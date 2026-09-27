Cinco detenido por preparar un acto terrorista cerca de una base con presencia estadounidense

La Policía británica detuvo a cinco hombres sospechados de estar vinculados con delitos relacionados con el terrorismo en las inmediaciones de la base aérea de Fairford, en Gloucestershire.

La alerta se activó durante la madrugada, cuando los investigadores fueron advertidos sobre la presencia de tres vehículos considerados sospechosos en la zona. A partir de ese momento se puso en marcha un operativo especial que incluyó la intervención de equipos especializados en explosivos. La presencia de los vehículos derivó en una importante respuesta de seguridad y en la adopción de medidas destinadas a proteger a la población de las localidades cercanas mientras los especialistas examinaban la situación.

Tras las detenciones, los equipos antiexplosivos se desplegaron en el lugar para analizar los vehículos y determinar si existía algún elemento que pudiera representar un peligro.

Un perímetro de 400 metros y 85 familias evacuadas

Como consecuencia del operativo, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad de 400 metros alrededor de la zona involucrada. La medida tuvo impacto directo sobre los habitantes de la localidad cercana de Whelford, donde aproximadamente 85 familias fueron evacuadas mientras los equipos especializados desarrollaban sus tareas.

La evacuación se produjo como parte del dispositivo preventivo establecido por las autoridades ante la posibilidad de que los vehículos pudieran contener elementos peligrosos. Mientras los residentes permanecían fuera del área de seguridad, los artificieros avanzaron con el examen de los vehículos considerados sospechosos.

Los trabajos incluyeron el uso de tecnología especializada. Los equipos antiexplosivos utilizaron un robot como apoyo para realizar las tareas de inspección, mientras se mantenía el dispositivo especial desplegado en la zona. El operativo se extendió durante el tiempo necesario para que los especialistas pudieran desarrollar su trabajo dentro del perímetro establecido.

Cinco detenidos bajo investigación antiterrorista

La Policía Antiterrorista británica informó que los cinco hombres detenidos son sospechosos de estar preparando un acto terrorista. Los individuos permanecen bajo custodia mientras continúa la investigación destinada a determinar con precisión las circunstancias del episodio y establecer qué relación tenían con los vehículos que provocaron la alerta.

Hasta el momento, las autoridades no dieron a conocer las identidades ni las nacionalidades de los cinco detenidos.

Ese aspecto permanece bajo investigación y forma parte de las circunstancias que los investigadores buscan determinar a medida que avanza el procedimiento. La información oficial disponible señala que los arrestos se produjeron en las inmediaciones de la base aérea de Fairford y que el caso permanece en manos de las autoridades encargadas de investigar posibles delitos vinculados con el terrorismo.

La importancia de la base aérea de Fairford

El lugar donde se produjo el operativo tiene una relevancia particular debido a las actividades que se desarrollan en la base aérea de Fairford. La instalación también es utilizada por efectivos de Estados Unidos y recientemente recibió bombarderos estadounidenses en el marco de las operaciones contra Irán.

Esa presencia estadounidense explica la atención que generó el episodio y el despliegue de seguridad alrededor de una instalación utilizada por fuerzas de ambos países. La investigación, sin embargo, todavía debe determinar las circunstancias concretas del incidente y la eventual relación de los cinco detenidos con el hecho.

Mientras los equipos especializados trabajaban sobre los vehículos, las autoridades británicas mantuvieron el dispositivo de seguridad y las medidas preventivas en el área.

El Gobierno británico aseguró que la situación está bajo control

En medio del operativo, desde el Gobierno británico aseguraron que la situación se encontraba bajo control. La afirmación se produjo mientras continuaban las tareas de los equipos antiexplosivos y permanecía vigente el perímetro de seguridad establecido en torno al lugar.

La respuesta de las autoridades incluyó la evacuación preventiva de las familias de Whelford y el despliegue de especialistas para examinar los tres vehículos sospechosos. La intervención del robot formó parte de las medidas adoptadas para permitir que los artificieros realizaran su trabajo con el apoyo de herramientas especializadas.

El operativo se desarrolló, por lo tanto, bajo un esquema de máxima precaución, con la zona asegurada y la población cercana temporalmente evacuada.

EE.UU. aclaró que ningún militar está involucrado

La situación también generó una respuesta de las autoridades estadounidenses debido a la utilización de la base por parte de efectivos de ese país. Desde Estados Unidos señalaron que ningún militar estadounidense está involucrado en el incidente.

La aclaración permitió establecer que, pese a la presencia de personal y aeronaves estadounidenses en la base, no existía información que indicara la participación de militares de ese país en el episodio investigado. La base de Fairford había recibido recientemente bombarderos estadounidenses vinculados con las operaciones contra Irán, por lo que el incidente se produjo en un lugar que mantiene actividad relacionada con las operaciones militares estadounidenses.

Sin embargo, la investigación británica continúa centrada en los cinco hombres detenidos y en los tres vehículos que fueron considerados sospechosos durante la madrugada.