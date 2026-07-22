Venezuela evalúa terrenos para construir más de 25.000 viviendas antisísmicas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, encabezó una inspección técnica de terrenos en el estado central de La Guaira, donde se proyecta construir más de 25.000 viviendas diseñadas con estándares antisísmicos.

La evaluación se realizó casi un mes después del doble terremoto que devastó el litoral central y puso nuevamente en el centro de la agenda la necesidad de avanzar con soluciones habitacionales capaces de resistir movimientos telúricos.

El proyecto contempla un conjunto de terrenos distribuidos en más de 40 predios, con una superficie total de 584.000 metros cuadrados. Allí se estudia la posibilidad de levantar viviendas con estructuras flexibles de hormigón armado y acero, complementadas con sistemas de disipación de energía.

El objetivo es desarrollar construcciones preparadas para resistir movimientos sísmicos y, al mismo tiempo, avanzar con un esquema urbanístico integral que no se limite exclusivamente a la edificación de viviendas.

Estudios geológicos antes de iniciar las obras

Uno de los principales aspectos de la inspección está vinculado con la evaluación de las condiciones del suelo. Los estudios geológicos se concentran en zonas planas y mesetas del estado costero de La Guaira, considerado el territorio más golpeado por los sismos ocurridos el pasado 24 de junio.

La intención es determinar la capacidad de carga del suelo antes de comenzar las obras. Esta etapa técnica resulta central dentro del proyecto, ya que la evaluación de los terrenos permitirá establecer si las superficies seleccionadas cuentan con las condiciones necesarias para sostener las futuras construcciones.

El análisis de los predios constituye así una instancia previa a la ejecución de un plan habitacional de gran escala. La superficie disponible, la distribución de los terrenos y la capacidad de carga serán evaluadas antes de avanzar con la construcción de las viviendas y la infraestructura complementaria.

Viviendas con estructuras flexibles

La propuesta habitacional incorpora criterios específicos para reducir el impacto de los movimientos telúricos. Las viviendas proyectadas contarán con:

Estructuras flexibles de hormigón armado .

. Acero .

. Sistemas de disipación de energía .

. Diseños preparados para resistir movimientos sísmicos.

El proyecto apunta a brindar soluciones habitacionales con características antisísmicas, una condición especialmente relevante para una zona que fue severamente afectada por los terremotos del 24 de junio.

La incorporación de estructuras flexibles y sistemas de disipación de energía forma parte del diseño previsto para las futuras viviendas. El objetivo es que las construcciones puedan responder ante movimientos telúricos y ofrecer una mayor resistencia estructural.

Un plan urbano que incluye escuelas, deporte y comercio

La planificación no contempla únicamente la construcción de viviendas.

El proyecto urbanístico también incluye infraestructura destinada a distintos aspectos de la vida cotidiana de las futuras comunidades. El esquema contempla:

Infraestructura escolar .

. Espacios deportivos .

. Áreas comerciales .

. Lugares de esparcimiento.

La propuesta se desarrolla bajo un esquema integral de planificación y forma parte del Plan Venezuela Renace.

De esta manera, los más de 25.000 hogares proyectados quedarían integrados dentro de un desarrollo urbano que prevé también servicios y espacios destinados a la educación, el deporte, la actividad comercial y el esparcimiento.

La inspección de los terrenos se inserta así en un proyecto que busca combinar la respuesta habitacional con la planificación de nuevos espacios urbanos.

El objetivo de entregar 4.000 viviendas hasta diciembre

La evaluación de los terrenos se produjo luego de que Delcy Rodríguez anunciara el lunes un nuevo cronograma de entrega de viviendas. Durante un acto, la presidenta encargada informó que el objetivo es entregar 4.000 viviendas hasta diciembre y alcanzar las 10.000 viviendas para 2027.

El anuncio se realizó en Caracas, donde más de 240 familias damnificadas recibieron las llaves de sus nuevos departamentos.

La entrega de esas viviendas se produjo en el marco de la respuesta habitacional destinada a familias afectadas. La planificación anunciada establece metas para los próximos meses y para 2027, mientras el proyecto de La Guaira avanza en la etapa de evaluación de los terrenos.

El desarrollo de más de 25.000 viviendas antisísmicas representa una proyección de mayor escala dentro de la planificación habitacional que el Gobierno busca desplegar en el estado costero.

La inspección técnica y el equipo a cargo

Rodríguez recorrió la zona junto al presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad de Vivienda e Infraestructura, el ingeniero Francisco Garcés, y la ministra de Hábitat y Vivienda, Paola Posani.

La presencia de las autoridades vinculadas con la evaluación de la habitabilidad, la infraestructura y la política habitacional acompañó la inspección de los terrenos seleccionados.

La información fue difundida por la prensa oficial, que dio cuenta del recorrido y de las características del proyecto previsto para La Guaira.

La evaluación técnica representa una etapa inicial para definir la viabilidad de las áreas donde se pretende levantar el complejo habitacional. Los estudios geológicos deberán determinar la capacidad de carga de los suelos antes de que se inicien las obras.