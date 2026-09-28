Caravanas en Venezuela reclaman el regreso de María Corina Machado

Partidarios de María Corina Machado se movilizaron este domingo en caravanas de vehículos y motocicletas en distintos estados de Venezuela para reclamar el "regreso seguro" de la líder opositora y exigir elecciones. La convocatoria se produjo un día después de que organizaciones de derechos humanos informaran sobre decenas de excarcelaciones de presos políticos, en el marco de una nueva ronda de negociaciones auspiciadas por Estados Unidos.

La jornada combinó así dos acontecimientos vinculados con la situación política venezolana: por un lado, las movilizaciones impulsadas por Vente Venezuela para reclamar el retorno de Machado; por otro, las liberaciones de personas detenidas por motivos políticos y los acuerdos alcanzados durante las conversaciones entre el gobierno interino y un sector de la oposición.

Siete intentos frustrados de regresar al país

Machado, premio Nobel de la Paz, intentó regresar el martes desde su exilio en Panamá, pero su ingreso a Venezuela fue impedido en tres oportunidades, tanto por vía marítima como aérea, según fuentes de su partido, Vente Venezuela.

De acuerdo con esas mismas fuentes, desde su salida del país ya son siete los intentos frustrados de regresar. La dirigente había dejado la clandestinidad en diciembre, cuando viajó oculta a Noruega para recibir el Nobel. Luego permaneció brevemente en Estados Unidos y finalmente se instaló en Panamá.

En medio de la situación, Machado afirmó el sábado que regresará al país. La declaración fue realizada durante su participación en el foro virtual "¿Dónde está y a dónde va La Democracia en América?".

"Yo voy a regresar muy pronto a mi país", sostuvo. Su regreso se convirtió en uno de los principales reclamos de sus seguidores, que este domingo trasladaron esa demanda a las calles mediante la denominada "Gran rodada nacional", una convocatoria de Vente Venezuela que reunió vehículos y motocicletas en distintos estados.

Caravanas y reclamos electorales

En Barinas, tierra natal de Hugo Chávez, simpatizantes, dirigentes políticos, gremios y sindicatos se movilizaron hasta la sede del ente comicial para reclamar elecciones presidenciales.

La concentración estuvo acompañada por bocinas y consignas. Entre los manifestantes se escuchó: "La reina entra hoy a reinar". Leandro González, zapatero de oficio, expresó durante la movilización el respaldo a Machado y aseguró: "Vamos a luchar para que llegue la próxima presidenta de Venezuela, María Corina Machado. La estamos esperando. ¡Vente, María Corina, que el pueblo te espera en el estado Barinas!".

La convocatoria también tuvo repercusión en Los Teques, en el estado de Miranda, donde los manifestantes recorrieron la ciudad portando banderas venezolanas.

Entre los carteles exhibidos durante la movilización se encontraba uno con un reclamo concreto: "Cronograma electoral claro y elecciones en 2027". De esta manera, el regreso de Machado quedó asociado durante la jornada con otra de las principales demandas de sus partidarios: la definición de un cronograma electoral y la realización de elecciones.

Una nueva denuncia de detención

La movilización estuvo acompañada por una denuncia de detención. Vente Venezuela informó que oficiales de la Guardia Nacional arrestaron durante la mañana del domingo a Fernando Torrealba, integrante del partido en el estado Zulia.

Según la organización, Torrealba se encontraba participando de la movilización cuando fue detenido.

La denuncia se produjo un día después de que organizaciones de derechos humanos reportaran numerosas liberaciones de presos políticos, por lo que la detención fue incorporada a una jornada marcada simultáneamente por excarcelaciones y nuevas denuncias sobre personas detenidas.

Al menos 39 presos políticos fueron liberados

El sábado, la organización Justicia, Encuentro y Perdón verificó al menos 39 liberaciones de presos políticos en distintos centros penitenciarios de Venezuela.

La entidad también registró otras 17 salidas, aunque no las clasificó como excarcelaciones por motivos políticos. Hasta ese momento, el gobierno venezolano no se había pronunciado sobre las liberaciones. Mientras tanto, familiares y organizaciones continuaron reclamando la liberación de todos los prisioneros detenidos por razones políticas.

Entre las personas excarceladas se encuentra Frank Cabañas, quien permanecía detenido desde septiembre de 2017 por supuestos vínculos con el exagente de policía Óscar Pérez. Según el Foro Penal, Cabañas había sido acusado de terrorismo y asociación para delinquir, pero nunca obtuvo una sentencia condenatoria o absolutoria. Sus familiares denunciaron que la detención se había basado únicamente en su amistad con Pérez.

Negociaciones y reforma del Tribunal Supremo

Las liberaciones se produjeron después del cierre, el viernes, de la segunda ronda de conversaciones entre el gobierno interino y un sector de la oposición.

Durante esa instancia, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Dinorah Figuera, dirigente opositora, acordaron avanzar en la renovación del Tribunal Supremo de Justicia.

Además, anunciaron los integrantes de un consejo que tendrá a su cargo la revisión de las credenciales de los postulantes. Los acuerdos alcanzados durante las conversaciones también incluyeron el acompañamiento al levantamiento de restricciones a los medios de comunicación, después de años de censura. Según el comunicado conjunto, la medida forma parte de los aportes de la mesa de negociación destinados a fortalecer la libertad de expresión y el derecho a la información.

Machado quedó fuera de las conversaciones

Mientras las negociaciones avanzan, Machado quedó excluida de ese proceso, aunque manifestó que no interferirá y que espera resultados concretos.

La situación de su regreso también quedó atravesada por la posición de Estados Unidos. Aunque las autoridades estadounidenses lo niegan, analistas sostienen que existe un veto de Washington al regreso de Machado. En paralelo, Trump manifestó su satisfacción con el trabajo de Delcy Rodríguez como presidenta interina.

La cuestión electoral también apareció en los últimos intercambios políticos. En su discurso ante la ONU, Jorge Rodríguez anunció elecciones. Además, está prevista una tercera ronda de conversaciones en octubre.

Trump señaló el sábado que había hablado con Rodríguez sobre la posibilidad de celebrar elecciones en Venezuela, aunque no mencionó un calendario.