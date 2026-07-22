Maduro y Cilia Flores vuelven a comparecer ante la Justicia de Estados Unidos

El expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debe presentarse este miércoles junto a su esposa, Cilia Flores, ante un tribunal federal de Nueva York para cumplir con una nueva instancia formal del proceso judicial que ambos enfrentan en Estados Unidos.

Se trata de la tercera audiencia formal desde su detención, en una causa que continúa avanzando en los tribunales de Brooklyn. Según pudo reconstruir , el exmandatario, de 63 años, permanece recluido en una cárcel de Brooklyn junto a su esposa, luego de haber sido capturado el 3 de enero, tras una operación de las fuerzas armadas estadounidenses en Caracas.

La audiencia prevista para este miércoles representa una nueva instancia dentro de un proceso que todavía se encuentra en la etapa previa al juicio oral. La cita judicial había sido pautada originalmente para finales de junio, pero debió ser postergada por la Fiscalía debido a los estrictos requerimientos de seguridad que exige el traslado.

La jornada estará abocada a cuestiones de procedimiento del litigio y a los pasos previos al inicio del juicio oral.

Las acusaciones y la postura de Maduro

Nicolás Maduro, quien ejerció la jefatura de Estado de Venezuela desde 2013 hasta la intervención militar a principio de año, rechaza las imputaciones formuladas en su contra por la Justicia estadounidense.

El dirigente bolivariano ratifica además su postura de considerarse a sí mismo un "prisionero de guerra", una definición que forma parte de su posición frente al proceso judicial que enfrenta en territorio estadounidense.

Asimismo, Maduro se declaró inocente de la totalidad de los cargos presentados por la Justicia norteamericana.

Las acusaciones incluyen:

Conspiración para el narcoterrorismo.

Importación de estupefacientes.

Tenencia ilegal de armamento pesado de destrucción.

La defensa del exmandatario sostiene su posición frente a los cargos mientras el proceso continúa avanzando hacia las instancias previas al juicio oral.

La disputa por el financiamiento de la defensa

Uno de los principales aspectos que condicionó la continuidad del proceso legal estuvo relacionado con el financiamiento de los abogados defensores de Maduro y Cilia Flores.

La situación se destrabó el pasado mes de abril, cuando el gobierno de Washington flexibilizó temporalmente las sanciones económicas contra Caracas. La medida excepcional permitió que el Estado venezolano transfiriera fondos específicos para costear los honorarios del equipo de abogados defensores de la pareja.

El financiamiento de la defensa había constituido previamente un punto central dentro de la disputa judicial. Antes de la autorización, los representantes legales del matrimonio habían presentado recursos con el objetivo de lograr la desestimación total de la causa.

Los abogados argumentaban que el bloqueo financiero derivado de las penalizaciones comerciales violaba el principio constitucional estadounidense que garantiza el derecho a una defensa jurídica de libre elección.

La discusión puso así en el centro del proceso la posibilidad de que los acusados pudieran contar con una representación legal elegida y financiada para afrontar las acusaciones en su contra.

Un proceso que avanza hacia las etapas previas al juicio

La audiencia de este miércoles se desarrollará en un momento en que el litigio continúa transitando sus etapas procesales iniciales. El eje de la jornada estará puesto en las cuestiones de procedimiento y en los pasos que deben cumplirse antes del eventual comienzo del juicio oral. La postergación de la audiencia originalmente prevista para finales de junio se produjo debido a los estrictos requerimientos de seguridad vinculados con el traslado de los acusados.

La nueva comparecencia de Maduro y Flores vuelve a colocar el proceso judicial en el centro de la escena, mientras la defensa mantiene su postura frente a los cargos y el expresidente venezolano insiste en definirse como un "prisionero de guerra".

La causa, de este modo, combina la discusión sobre las acusaciones, la estrategia de la defensa y las condiciones necesarias para garantizar la continuidad del proceso.

Venezuela atraviesa una nueva dinámica política

Mientras el frente judicial avanza en territorio estadounidense, el panorama político e institucional de Venezuela se mantiene bajo una nueva dinámica. La exvicepresidenta Delcy Rodríguez encabeza la gestión interina del Palacio de Miraflores y ha trazado canales de acercamiento diplomático con la Casa Blanca.

El escenario político venezolano se desarrolla así en paralelo al proceso judicial que tiene como protagonistas a Nicolás Maduro y Cilia Flores en los tribunales de Brooklyn.

Por un lado, la Justicia estadounidense continúa avanzando con las instancias procesales previas al juicio oral. Por otro, la gestión interina de Delcy Rodríguez mantiene canales de acercamiento diplomático con Washington.