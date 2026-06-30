León XIV pidió a la Fraternidad San Pío X que desista de consagrar obispos sin autorización

El papa León XIV lanzó un firme llamado a la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (SSPX) para que renuncie a su intención de consagrar nuevos obispos sin la autorización de la Santa Sede, una decisión que el pontífice calificó como un acto cismático y un "pecado de extrema gravedad". La exhortación fue realizada a través de una carta dirigida al reverendo Davide Pagliarani, superior de la fraternidad, en la antesala de una ceremonia prevista en el seminario de Écône, Suiza, donde el grupo anunció la consagración de cuatro nuevos obispos.

La intervención del Papa constituye una de las primeras grandes situaciones que debe afrontar desde el inicio de su pontificado y se inscribe dentro del objetivo que ha manifestado desde el comienzo de su ministerio: fortalecer la unidad de la Iglesia Católica y reducir las tensiones existentes con los sectores tradicionalistas.

La advertencia del Vaticano se produce en un contexto de larga historia de desencuentros con la SSPX, una organización que mantiene profundas diferencias con las reformas impulsadas por el Concilio Vaticano II y que, pese a diversos intentos de acercamiento, continúa sin contar con reconocimiento jurídico dentro de la Iglesia Católica.

Un llamado directo a abandonar las consagraciones

En la carta enviada al reverendo Davide Pagliarani, León XIV formuló un pedido explícito para que la Fraternidad Sacerdotal San Pío X revierta su decisión.

"Les ruego y les pido de todo corazón: ¡vuelvan sobre sus pasos!", expresó el pontífice en el documento dirigido al responsable del grupo tradicionalista. La exhortación fue difundida un día antes de que la fraternidad concretara la anunciada consagración de cuatro nuevos obispos en su seminario de Écône, ubicado en territorio suizo.

Según recordó el Vaticano, el derecho canónico establece que este tipo de consagraciones episcopales realizadas sin la autorización del Papa constituyen un acto cismático, circunstancia que implica la excomunión automática tanto para los obispos que sean consagrados como para el obispo que presida la ceremonia.

En ese sentido, León XIV manifestó su preocupación por las consecuencias que esa decisión podría tener tanto para la propia fraternidad como para los fieles que forman parte de ella.

La advertencia sobre las consecuencias para los fieles

En su mensaje, el Papa no solo hizo referencia a las implicancias canónicas de las consagraciones, sino también al impacto que podrían generar sobre la vida religiosa de quienes integran la SSPX.

"Les exhorto a considerar atentamente el bien espiritual de los fieles, pues el acto cismático que cometerían les privaría de la recepción lícita y, en algunos casos, incluso válida, de los sacramentos", subrayó León XIV.

De esta manera, el pontífice reiteró la postura oficial de la Santa Sede respecto de una eventual consagración sin autorización y volvió a expresar la disposición del Vaticano para mantener abiertos los canales de diálogo con el grupo tradicionalista. La carta combina un tono de advertencia con un llamado al entendimiento, insistiendo en la necesidad de evitar una decisión que, según la posición del Vaticano, profundizaría la ruptura existente.

Una de las primeras grandes crisis del pontificado

La situación representa uno de los primeros desafíos relevantes para el papa León XIV desde el inicio de su pontificado. Según la información difundida, el pontífice ha puesto especial énfasis en la unidad de la Iglesia y ha trabajado para aliviar las tensiones mantenidas con los sectores tradicionalistas.

Esas diferencias se profundizaron durante el pontificado de Francisco, período en el que continuaron los debates en torno a las distintas expresiones litúrgicas y, especialmente, a la preferencia de algunos grupos por la celebración de la misa en latín.

El episodio relacionado con la Fraternidad Sacerdotal San Pío X aparece, en ese contexto, como una prueba significativa para la estrategia de diálogo impulsada por el nuevo Papa.

La historia de la Fraternidad San Pío X

La Fraternidad Sacerdotal San Pío X surgió como un movimiento de oposición a las reformas introducidas por el Concilio Vaticano II durante la década de 1960. El grupo sostiene una postura crítica respecto de lo que considera herejías y errores de la Iglesia moderna y afirma que constituye la única organización que preserva la verdadera fe de Cristo.

Con ese argumento, la fraternidad justifica sus decisiones apelando a un supuesto "estado de necesidad", que, según su posición, exige garantizar la atención espiritual de sus fieles.

El conflicto con el Vaticano alcanzó uno de sus momentos más importantes en 1988, cuando el fundador de la SSPX, el arzobispo Marcel Lefebvre, consagró cuatro obispos sin la aprobación de la Santa Sede.

Aquella decisión derivó en su excomunión inmediata. Posteriormente, en 2009, el Vaticano resolvió levantar esas excomuniones, aunque la fraternidad continúa sin contar con estatus legal dentro de la Iglesia Católica, situación que permanece sin resolverse.

El crecimiento de una estructura paralela

Pese a su origen cismático y a la falta de reconocimiento canónico, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X experimentó un crecimiento sostenido a lo largo de los años. De acuerdo con las estadísticas difundidas por la propia organización, actualmente cuenta con:

2 obispos.

751 sacerdotes.

264 seminaristas.

145 hermanos religiosos.

88 oblatas.

250 religiosas.

Integrantes de 50 nacionalidades diferentes.

La información señala que ese desarrollo ha convertido a la SSPX en una preocupación para la Santa Sede, al considerarla una estructura eclesial paralela, identificada con una visión ultracatólica y anterior a las reformas del Concilio Vaticano II.

El Vaticano mantiene abierta la puerta al diálogo

Mientras la Fraternidad Sacerdotal San Pío X mantiene su intención de avanzar con la consagración de cuatro nuevos obispos, el Vaticano reiteró que esas ceremonias tendrían consecuencias canónicas para todos los involucrados, conforme a las disposiciones del derecho de la Iglesia.

Al mismo tiempo, León XIV reafirmó en su carta la voluntad de la Santa Sede de continuar el diálogo con la organización tradicionalista, con el propósito de evitar una nueva ruptura y preservar la unidad eclesial.

El llamado del pontífice se produce en un momento especialmente delicado para las relaciones entre ambas partes y constituye un intento por impedir que se repita un episodio similar al ocurrido en 1988, cuando las consagraciones episcopales sin autorización derivaron en excomuniones y profundizaron uno de los conflictos más prolongados entre el Vaticano y la Fraternidad Sacerdotal San Pío X.