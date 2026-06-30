Búsqueda de Lucas Gámez: detectan calor corporal en donde quedó atrapado

La angustia y la incertidumbre continúan marcando las horas de la familia de Lucas Gámez, el niño argentino de 8 años que permanece desaparecido desde los terremotos que devastaron amplias regiones de Venezuela el pasado miércoles. A cinco días de la tragedia, los equipos de rescate mantienen las tareas de búsqueda en la ciudad costera de La Guaira, donde en las últimas horas se registró un dato que alimentó nuevamente las esperanzas de encontrar al menor con vida.

Según se informó, algunos equipos especializados detectaron señales de calor corporal en un sector específico de los escombros, precisamente en el lugar donde los familiares consideran que Lucas podría haber quedado atrapado tras el derrumbe del edificio en el que se encontraba.

La información motivó una intensificación de las tareas de remoción en esa zona crítica, mientras la familia sigue aguardando noticias con la expectativa de que el niño pueda permanecer con vida entre los restos de la estructura colapsada.

Cómo ocurrió la tragedia

Lucas Gámez, hijo de padres venezolanos y nacido en Argentina, había viajado a La Guaira para pasar unos días junto a sus tíos. Ese día habían aprovechado un feriado local para disfrutar de una jornada en la playa.

De acuerdo con el relato realizado por la familia, luego de permanecer en la costa regresaron al edificio donde se alojaban. Fue en ese momento cuando ocurrió el terremoto que provocó el derrumbe de la construcción.

Desde entonces comenzó una intensa búsqueda que continúa desarrollándose sin interrupciones. El padre del menor, Marcos Gámez, explicó que la reconstrucción de los últimos movimientos de su hijo permitió establecer una hipótesis sobre el lugar donde podría encontrarse.

"El ascensor par estaba dañado, por lo que Lucas y su tío tomaron el ascensor impar con otra persona que se dirigía al séptimo piso. Esa persona sobrevivió y es quien nos ayuda a reconstruir el recorrido", relató.

Ese testimonio permitió orientar parte del trabajo de los rescatistas, aunque todavía persiste una duda central para quienes participan del operativo.

La principal incógnita de los rescatistas

De acuerdo con lo explicado por la familia, los equipos de rescate intentan determinar si Lucas alcanzó a ingresar al departamento donde se hospedaban o si quedó atrapado en el pasillo del edificio en el momento del derrumbe.

Ese interrogante resulta determinante para definir los sectores donde se concentran las tareas de búsqueda y la remoción de escombros. La detección de calor corporal en una de las áreas inspeccionadas fortaleció la expectativa de los familiares, que continúan aferrados a la posibilidad de encontrar con vida al niño argentino.

La esperanza de la familia

Pese al paso de los días, la familia sostiene la esperanza y sigue acompañando el trabajo de los rescatistas. Marcos Gámez expresó que una de las razones que alimenta esa expectativa es la contextura física de su hijo.

"Nos da esperanzas que él es un chico delgado y puede caber en espacios reducidos entre concreto y concreto", señaló.

El padre también explicó que durante los últimos días existieron algunos indicios que llevaron a pensar que Lucas habría intentado comunicarse desde debajo de los escombros. "Tenemos la presunción de que hace dos días intentó comunicarse, pero por el calor y la deshidratación debe estar muy apagado", afirmó.

Esos elementos mantienen viva la expectativa de la familia mientras continúan las tareas de rescate en el sector señalado.

Un momento de profunda decepción

La búsqueda atravesó además un episodio de fuerte impacto emocional cuando los familiares fueron informados sobre un posible hallazgo. Durante aproximadamente una hora mantuvieron la expectativa de que la persona encontrada pudiera ser Lucas. Sin embargo, posteriormente los rescatistas internacionales confirmaron que se trataba de un adulto y no del niño argentino.

"Fue muy decepcionante. Nos dijeron que el chico ya venía, pero después nos informaron que se trataba de otra persona. Nos pusimos muy tristes, pero hay que seguir adelante", contó Marcos Gámez al recordar ese momento.

A pesar de esa frustración, la familia continúa acompañando cada avance del operativo y mantiene intacta la esperanza de encontrar al menor.

La participación argentina en las tareas de rescate

Mientras continúa la búsqueda de Lucas Gámez, el Ministerio de Defensa informó que un equipo de infantes de marina argentinos logró colaborar en el rescate con vida de dos menores que permanecían atrapados bajo una estructura colapsada.

El operativo contó con la intervención de Bart, uno de los perros especializados en búsqueda y rescate que integra el contingente argentino desplazado hacia la zona del desastre.

Según informó la cartera de Defensa, el animal detectó la presencia de personas con vida dentro de un túnel que se había formado entre los escombros, permitiendo orientar la excavación hacia el punto preciso donde finalmente pudieron ser rescatados los dos menores.

Además del trabajo de los equipos de rescate, una misión consular argentina arribó a Venezuela con el objetivo de asistir a ciudadanos argentinos, relevar las necesidades de la comunidad y colaborar con las familias que continúan buscando a sus seres queridos desaparecidos tras los terremotos.