No obstante, las opciones de negociación están estrictamente condicionadas por los plazos de su vínculo legal:

Cláusula de rescisión: La salida directa del atacante está fijada formalmente en 15 millones de dólares.

Vencimiento de contrato: La dirigencia azul y oro sabe que su contrato vence el 31 de diciembre de este año.

Plazo de negociación libre: A partir del 1 de julio, el santiagueño de 24 años podrá negociar libremente con cualquier club para incorporarse sin costo desde comienzos de 2027.

Este contexto temporal es el factor determinante que llevó a la dirigencia de Boca a flexibilizar su postura original y aceptar discutir un monto inferior a la cláusula de rescisión para evitar una pérdida patrimonial absoluta.

Un frente interno resuelto y la postura del futbolista

A diferencia de la complejidad que rodea el acuerdo entre los clubes, el terreno personal del atacante se encuentra completamente despejado. El acuerdo entre Zeballos y Napoli ya está cerrado desde hace tiempo, por lo que el único aspecto pendiente es el valor de la operación. En el seno del club de la Ribera existe confianza en que las diferencias económicas podrán resolverse y que la venta se concretará sin mayores inconvenientes.

Desde la representación del deportista, las prioridades han sido claras desde el inicio del proceso de negociación:

Respeto al patrimonio institucional: Desde el entorno del futbolista también dejaron en claro que la intención siempre fue concretar una transferencia para que el club reciba una compensación económica.

Rechazo a la salida a coste cero: Por ese motivo, nunca contemplaron una salida en condición de libre e insisten en que consideran que la negociación con Napoli es la mejor alternativa para todas las partes.

Decisión tomada y marginación del plantel profesional

El desenlace actual es el resultado de un camino trazado semanas atrás en la intimidad del predio deportivo. Zeballos ya había comunicado su decisión de no renovar contrato para continuar su carrera en Europa. El proceso formal de su desvinculación se aceleró de manera paulatina tras cumplir con sus obligaciones de preparación física: tras realizar la pretemporada con el plantel, habló con Rodolfo Arruabarrena para informarle su postura.

A partir de esa conversación, las consecuencias deportivas para el jugador de 24 años se aplicaron de inmediato en la planificación del cuerpo técnico:

Copa Argentina: El futbolista no fue convocado para el debut ante Sarmiento.

Torneo internacional: El delantero no integra la lista de buena fe de la Copa Sudamericana.

La hoja de ruta está trazada y las cartas sobre la mesa. La resolución de esta operación no solo marcará el destino inmediato del extremo en el fútbol europeo, sino que determinará el balance económico de Boca en el presente libro de pases. Si las partes alcanzan un acuerdo en la cifra de la transferencia, el delantero continuará su carrera en Napoli.