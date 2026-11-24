Un breve y extraño movimiento de ojos del asambleísta demócrata de Nueva York Jordan J. G. Wright desató una ola de comentarios, especulaciones y teorías en las redes sociales, luego de que un video que lo muestra durante una conferencia de prensa del alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, comenzara a circular ampliamente en internet.

La escena, que rápidamente se volvió viral, captó la atención de los usuarios por un gesto particular realizado por el legislador mientras permanecía entre los asistentes a la presentación. En las imágenes aparece vestido con un traje azul y, durante unos instantes, parece girar los ojos hacia arriba hasta dejarlos completamente blancos, en un movimiento que generó sorpresa y numerosas interpretaciones entre quienes observaron la filmación.

El episodio ocurrió el último viernes, mientras Mamdani brindaba una conferencia de prensa en la que presentaba su plan para cerrar la prisión de Rikers Island en 2032. En medio de esa actividad pública, el comportamiento de Wright quedó registrado por las cámaras y terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más comentados de la jornada en las plataformas digitales.

Aunque la conferencia tenía como eje la propuesta vinculada al futuro de Rikers Island, el breve movimiento ocular del asambleísta terminó adquiriendo una repercusión propia. La particularidad del gesto, especialmente por la apariencia de sus ojos durante unos segundos, fue suficiente para que el fragmento audiovisual comenzara a compartirse y alimentara distintas teorías entre los usuarios.

A Democratic New York assemblyman sets off wild "lizard people" theories online after an unusual eye roll behind Mayor Zohran Mamdani goes viral. Assemblyman Jordan J.G. Wright was standing behind Mamdani during a Friday press conference on closing Rikers Island when cameras caught him grinning and rolling his eyes in a circular motion toward the back of his head. After social media users began questioning whether he was a "reptilian," Wright addressed the viral moment in a statement to the New York Post: "Obviously I'm a human being... I can't speak to any reptiles or aliens." Read more about the strange moment and the wild internet reactions it sparked:https://t.co/Jwcj0szdpN — Fox News (@FoxNews) November 23, 2026

Las especulaciones sobre supuestos "reptilianos"

La difusión de las imágenes provocó que numerosos comentarios en las redes sociales relacionaran el movimiento de ojos de Wright con las teorías conspirativas sobre los denominados "reptilianos", además de referencias a extraterrestres.

El episodio se instaló en las conversaciones digitales a partir de la interpretación que algunos usuarios hicieron del fragmento. La apariencia de los ojos del legislador durante el breve movimiento dio lugar a especulaciones sobre su identidad, que se multiplicaron a medida que el video ganaba circulación.

La viralización también puso al asambleísta en el centro de una situación inesperada, debido a que su participación en la actividad encabezada por Mamdani quedó asociada a un gesto que rápidamente trascendió el contexto original de la conferencia.

Las teorías sobre supuestos seres reptilianos y extraterrestres se convirtieron así en el eje de buena parte de las reacciones. Sin embargo, frente a la magnitud que alcanzaron las versiones, Wright decidió responder públicamente y rechazar las especulaciones sobre quién es y qué habría ocurrido durante aquel instante registrado por las cámaras.

La respuesta de Wright: "Obviamente soy un ser humano"

Ante la repercusión del video, el legislador demócrata realizó declaraciones al medio estadounidense New York Post, donde reconoció que no tenía una explicación concreta sobre el movimiento que quedó registrado en las imágenes.

"No tengo idea de qué estaba pasando en ese video. Realmente no estoy seguro. Obviamente soy un ser humano, y mi humanidad puede verse a través de mi trabajo legislativo, como los 4 millones de dólares destinados al centro de justicia ambiental WE ACT en Harlem", expresó Wright.

Con esa respuesta, el asambleísta rechazó las interpretaciones que comenzaron a circular en las redes y vinculó su condición humana con su actividad pública y su desempeño legislativo. Para respaldar sus palabras, mencionó específicamente los 4 millones de dólares destinados al centro de justicia ambiental WE ACT, ubicado en Harlem, como ejemplo de su trabajo en el ámbito político.

La referencia al financiamiento de esa institución formó parte central de su contestación, en la que buscó desplazar la atención desde las especulaciones generadas por el video hacia su labor como representante electo.

Sin embargo, Wright también respondió de manera irónica cuando fue consultado sobre las teorías que lo vinculaban con supuestos seres de otros mundos. "Sobre reptiles y extraterrestres, no tengo mucho para decir", agregó. La frase terminó de completar una respuesta que combinó el rechazo a las versiones sobre su identidad con una referencia a las teorías que habían convertido el episodio en tendencia.

Su trayectoria política y sus vínculos familiares

Más allá de la repercusión que alcanzó el video, Jordan J. G. Wright desarrolla su actividad política como representante del distrito 70 de la Asamblea del Estado de Nueva York, que incluye sectores de Harlem.

Su continuidad en el cargo quedó ratificada en noviembre, cuando fue reelecto sin oposición, después de haber ganado las elecciones primarias demócratas realizadas en junio. De esta manera, el legislador consiguió mantener su representación en la Asamblea estatal sin enfrentar rivales en los comicios de noviembre.

Wright también pertenece a una familia con antecedentes en la actividad política y judicial de Nueva York. Su padre es Keith L. T. Wright, exlegislador, mientras que su abuelo fue Bruce Wright, quien se desempeñó como juez de la Corte Suprema estatal.

Estos antecedentes familiares forman parte de su trayectoria y de su inserción en la vida pública neoyorquina, en un contexto en el que su nombre pasó a ocupar un lugar destacado en las conversaciones de las redes sociales por un episodio completamente diferente de su actividad legislativa.

De una conferencia sobre Rikers Island a un fenómeno viral

El episodio tuvo como escenario una presentación pública del alcalde Zohran Mamdani, cuyo contenido estaba centrado en el plan para cerrar la prisión de Rikers Island en 2032. Sin embargo, la difusión del movimiento ocular de Wright modificó el foco de atención sobre aquella actividad y trasladó la conversación hacia las especulaciones que surgieron a partir de las imágenes.

El video mostró al asambleísta con traje azul realizando un movimiento en el que parece llevar los ojos hacia arriba hasta que quedan completamente blancos durante unos instantes. Esa secuencia fue la que alimentó las teorías sobre supuestos "reptilianos" y extraterrestres, que encontraron espacio para multiplicarse en las plataformas digitales.

Frente a ese escenario, Wright optó por pronunciarse públicamente, aseguró que no sabía qué había sucedido durante aquel momento y reafirmó que es un ser humano. Además, recordó su trabajo legislativo y los 4 millones de dólares destinados a WE ACT en Harlem, al tiempo que evitó profundizar sobre las especulaciones vinculadas con reptiles y seres extraterrestres.

Así, un gesto de apenas unos instantes durante una conferencia de prensa terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que puso bajo la mirada pública al representante del distrito 70 de Nueva York. Mientras las imágenes continuaban generando comentarios, el propio legislador respondió a las versiones que circularon en internet, en un episodio que combinó política, redes sociales y teorías conspirativas.