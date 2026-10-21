Buenas señales: León XIV se mostró en el papamóvil en su primera audiencia general

El Papa León XIV retomó este miércoles las audiencias semanales en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, a una semana de la operación en la que le extirparon un tumor maligno del pulmón. En su regreso a una de las actividades habituales de su agenda, el pontífice volvió a encontrarse con los fieles y se subió al papamóvil para recorrer la plaza, saludar a los presentes y bendecir a los niños que se acercaban.

La aparición fue considerada una señal alentadora sobre la evolución de su salud, en un momento en el que la atención también está puesta en la recuperación del Sumo Pontífice y en la posibilidad de que pueda cumplir con sus compromisos internacionales previstos para noviembre.

A pesar de la jornada lluviosa, León XIV no dudó en subir al vehículo y recorrer toda la plaza antes de comenzar la audiencia general. Durante el trayecto, saludó a quienes se habían acercado para escucharlo y compartir el encuentro, además de acercarse a los niños para impartirles su bendición.

El regreso a esta actividad pública se produjo luego de que el Papa recibiera el alta médica el sábado del Policlínico Gemelli. Posteriormente, el domingo había reaparecido durante el rezo del ángelus en el Vaticano, ocasión en la que anunció que retomaría sus funciones de manera progresiva.

Papa León XIV y los niños

El mensaje del Papa: confianza, gratitud y oración

Al comenzar la audiencia general de este miércoles, el pontífice, de 71 años, agradeció las muestras de acompañamiento recibidas durante los días de recuperación y destacó la importancia de las oraciones de los fieles.

"Gracias por vuestro apoyo, por vuestras oraciones, gracias a Dios por su generosidad. Renovemos todos nuestra confianza en la bondad y la misericordia de Dios", expresó León XIV ante los asistentes. Sus palabras se produjeron después de que, durante el ángelus del domingo anterior, hubiera anticipado que retomaría gradualmente sus actividades una vez superada la etapa más delicada de su recuperación.

"Una vez superada esta delicada etapa, como saben, retomaré gradualmente mis actividades, siempre con la ayuda de Dios y sus oraciones", había manifestado entonces.

La decisión de regresar a las audiencias se enmarca en esa intención de recuperar de manera progresiva su agenda. La presencia del Papa en la plaza de San Pedro, su recorrido en el papamóvil y el contacto directo con los fieles marcaron una nueva instancia de su vuelta a las actividades públicas después de la intervención quirúrgica.

Antes de la audiencia general, además, León XIV recibió a los asistentes a una conferencia organizada por el Dicasterio para la Causa de los Santos, otra de las actividades que formaron parte de su agenda de este miércoles.

La biopsia, el dato médico que todavía se espera

Mientras el Papa retoma gradualmente sus compromisos, todavía se aguardan los resultados de la biopsia realizada tras la operación. La expectativa fue expresada por su hermano, Louis Prevost, durante una entrevista concedida el fin de semana al medio estadounidense Fox News.

"Seguimos rezando para que la biopsia dé un resultado completamente negativo y todo esté bien", señaló Louis Prevost al referirse a la situación de salud del pontífice. En la misma conversación, transmitió una valoración positiva sobre su estado general y aseguró que lo veía en buenas condiciones. "Está fenomenal", afirmó. Luego, al referirse a las expectativas de la familia, remarcó: "No esperamos ninguna mala noticia".

Sin embargo, también precisó que todavía falta conocer el resultado definitivo de los estudios. "Por ahora, lo único que sabemos es que durante la operación consiguieron extirpar todo el cáncer y estamos esperando los resultados de la biopsia", agregó.

De este modo, aunque la extirpación del tumor y la reanudación de las actividades públicas constituyen señales alentadoras, el resultado de la biopsia continúa siendo un dato pendiente para conocer con mayor precisión la evolución médica del Papa.

El viaje a América Latina sigue en preparación

La recuperación de León XIV también está vinculada con la agenda internacional que tiene prevista para noviembre. El Vaticano continúa con los preparativos del viaje del pontífice a Uruguay, Argentina y Perú, programado entre el 6 y el 17 de noviembre.

En el caso argentino, se espera la confirmación del Vaticano sobre la visita prevista para el 8 de noviembre. La evolución de la salud del Papa y su capacidad para afrontar las exigencias de una gira internacional constituyen aspectos centrales en el seguimiento de ese compromiso.

En ese contexto, el profesor Stefano Margaritora, cirujano que operó a León XIV del pulmón, se refirió a las condiciones médicas del pontífice. En una entrevista concedida ayer a los medios vaticanos, afirmó que, desde el punto de vista médico, el Papa puede afrontar el exigente viaje a América Latina previsto del 6 al 17 de noviembre.

La evaluación del profesional se conoció mientras León XIV comenzaba a recuperar su agenda habitual y el Vaticano mantenía los preparativos de la gira. En los próximos días, además, el pontífice tiene otras audiencias previstas, de acuerdo con la agenda informada.