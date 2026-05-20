Bolivia: el presidente anunció un reordenamiento del gabinete para aplacar las protestas

El presidente Rodrigo Paz anunció este miércoles un reordenamiento del gabinete en un intento por contener la creciente ola de protestas sociales que sacude a Bolivia desde hace semanas, en un contexto de alta tensión política y económica. La medida fue comunicada durante una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por figuras clave de su administración:

Oscar Mario Justiniano , ministro de Desarrollo

, ministro de Desarrollo José Luis Lupo , ministro de la Presidencia

, ministro de la Presidencia Mauricio Zamora , ministro de Obras Públicas

, ministro de Obras Públicas José Luis Gálvez, vocero presidencial

Según reportó el diario La Razón, el mandatario señaló que Bolivia atraviesa un "punto de inflexión", subrayando la necesidad de un nuevo modelo de convivencia política y democrática para superar la crisis actual.

Paz destacó que su gestión, a pesar de los conflictos, ha logrado avances en áreas clave: "En estos seis meses hemos estabilizado la economía, la funcionalidad de una institución como el Banco Central y entablamos diálogo con sectores", afirmó, defendiendo los primeros seis meses de su gobierno.

Distancia con administraciones anteriores y reconocimiento de conflictos

El presidente boliviano tomó especial distancia de las administraciones del Movimiento Al Socialismo (MAS), atribuyendo parte de los problemas actuales a conflictos acumulados durante años:

Señaló que los conflictos reflejan demandas históricas no atendidas.

no atendidas. Mencionó particularmente los reclamos del sector minero y de regiones del occidente del país , describiéndolos como "pedidos de hace 10 años atrás" .

y de , describiéndolos como . Reconoció limitaciones de su gestión: "Se ha generado una suerte de falta de acercamiento a ciertos sectores para entender y comprender la dimensión del problema en Bolivia".

Esta autocrítica refleja un intento de reconocer las demandas sociales y al mismo tiempo justificar la necesidad de cambios estructurales dentro del Ejecutivo.

Reordenamiento ministerial y apertura a nuevos actores

A partir de su diagnóstico sobre la situación del país, Rodrigo Paz anunció un reordenamiento del gabinete, abriendo la posibilidad de incluir nuevos actores políticos y sociales en su administración. Durante la conferencia, expresó:

"Informarles a todos ellos, especialmente del occidente y de El Alto, les anuncio que haremos un reordenamiento del gabinete" , en clara alusión a los manifestantes que realizan bloqueos de rutas.

, en clara alusión a los manifestantes que realizan bloqueos de rutas. "Vamos a convocar a todos aquellos que quieran participar del Gobierno", subrayando la intención de ampliar la base de diálogo con distintos sectores de la sociedad.

Estas declaraciones muestran un enfoque estratégico para mitigar la presión social sin comprometer la visión del Ejecutivo sobre el rumbo político y económico del país.

Rumbo económico y político: no volver al pasado

El mandatario fue categórico respecto al modelo económico y político que Bolivia debe seguir, descartando un retorno a políticas previas:

"Bolivia no va a volver al pasado porque el modelo no funcionó y el gas se acabó".

Con esta afirmación, Paz establece un contraste con administraciones anteriores, defendiendo la estabilidad alcanzada en el corto plazo y justificando la necesidad de su reordenamiento ministerial. El mensaje apunta tanto a consolidar su liderazgo como a enviar señales a los sectores sociales que actualmente protagonizan las protestas.