Brote de virus Nipah en la India: preocupación por contagios y riesgo de expansión

Las autoridades sanitarias de la India se encuentran en máxima alerta tras la confirmación de un brote del virus Nipah en el estado de Bengala Occidental, una situación que vuelve a poner en primer plano el riesgo que representan las enfermedades zoonóticas para la salud pública mundial. El foco principal de la emergencia se localiza en el hospital Narayana Multispecialty, donde se detectó una cadena de contagios que incluye a trabajadores sanitarios, un dato considerado especialmente alarmante por los expertos.

Según la información oficial disponible hasta el momento, el brote afectó al menos a un médico, una enfermera y otros integrantes del personal de salud, lo que confirma la transmisión de persona a persona dentro de un entorno hospitalario. Este tipo de propagación eleva de manera significativa el nivel de riesgo, ya que facilita la diseminación del virus en espacios cerrados y con alta circulación de personas vulnerables.

La situación es calificada como crítica por las autoridades locales. Las investigaciones preliminares indican que el virus habría ingresado al centro asistencial a través de un paciente que falleció antes de recibir un diagnóstico certero, lo que provocó una demora en la implementación de las medidas de aislamiento y control. Esa ventana de tiempo habría sido clave para que se produjeran los contagios secundarios entre el personal sanitario.

De acuerdo con los primeros reportes epidemiológicos, el brote comenzó a gestarse días antes del inicio de 2026, aunque la confirmación oficial se produjo recién cuando los síntomas severos aparecieron en trabajadores del hospital. Este retraso refuerza las preocupaciones en torno a la detección temprana de enfermedades poco frecuentes pero altamente letales.

Como respuesta inmediata, las autoridades sanitarias dispusieron el aislamiento estricto de al menos 20 contactos estrechos, considerados de alto riesgo, y pusieron en marcha un operativo de testeo masivo que abarca a unas 180 personas vinculadas directa o indirectamente al hospital Narayana Multispecialty. Paralelamente, se reforzaron los protocolos de bioseguridad y se restringieron los accesos al establecimiento.

El temor central radica en la capacidad del virus Nipah para propagarse rápidamente una vez que se establece la transmisión entre humanos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo identifica desde hace años como uno de los patógenos con mayor potencial para desencadenar una pandemia, debido a su alta letalidad y a la falta de herramientas médicas específicas para su control.

El Nipah es un virus zoonótico, lo que significa que se transmite de animales a humanos. Su reservorio natural son los murciélagos frugívoros, particularmente los del género Pteropus. Las infecciones humanas suelen producirse por el consumo de frutas contaminadas con saliva de murciélagos o por el contacto con animales infectados, como los cerdos, que pueden actuar como huéspedes intermediarios.

Una vez en humanos, el virus puede provocar síntomas que van desde fiebre y dolor de cabeza hasta encefalitis aguda, insuficiencia respiratoria y fallo multiorgánico. Lo que convierte al Nipah en uno de los virus más temidos es su tasa de mortalidad, que puede alcanzar hasta el 75% de los casos, y el hecho de que no existen tratamientos antivirales específicos ni vacunas aprobadas hasta el momento.

Este nuevo brote en la India reaviva el debate global sobre la relación entre la salud humana, la fauna silvestre y los sistemas de producción de alimentos, así como la necesidad de fortalecer la vigilancia epidemiológica y la respuesta temprana ante amenazas sanitarias emergentes.

