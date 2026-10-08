Bolsonaro lidera la primera encuesta previa al balotaje en Brasil

El candidato presidencial opositor brasileño Flávio Bolsonaro (PL) cuenta con el 52% de los votos válidos para la segunda vuelta de las elecciones, frente al 48% del presidente y aspirante a la reelección Luiz Inácio Lula da Silva, con un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%, de acuerdo con la primera encuesta rumbo segunda vuelta electoral del 25 de octubre, que fue encargada por Globo y Folha de S.Paulo.

Este sondeo realizado por Datafolha a 2520 votantes entre el 6 y el 8 de octubre, muestra que Bolsonaro cuenta con el 49% de la intención de voto, frente al 45% de Lula.

Según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE), Bolsonaro finalizó la primera vuelta, el 4 de octubre, con el 47,03% de los votos, frente al 45,16% de Lula . La diferencia entre ambos fue de aproximadamente 2,2 millones de votos.

Votos totales según la encuesta de Datafolha:

Flávio Bolsonaro (PL): 49%

Lula (PT): 45%

En blanco/nulo/ninguno: 5%

Indecisos: 1%

La encuestadora también publicó resultados que consideran únicamente los votos válidos. Para llegar a estas cifras, el instituto excluye a quienes declaran votos nulos o en blanco y a los votantes indecisos.

El Tribunal Electoral utiliza el número de votos válidos para determinar los resultados de las elecciones. En este escenario, Bolsonaro aparece con el 52% de los votos válidos, frente al 48% de Lula.

Algunos aspectos destacados de la investigación:

El 46% de los votantes que apoyaron a Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Caiado (PSD) y Zema (Novo) en la primera vuelta ahora están cambiando a Flávio Bolsonaro.

El 32% declara que votará por Lula ahora.

El 15% dice que votará en blanco o nulo.

Lula tiene ventaja entre los votantes con educación primaria (55% frente al 41%), en el segmento con ingresos de hasta 2 salarios mínimos (52% frente al 41%), entre los católicos (53% frente al 41%) y en el noreste (61% frente al 35%).

Las mayores ventajas de Flávio Bolsonaro se observan entre los evangélicos (69% frente al 25%) y en la región Sur (58% frente al 35%).

Grado de certeza del voto

Según la encuesta, el 94% de los votantes afirma tener su voto completamente decidido, y el 6% dice que aún podría cambiar.

Motivación del voto: el 25% vota por Bolsonaro para derrotar a Lula. Según Datafolha, el 76% de los votantes entrevistados afirma que votará por su candidato porque lo considera la mejor opción. Otro 19% declara que votará para derrotar a su oponente. Los porcentajes difieren entre los votantes de Flávio Bolsonaro y Lula.

En la encuesta espontánea, en la que los encuestados responden sin ver previamente los nombres de los candidatos, el 46% mencionó a Bolsonaro, el 44% señaló a Lula como candidato, el 5% declaró que emitiría un voto en blanco, nulo o no votaría, y el 4% está indeciso.

En cuanto a la evaluación que hacen las personas consultadas sobre el Gobierno de Lula, el 49% de los votantes desaprueba la gestión de presidencial, y el 48% lo aprueba.