Brasil define su futuro entre Lula y Flávio Bolsonaro, con impacto en toda Sudamérica

Brasil celebra este domingo un balotaje decisivo en el que se enfrentan dos modelos ideológicos contrapuestos. Más de 158 millones de ciudadanos están habilitados para votar entre el actual presidente progresista, Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección, y el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, primogénito del exmandatario Jair Bolsonaro.

La elección determinará quién conducirá el país durante los próximos cuatro años y marcará la continuidad del proyecto político de izquierda o un cambio hacia una orientación de derecha. La magnitud de la disputa excede las fronteras brasileñas: el resultado tendrá consecuencias sobre el mapa político sudamericano y sobre las relaciones de Brasil con Estados Unidos y el resto de la región.

El escenario electoral cambió de manera significativa desde la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre. En aquella instancia, Flávio Bolsonaro obtuvo una victoria sorpresiva por dos puntos porcentuales sobre Lula, con el 47% de los votos frente al 45% del presidente. El resultado contrastó con los pronósticos de los sondeos previos, que anticipaban un triunfo del histórico dirigente del Partido de los Trabajadores (PT).

Ahora, el candidato del derechista Partido Liberal (PL) aparece como favorito, aunque la ventaja se redujo durante las últimas dos semanas. Varias encuestas mantienen al senador con un margen favorable, pero el último estudio de Datafolha mostró una paridad absoluta entre los dos postulantes.

"Flávio tiene un poco de ventaja", afirmó a TN el analista brasileño Marco Teixeira, de la Fundación Getúlio Vargas. Su evaluación refleja la incertidumbre que atraviesa la definición electoral, en la que una diferencia inicial favorable a Bolsonaro no alcanza para dar por asegurada su victoria.

Además de la elección presidencial, este domingo habrá balotajes en siete estados que no consiguieron elegir gobernador durante la primera vuelta. Entre ellos se encuentran Río de Janeiro y Brasilia, lo que amplía el alcance político de una jornada que definirá autoridades en distintos niveles de gobierno.

Un resultado que puede cambiar el mapa político regional

A los 80 años, Lula representa uno de los principales bastiones de la izquierda sudamericana. Su eventual continuidad en la presidencia sostendría ese espacio político en la mayor economía de la región, más allá del gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay, que presenta un perfil más moderado y no tiene el mismo peso político y económico que Brasil.

Una victoria de Flávio Bolsonaro, de 45 años, tendría consecuencias que irían más allá del retiro del histórico dirigente obrero brasileño. El triunfo del senador podría inclinar aún más hacia la derecha el mapa regional y repercutir directamente en la política argentina.

En Buenos Aires, el presidente Javier Milei hizo campaña a favor del postulante opositor y lanzó acusaciones y descalificaciones contra Lula. Por esa razón, el resultado brasileño también se observa desde la Argentina como una definición con posibles consecuencias para las relaciones políticas entre ambos países.

La derecha dura o la centroderecha gobierna actualmente, según el panorama presentado en la información electoral, en varios países de la región. La lista incluye a la Argentina, con Javier Milei; Chile, con José Antonio Kast; Bolivia, con Rodrigo Paz; Paraguay, con Santiago Peña; Perú, con Keiko Fujimori; Ecuador, con Daniel Noboa; y Colombia, con Abelardo De la Espriella.

En ese contexto, la salida de Lula del poder supondría un cambio relevante en el equilibrio ideológico sudamericano. Brasil dejaría de estar conducido por el principal referente regional de la izquierda y podría sumarse a una orientación política más alineada con los gobiernos de derecha y centroderecha que predominan en otros países.

La relación con Trump y el Escudo de las Américas

Otro de los aspectos centrales de la elección es la política exterior que adoptaría Brasil en caso de un triunfo de Bolsonaro. Una victoria del senador significaría, de acuerdo con el escenario planteado, un alineamiento inmediato con el presidente estadounidense Donald Trump.

Ese acercamiento incluiría la incorporación de Brasil al denominado Escudo de las Américas, un plan impulsado por la Casa Blanca para coordinar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en la región.

La iniciativa ya cuenta con la participación de la Argentina, mientras que Lula se opone a ella. El plan, además, abre las puertas a la presencia de tropas estadounidenses en el área, una posibilidad que forma parte de las diferencias entre los modelos de política exterior que están en discusión.

Por lo tanto, el balotaje no solo definirá la orientación interna de Brasil, sino también su posición frente a Estados Unidos y los mecanismos de cooperación regional en materia de seguridad. La eventual incorporación al Escudo de las Américas marcaría una modificación respecto de la postura sostenida por el actual mandatario.

