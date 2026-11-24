El Papa Francisco dejó registradas durante más de tres décadas numerosas reflexiones personales sobre la fe, la culpa, el paso del tiempo, la fragilidad humana y experiencias que interpretó como encuentros con el demonio. Esos escritos, que permanecieron en el ámbito privado durante años, forman parte de El diario personal del Papa Francisco, un volumen póstumo que reúne apuntes de Jorge Mario Bergoglio redactados entre 1992 y agosto de 2024.

A pocas horas de su lanzamiento oficial, uno de los fragmentos más impactantes del libro tomó estado público: el relato del propio pontífice sobre tres episodios en los que aseguró haber visto físicamente al diablo. Una de las expresiones que dejó registrada fue contundente: "Me miró con ojos llameantes".

La publicación permite acercarse a una faceta reservada del pontífice argentino, fallecido el 21 de abril de 2025, a los 88 años. A través de sus anotaciones personales, el libro presenta pensamientos que acompañaron distintas etapas de su vida, desde sus años anteriores al papado hasta el período en el que estuvo al frente de la Iglesia católica.

El volumen se lanzará este martes en cinco idiomas y tendrá distribución en 94 países, con una recopilación de reflexiones que abordan tanto cuestiones espirituales como aspectos íntimos de la personalidad de Bergoglio.

El cuaderno negro y la participación del cardenal Víctor Manuel Fernández

Los textos reunidos en la publicación proceden de anotaciones privadas que Francisco conservó en un cuaderno negro. La presentación y los comentarios de esos escritos estuvieron a cargo del cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Según explicó Fernández, el propio Francisco le había solicitado colaboración para que los contenidos de aquel cuaderno pudieran ser difundidos. De esa manera, los apuntes personales que durante años permanecieron reservados comenzaron a tomar forma como una publicación destinada a lectores de distintos países.

El material permite reconstruir una parte importante de las preocupaciones que acompañaron a Bergoglio durante más de tres décadas. Sus anotaciones no se limitan a reflexiones teológicas o religiosas, sino que también muestran sus dudas, sus errores reconocidos, sus reacciones frente a situaciones cotidianas y sus pensamientos acerca de la propia existencia.

Entre los fragmentos adelantados, uno de los que mayor atención despertó es el correspondiente a las experiencias que el pontífice atribuyó a apariciones físicas del demonio. Los relatos fueron escritos en distintos momentos de su vida y, según sus propias palabras, permanecieron presentes en su memoria.

Tres episodios en los que aseguró haber visto físicamente al demonio

En una anotación fechada el 24 de enero de 2021, Francisco recordó tres momentos en los que estaba convencido de haber visto físicamente al demonio. Se trataba de experiencias que, según escribió, habían ocurrido en diferentes circunstancias y etapas de su vida.

El primer episodio se produjo aproximadamente 15 años antes, cuando todavía se desempeñaba como arzobispo de Buenos Aires. Bergoglio describió aquella experiencia desde el interior de un automóvil y dejó una frase que refleja la impresión que le había provocado.

"Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores", escribió. El fragmento forma parte de una copia anticipada de la edición francesa del libro, publicada por Albin Michel y consultada por la agencia AFP.

El segundo episodio habría ocurrido en una capilla de las carmelitas. En esa oportunidad, Francisco volvió a describir la mirada de aquella presencia y destacó la intensidad de sus ojos.

"Me miró con ojos llameantes", consignó en sus anotaciones. Luego agregó que aquella mirada le había resultado todavía más intensa que la del encuentro anterior. El tercer episodio tuvo lugar en Roma, después de un viaje a Chile. En ese pasaje, Bergoglio describió una experiencia en la que aseguró haber visto nuevamente a esa presencia y escuchado su voz.

"Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo", escribió. Los tres relatos aparecen vinculados por la interpretación espiritual que el entonces pontífice les otorgó. Según sus apuntes, logró liberarse de aquellos encuentros con ayuda de Dios, una referencia que también permite observar el lugar central que la fe ocupaba en su manera de interpretar esas experiencias.

La visión de las puertas del infierno y el rosario como protección

Los relatos sobre el demonio no se limitan a los tres episodios mencionados en la anotación de enero de 2021. El diario también contiene otra reflexión, fechada el 7 de junio de 2018, en la que Francisco describió una visión que habría experimentado durante la noche anterior, mientras se preparaba para dormir.

En aquella oportunidad, el Papa afirmó haber visto "las puertas del infierno" y dejó constancia del temor que le había provocado esa experiencia.

"La seducción pagana en todo su esplendor. Vi un poco y me aterrorizó", escribió. La anotación también incluye un detalle sobre su reacción frente a lo que había observado. Según el relato, tomó el rosario como un arma ante el miedo que le había generado aquella visión.

