La Justicia de EE.UU. imputó al expresidente cubano Raúl Castro por asesinato

La tensión política y diplomática entre Estados Unidos y Cuba sumó un nuevo capítulo este miércoles luego de que la Justicia estadounidense imputara al expresidente cubano Raúl Castro por asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves, en una causa vinculada al derribo de dos avionetas civiles de la organización "Hermanos al Rescate" ocurrido en 1996.

La acusación fue presentada tras la decisión de un juez federal de Miami de levantar el secreto de sumario del expediente, en una causa históricamente impulsada por sectores de la comunidad cubana en el exilio radicada en Florida, uno de los principales bastiones políticos y electorales del presidente estadounidense Donald Trump.

La medida judicial representa una nueva escalada en la presión ejercida por Washington sobre la isla caribeña, en un contexto atravesado por la crisis económica y energética que afecta actualmente a Cuba y por el endurecimiento de la política exterior estadounidense desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

La causa por el derribo de las avionetas en 1996

La imputación judicial está relacionada con el episodio ocurrido el 24 de febrero de 1996, cuando dos cazas MiG cubanos derribaron dos avionetas desarmadas pertenecientes a la organización "Hermanos al Rescate" sobre el estrecho de Florida.

En el ataque murieron cuatro personas. Según la acusación presentada en Estados Unidos:

Las aeronaves fueron derribadas en aguas internacionales

Las avionetas pertenecían a la organización "Hermanos al Rescate"

La agrupación asistía a balseros cubanos que intentaban llegar a territorio estadounidense

Un tercer avión logró escapar

En ese momento, Raúl Castro, hoy de 94 años, se desempeñaba como ministro de Defensa de Cuba. El tercer avión que logró evitar el ataque era pilotado por José Basulto, líder de la organización.

La apertura judicial del caso vuelve a colocar en el centro de la escena uno de los episodios más sensibles y conflictivos de la relación entre Cuba y Estados Unidos durante las últimas décadas.

La respuesta de Cuba y la reacción de Miguel Díaz Canel

Tras conocerse la decisión judicial estadounidense, el presidente cubano Miguel Díaz Canel rechazó duramente la acusación contra Raúl Castro y calificó la medida como una acción política. "Es una acción política, sin ningún basamento jurídico, que sólo busca engrosar" el argumento "para justificar el desatino de una agresión militar", sostuvo el mandatario cubano.

Díaz Canel afirmó además que la situación refleja "la soberbia y la frustración" de los representantes estadounidenses frente a "la inquebrantable firmeza de la revolución cubana, y la unidad y fortaleza moral de su liderazgo". Las declaraciones del presidente cubano marcaron la posición oficial de La Habana frente a una acusación que profundiza el conflicto diplomático y político entre ambos países.

EE.UU. endurece su postura hacia la isla

El anuncio de la imputación fue acompañado por declaraciones del fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, quien sostuvo en una conferencia de prensa en Miami que el país "no olvida a sus ciudadanos".

"Tampoco olvidamos a las familias, a los seres queridos y a los amigos que han cargado con el dolor y la pena durante 30 años", expresó Blanche al presentar formalmente los cargos criminales contra el exmandatario cubano. La decisión judicial se conoció además el mismo día en que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, difundió un mensaje dirigido al pueblo cubano.

En el video, Rubio ofreció una "nueva relación" entre Washington y La Habana, aunque aclaró que esa posibilidad debía construirse directamente con la ciudadanía y no con el gobierno comunista. "El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba, pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano", afirmó el funcionario.

El mensaje fue difundido el 20 de mayo, fecha en la que históricamente se conmemora la proclamación de la República de Cuba en 1902.

Las críticas de Marco Rubio al gobierno cubano

Durante su mensaje, Marco Rubio responsabilizó al gobierno cubano por los problemas económicos y sociales que atraviesa actualmente la isla. El secretario de Estado acusó al liderazgo cubano de corrupción, robo y represión política. Además, vinculó al gobierno con los frecuentes apagones y el desabastecimiento que afectan a la población.

"La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos, es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares", sostuvo Rubio. El funcionario estadounidense apuntó especialmente contra GAESA, el conglomerado empresarial militar fundado hace tres décadas por Raúl Castro.

Según Rubio, esa estructura funciona como "un Estado dentro del Estado" y concentra recursos económicos que no se destinan a mejorar la infraestructura energética ni las condiciones de vida de la población cubana.