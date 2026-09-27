León XIV se reunió con víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia

El Papa León XIV se reunió este domingo con siete víctimas de abusos sexuales cometidos por miembros del clero y de la Iglesia en Francia, en un encuentro desarrollado en la Casa Episcopal de Lourdes.

La reunión fue informada por el Vaticano, que detalló que entre las personas recibidas había cuatro hombres y tres mujeres. El encuentro comenzó a las 17:30, hora local, y estuvo acompañado por Mons. Gérard Le Stang, Obispo de Amiens y presidente del Consejo para la prevención y la lucha contra la pedofilia de la Conferencia Episcopal Francesa.

La actividad tuvo como eje central la escucha directa de quienes atravesaron situaciones de abuso y las consecuencias derivadas de esas experiencias. De acuerdo con el comunicado difundido por la Sala de Prensa del Vaticano, el pontífice mantuvo encuentros individuales y privados con cada una de las siete personas.

Durante esas conversaciones, León XIV escuchó sus historias, el dolor y el sufrimiento vivido, incluyendo aquellas situaciones en las que, según explicó el Vaticano, los hechos se produjeron con la complicidad o el silencio de personas que podrían haber ayudado a las víctimas.

El Papa escuchó historias y propuestas

La reunión individual permitió que cada una de las personas pudiera transmitir al pontífice su experiencia y también sus propuestas.

El Vaticano informó que León XIV escuchó no solamente el relato de los abusos y sus consecuencias, sino también las propuestas de las víctimas para que situaciones de este tipo no vuelvan a repetirse. El comunicado de la Sala de Prensa señaló que el Papa se reunió con cada una de ellas de manera individual y privada, en un ámbito destinado a la escucha de sus testimonios.

Durante algunos de esos encuentros, además, el pontífice compartió momentos de oración con algunas de las víctimas. El contenido de la reunión estuvo así atravesado por dos dimensiones: por un lado, la escucha del dolor y del sufrimiento vivido por quienes fueron víctimas de abusos; por otro, la posibilidad de recoger sus propuestas orientadas a impedir que hechos similares vuelvan a ocurrir.

La reunión conjunta

Luego de los encuentros individuales, poco después de las 19:00, el Papa volvió a reunirse con las siete personas en una sala de la Casa Episcopal de Lourdes.

En esa instancia colectiva, León XIV les dirigió unas palabras y agradeció sus dolorosos testimonios. Al mismo tiempo, reafirmó su compromiso para que el mal que ellos y ellas habían vivido no se repita en otras personas. El pontífice también expresó su cercanía con las víctimas presentes y, a través de ellas, extendió ese acompañamiento a quienes atravesaron situaciones similares.

Según la Sala de Prensa del Vaticano, León XIV manifestó su cercanía "a todos aquellos que han sufrido y siguen sufriendo las heridas del abuso".

De esta manera, el encuentro no estuvo limitado a las siete personas que participaron directamente de la reunión, sino que el Papa vinculó sus testimonios con la situación de todas aquellas personas que continúan enfrentando las consecuencias de experiencias de abuso.

Construir un espacio de consuelo y sanación

Durante la reunión, León XIV también expresó su esperanza de poder trabajar junto con las víctimas para avanzar hacia una comunidad de fieles que pueda constituirse en un espacio de consuelo y sanación. El objetivo planteado por el pontífice, de acuerdo con el comunicado oficial, apunta a que la comunidad de los fieles sea un lugar en el que hombres y mujeres de todas las edades puedan encontrar consuelo y sanación.

La expresión estuvo vinculada directamente con la necesidad de que las experiencias de abuso no vuelvan a repetirse y con la importancia de escuchar a quienes padecieron esas situaciones. En ese marco, las propuestas transmitidas por las víctimas durante sus encuentros individuales formaron parte de la conversación mantenida con el Papa.

El Vaticano presentó el encuentro como una instancia de escucha y cercanía, en la que las personas afectadas pudieron transmitir directamente sus historias y plantear sus propuestas frente a la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Oración, bendición y cierre del encuentro

Hacia el final de la reunión, el Papa pidió a los presentes que rezaran por él y les impartió su bendición. El encuentro concluyó aproximadamente a las 19:30, según informó la Sala de Prensa del Vaticano.

De este modo, la actividad iniciada a las 17:30 se extendió durante aproximadamente dos horas, incluyendo primero los encuentros individuales y privados con cada una de las siete víctimas y posteriormente la reunión conjunta.