El episodio constituye otro de los pasajes destacados del volumen, que muestra cómo Francisco registraba sus experiencias personales y las vinculaba con sus preocupaciones religiosas y espirituales. La referencia al rosario aparece en ese contexto como parte de la respuesta que encontró frente al temor. Sus anotaciones reflejan así una dimensión íntima de su vivencia de la fe, expresada no solamente a través de reflexiones generales, sino también mediante el registro de situaciones que consideraba extraordinarias.

La autocrítica y el reconocimiento de sus propios errores

Más allá de los episodios relacionados con el demonio, uno de los aspectos centrales del diario es la severidad con la que Francisco se examinaba a sí mismo. Sus escritos muestran a un hombre atento a sus propias reacciones, dispuesto a reconocer sentimientos y comportamientos que consideraba contrarios a sus convicciones.

Entre las emociones que registró aparecen el desdén, la envidia, el orgullo y distintos episodios de irritación. También dejó constancia de situaciones cotidianas en las que reconocía no haber actuado de la manera que consideraba adecuada.

En uno de los pasajes, recordó que había ignorado a un hombre borracho que le habló en la calle porque quería continuar caminando "en paz y tranquilidad".

La escena quedó incorporada a sus anotaciones como parte de un ejercicio de revisión personal. El episodio muestra que sus reflexiones no estaban limitadas a grandes cuestiones religiosas, sino que también incluían gestos y decisiones aparentemente menores de la vida diaria.

La autocrítica aparece con especial intensidad en una anotación del 30 de diciembre de 2022, cuando Francisco se describió con una expresión particularmente dura: "el arrogante, autosuficiente y cínico Jorge que se miente a sí mismo".

También dejó registrado un período de enojo durante enero de 2017. El 15 de enero de ese año escribió: "Durante los últimos tres o cuatro días he estado muy enojado y molesto". Estas confesiones permiten observar el modo en que Bergoglio identificaba sus propias dificultades y las incorporaba a un proceso de revisión espiritual. En lugar de presentar una imagen idealizada de sí mismo, sus anotaciones exponen contradicciones, sentimientos incómodos y comportamientos que reconocía como errores.

La misericordia como una preocupación permanente

Entre los temas que atraviesan los cuadernos, la misericordia ocupa un lugar persistente. Francisco volvió reiteradamente sobre sus equivocaciones y sobre el daño que consideraba haber causado a lo largo de su vida.

Una de las anotaciones más significativas en ese sentido está fechada el 5 de enero de 1997, cuando Bergoglio reflexionó sobre su pasado y expresó: "En retrospectiva, me doy cuenta de todo el daño que he causado en mi vida. ¡Cuánta misericordia del Señor necesito!".

La frase permite reconocer una preocupación que aparece en distintas etapas de sus escritos: la necesidad de revisar las propias acciones, reconocer las equivocaciones y buscar la misericordia de Dios. Estas reflexiones fueron redactadas antes de que Bergoglio fuera elegido jefe de la Iglesia católica, el 13 de marzo de 2013. El libro conserva una división que permite distinguir las anotaciones anteriores y posteriores a su llegada al Vaticano.

En concreto, el diario contiene 86 páginas redactadas antes de su elección como Papa y otras 55 correspondientes al período de su pontificado. La diferencia entre ambos períodos permite recorrer la evolución de sus pensamientos y preocupaciones, desde sus años anteriores al máximo cargo de la Iglesia hasta las experiencias que atravesó durante su conducción del Vaticano.

El envejecimiento y la conciencia de la cercanía de la muerte

Otro de los ejes fundamentales de la publicación es la reflexión sobre el envejecimiento, el tiempo disponible y la proximidad del final de la vida. En distintas anotaciones, Francisco dejó constancia de cómo la edad modificaba su manera de observar el futuro y evaluar su propia trayectoria.

En 1996, cuando tenía 60 años, Bergoglio escribió sobre su deseo de aprovechar el poco tiempo que consideraba tener por delante para hacer el bien. En esa reflexión también expresó su pesar por las oportunidades perdidas y los errores cometidos.

"¡Cuánto tiempo perdido, cuánto daño causado!", apuntó. Cinco años después, al cumplir 65, volvió sobre la cuestión del envejecimiento y dejó una anotación que reflejaba una conciencia más marcada del final de la vida. Escribió que esa edad lo llevaba a pensar en la muerte y reconoció que ya estaba "contando los días".

La preocupación continuó durante su etapa como pontífice. El 9 de abril de 2016, Francisco registró otra reflexión vinculada con sus experiencias espirituales y la percepción del paso del tiempo.

En esa oportunidad escribió que los ataques del diablo habían aumentado y se preguntó si aquello podía ser una señal de que el tiempo se estaba acabando. La anotación conecta dos de los temas que atraviesan el diario: sus experiencias interpretadas como manifestaciones del demonio y la conciencia de la cercanía de la muerte.