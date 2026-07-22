El temporal en Chile deja 13 muertos, cuatro desaparecidos y más de 63.000 aislados

El sistema frontal que desde el pasado 16 de julio azota con severidad al territorio chileno ha alcanzado cifras dramáticas en su balance de daños humanos y materiales. Según los datos oficiales proporcionados en las últimas horas por las autoridades del país sudamericano, la cifra de personas fallecidas ha ascendido a 13, mientras que cuatro personas permanecen desaparecidas en medio de las complejas labores de búsqueda y rescate. Este fenómeno meteorológico ha extendido sus efectos a lo largo y ancho de la geografía chilena, afectando de manera directa a 10 de las 16 regiones que integran la nación.

La magnitud de este evento climático no solo se refleja en la pérdida de vidas humanas, sino también en el grado de parálisis que sufren múltiples comunidades. En la actualidad, la cifra de personas que se encuentran completamente incomunicadas asciende a unas 63.000 (con un registro preciso de 63.515 personas aisladas). Asimismo, el informe oficial detalla la existencia de 3.469 personas damnificadas y un total de 16 lesionados, panorama que da cuenta del nivel de devastación y de la emergencia social provocada por las inclemencias del tiempo.

Evaluación del daño habitacional y estado de la infraestructura

El impacto sobre el parque habitacional y las redes de transporte terrestre representa uno de los desafíos más críticos para las instituciones públicas del país. De acuerdo con los balances técnicos consolidados, el temporal ha generado severas afectaciones en el patrimonio de miles de familias.

Viviendas afectadas: Más de 24.400 viviendas registran algún tipo de daño (alcanzando un total exacto de 24.459 inmuebles comprometidos).

Destrucción total: Entre la totalidad de las viviendas consignadas con daños, un total de 100 viviendas resultaron completamente destruidas.

Infraestructura vial: Persisten múltiples cortes de camino y cortes de ruta que dificultan el tránsito de asistencia e impiden la reconexión de los sectores aislados.

Caudales de agua: Se mantiene una vigilancia constante sobre diversos ríos que continúan con sus caudales bastante abundantes, existiendo la probabilidad técnica de que se registre algún ascenso en los niveles durante el transcurso del día.

El balance de las autoridades y la persistencia de los riesgos

A pesar de que el frente meteorológico ha comenzado a amainar en ciertos sectores del país y ya no se presentan precipitaciones en la zona golpeada, los organismos de respuesta ante emergencias mantienen una postura de extrema vigilancia.

En el marco de una rueda de prensa pública, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, ofreció detalles de la situación y enfatizó la necesidad de mantener la cautela entre la población afectada.

"De todas maneras queremos insistir en el llamado a las personas a la precaución. Todavía hay cortes de camino, cortes de ruta. Algunos ríos todavía siguen con sus caudales bastante abundantes y no se descarta la posibilidad de que pueda tener algún ascenso en ellos durante el día", indicó la funcionaria al evaluar los peligros latentes en el terreno.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aportó antecedentes sobre la evolución de las condiciones atmosféricas en la zona septentrional de la emergencia. El autoridad precisó que en las regiones de Atacama y Coquimbo, ubicadas en el norte del país, se concentra la mayor gravedad del temporal. Estas circunscripciones han sido las más afectadas desde el pasado fin de semana y es donde ha fallecido la mayoría de personas. No obstante, Pavez llevó un elemento de alivio respecto a los pronósticos meteorológicos al confirmar que no se pronostican lluvias para los próximos días en dicho sector geográfico.

Medidas gubernamentales y despliegue del Estado de Excepción

Frente a la gravedad de los acontecimientos y la extensión de la catástrofe, el Poder Ejecutivo nacional adoptó decisiones administrativas de carácter extraordinario para hacer frente a la emergencia humanitaria.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, decretó el pasado 20 de julio el estado de excepción de catástrofe por calamidad pública. Esta disposición rige de manera específica para la región de Coquimbo y parte de Atacama, zonas que han resentido el golpe del fenómeno con mayor violencia.

La promulgación de esta medida de excepción constitucional faculta jurídicamente a la administración central para activar mecanismos inmediatos de apoyo:

Despliegue militar: Permite el uso e intervención directa de efectivos militares en las zonas declaradas bajo catástrofe para colaborar en tareas de orden, rescate y logística.

Recursos fiscales: Habilita el empleo de recursos especiales de las arcas fiscales de la nación sudamericana para atender de forma expedita la reconstrucción y el auxilio de las poblaciones damnificadas.

Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en el terreno para dar con el paradero de los cuatro desaparecidos y restablecer la conectividad con las miles de personas aisladas, el país permanece atento al comportamiento de los cauces fluviales y a la consolidación de la ayuda estatal.