Irán endurece su discurso frente a EE.UU. "O triunfamos o nos convertimos en mártires"

La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este martes tras una serie de declaraciones cruzadas entre funcionarios de ambos países. El detonante fue la afirmación del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que estuvo "a una hora" de ordenar nuevos ataques contra Irán el lunes, aunque finalmente decidió cancelar la ofensiva para dar margen a lo que describió como "negociaciones serias" con Teherán, mediadas por Pakistán.

Sin embargo, desde el gobierno iraní la respuesta fue inmediata y contundente. El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, descartó cualquier posibilidad de "rendición" y planteó una postura de resistencia absoluta frente a las amenazas estadounidenses.

En una publicación realizada en X, el funcionario iraní sostuvo que la narrativa presentada por Trump sobre una supuesta oportunidad para la paz estaba acompañada, en realidad, por advertencias explícitas de nuevos ataques contra territorio iraní.

"Esto significa llamar 'amenaza' a una 'oportunidad para la paz'", escribió Gharibabadi, según reportó la cadena CBS News.

La crítica del diplomático iraní apuntó directamente a la contradicción que, desde Teherán, observan en el discurso de Washington: mientras se habla de negociaciones y posibilidades de acuerdo, simultáneamente se mantiene la amenaza de una acción militar a gran escala.

La advertencia de Trump y el mensaje de disuasión

Las declaraciones de Donald Trump marcaron uno de los puntos más sensibles del intercambio diplomático y militar entre ambos países en las últimas horas. El mandatario estadounidense afirmó que había considerado seriamente ordenar un ataque contra Irán y que la decisión de cancelarlo respondió a la existencia de conversaciones en curso.

No obstante, Trump también dejó abierta la posibilidad de una ofensiva futura. Según sus palabras, si las negociaciones fracasan y no se alcanza un acuerdo de paz, Estados Unidos podría "lanzar un ataque a gran escala contra Irán en cualquier momento".

Ese mensaje fue interpretado por las autoridades iraníes como una amenaza directa. La reacción de Gharibabadi no solo rechazó cualquier escenario de capitulación, sino que además reforzó la narrativa de resistencia nacional frente a una posible intervención militar.

"Irán, unido y resuelto, está preparado para afrontar cualquier agresión militar", escribió el viceministro iraní en X.

Luego, elevó aún más el tono político y simbólico de su mensaje con una frase que sintetizó la postura oficial expresada por Teherán frente a la presión estadounidense: "Para nosotros, la rendición no tiene sentido; o triunfamos o nos convertimos en mártires".

El componente militar: "El dedo en el gatillo"

La respuesta iraní no se limitó al plano diplomático. En paralelo a las declaraciones de Gharibabadi, el comandante del Cuartel Central General Jatam al Anbiya, el mayor general Ali Abdollahi, emitió una advertencia directa dirigida a Estados Unidos y sus aliados.

En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, Abdollahi pidió que Washington no vuelva a cometer un "error estratégico ni de cálculo".

El jefe militar sostuvo que las Fuerzas Armadas iraníes se encuentran en estado de preparación y utilizó una expresión que dejó en evidencia el nivel de tensión existente.

"Anunciamos a Estados Unidos y a sus aliados que no vuelvan a cometer un error estratégico ni de cálculo", expresó. Además, aseguró que las fuerzas iraníes tienen "el dedo en el gatillo".

La frase se convirtió rápidamente en uno de los puntos más fuertes del comunicado militar iraní y reflejó el endurecimiento del discurso oficial frente a las declaraciones provenientes de Washington.

Negociaciones bajo presión y señales contradictorias

El intercambio de mensajes ocurre en un contexto particularmente delicado, donde las negociaciones mencionadas por Trump aparecen condicionadas por amenazas y advertencias mutuas.

Por un lado, el presidente estadounidense afirmó que decidió no avanzar con un ataque para dar espacio al diálogo. Por otro, dejó explícita la posibilidad de reanudar una ofensiva militar si no se alcanza un acuerdo.

Desde Irán, esa combinación de diplomacia y presión militar fue presentada como una contradicción incompatible con una verdadera búsqueda de paz. La respuesta de Gharibabadi buscó precisamente exponer esa dualidad, señalando que no puede hablarse de oportunidades diplomáticas mientras persisten amenazas de bombardeos.

Al mismo tiempo, las declaraciones del mayor general Ali Abdollahi reforzaron el mensaje de que Irán se considera preparado para responder militarmente ante cualquier acción estadounidense.

Un escenario de máxima tensión

Las expresiones públicas tanto de funcionarios políticos como de mandos militares iraníes muestran un endurecimiento del tono frente a Estados Unidos y revelan un escenario de creciente tensión regional.

Los mensajes emitidos desde Teherán combinaron tres elementos centrales:

Rechazo absoluto a cualquier "rendición".

Advertencias sobre una respuesta militar inmediata.

Críticas a las amenazas estadounidenses en medio de negociaciones.

Del lado estadounidense, las declaraciones de Trump también dejaron señales ambiguas: mientras habló de negociaciones "serias" con mediación de Pakistán, mantuvo abierta la posibilidad de un ataque militar "a gran escala".