Por qué Flávio Bolsonaro llega como favorito

La ventaja de Flávio Bolsonaro se explica, en primer lugar, por su desempeño en la primera vuelta, cuando consiguió imponerse sobre Lula contra los pronósticos de las encuestas. Sin embargo, la diferencia de votos no fue abrumadora y deja abierta la posibilidad de que el presidente revierta el resultado.

Bolsonaro superó a Lula por 2,2 millones de votos, una distancia que, dentro de un padrón de 158 millones de electores, no resulta definitiva. Frente a ese escenario, el presidente apuesta a movilizar a quienes se abstuvieron de votar en la primera instancia. Ese universo supera los 33 millones de personas, alrededor del 21% del padrón electoral. De acuerdo con el análisis citado, Lula es favorito entre esos electores, pero no existe garantía de que consiga una participación masiva que le permita revertir la derrota inicial.

La abstención constituye un factor relevante porque una parte importante de quienes habitualmente no concurren a votar pertenece a los sectores más postergados de la sociedad. Se trata precisamente de los grupos en los que Lula concentra una parte importante de su respaldo, especialmente en el empobrecido nordeste brasileño.

Por esa razón, el principal desafío de la izquierda consiste en lograr que la mayor cantidad posible de esos ciudadanos concurra a las urnas. La movilización electoral podría resultar determinante en una contienda que llega a su jornada decisiva con diferencias estrechas.

El respaldo político que favorece al candidato del Partido Liberal

Flávio Bolsonaro también cuenta con apoyos que pueden resultar determinantes para alcanzar la presidencia. Entre ellos se encuentran los candidatos presidenciales que quedaron relegados en la primera vuelta y que, considerados en conjunto, obtuvieron alrededor de cinco puntos porcentuales.

Ese caudal electoral puede inclinar la balanza en una disputa ajustada. A esos respaldos se suma el apoyo de los principales partidos de centroderecha, agrupados en el llamado "Centrao", una coalición que suele tener un peso importante en el Congreso y que contribuye a dar gobernabilidad al presidente de turno.

El alineamiento de esos sectores detrás del candidato del PL fortalece su posición en el balotaje y amplía su base de apoyos más allá del electorado que lo acompañó en la primera vuelta.

Marco Teixeira consideró que Bolsonaro llega a la definición con una posición más consolidada, aunque sin descartar un resultado diferente. "Todo puede suceder, pero Flávio está más sólido. Tuvo mucho cuidado en no espantar al electorado moderado que parece estar inclinándose por él, además del respaldo del ejército anti-Lula", afirmó el analista.

La capacidad de conservar el respaldo de los votantes de derecha y, al mismo tiempo, atraer a sectores moderados aparece como uno de los elementos centrales de la estrategia del senador. Del otro lado, Lula necesita ampliar la participación electoral y reunir suficientes apoyos para superar la diferencia que dejó la primera vuelta.

Un país ante una definición ideológica decisiva

La elección enfrenta dos propuestas distintas sobre el papel del Estado, las políticas sociales y la inserción internacional de Brasil. La continuidad de Lula supone mantener una orientación que prioriza la inversión en políticas públicas y los procesos de inclusión. Un triunfo de Bolsonaro, en cambio, abriría paso a un modelo más liberal, con una reducción de la intervención estatal en determinadas políticas públicas y una menor inversión social.

La discusión también abarca el lugar que Brasil pretende ocupar en el escenario internacional. Según Teixeira, está en juego si el país continuará buscando un espacio propio en la política exterior o si adoptará una posición más vinculada con el liderazgo estadounidense.

El analista resumió la disyuntiva en estos términos: "Se definirá si es el país que va a continuar invirtiendo fuertemente en políticas públicas, en procesos de inclusión, o que va a adoptar un modelo más liberal, con un Estado saliendo de ciertas políticas públicas e invirtiendo menos en políticas sociales. Si es un país que va a continuar buscando su espacio en la política externa, o que va a buscar ser liderado por los Estados Unidos".

Con las encuestas divididas, el antecedente de la primera vuelta y una diferencia que todavía puede cambiar, el resultado permanece abierto. La movilización de los abstencionistas, la transferencia de votos de los candidatos eliminados y el respaldo de los sectores moderados serán factores importantes en la definición.

Brasil decidirá así entre la continuidad de Lula y el giro político que representa Flávio Bolsonaro. La elección determinará el rumbo del país durante los próximos cuatro años y tendrá implicancias para el equilibrio ideológico sudamericano, la relación con Estados Unidos y el futuro de las políticas públicas y sociales brasileñas.