Ceuta: hubo 60.000 ingresos desde Marruecos y ya suman 57 los muertos

La crisis migratoria registrada en el enclave español de Ceuta, en el norte de África, continúa dejando cifras de enorme impacto. El número de personas fallecidas entre quienes intentaron llegar por vía marítima ascendió este viernes a 57, mientras que, según informaron las autoridades, alrededor de 48.300 migrantes ya regresaron a Marruecos, en muchos casos de manera voluntaria.

Este proceso de retorno representa una rápida desescalada de una de las mayores crisis de migración irregular registradas en la frontera sur de España. No obstante, la magnitud del episodio quedó reflejada en las cifras oficiales difundidas por el Gobierno español, que estimó que unos 50.000 migrantes lograron cruzar hacia Ceuta durante la crisis.

La llegada masiva superó ampliamente la capacidad de recepción del enclave, obligando a desplegar un importante operativo de seguridad. De acuerdo con lo reportado por la Agencia Xinhua y lo informado por Noticias Argentinas, España reforzó la presencia de efectivos de la Policía Nacional, la Guardia Civil y unidades militares para contener la situación y fortalecer el control fronterizo.

Centros saturados y expectativas frustradas

Tras el ingreso masivo, numerosos migrantes que posteriormente regresaron a Marruecos manifestaron ante distintos medios de comunicación que habían recibido información según la cual, al llegar a España, se les proporcionaría alojamiento.

Sin embargo, la realidad que encontraron fue muy distinta. Los centros de recepción en Ceuta estaban completamente saturados debido a la llegada simultánea de decenas de miles de personas, mientras que las posibilidades de permanecer en la ciudad resultaban muy limitadas.

La presión sobre las instalaciones de acogida se mantuvo elevada incluso cuando comenzó el proceso de retorno hacia Marruecos, evidenciando el enorme desafío logístico generado por el ingreso masivo.

La respuesta del Gobierno español

Frente a la magnitud de la crisis, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó este viernes Ceuta acompañado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Durante su recorrido, Sánchez calificó lo sucedido como una "violación de la integridad territorial de España", al tiempo que anunció nuevas medidas destinadas a reforzar la vigilancia en la frontera.

Entre las decisiones comunicadas figura la instalación de un sistema de boyas en las inmediaciones del espigón de El Tarajal, con el objetivo de impedir nuevos cruces por vía marítima.

Asimismo, el presidente aseguró que el Ejecutivo acelerará los procedimientos de identificación y devolución de los inmigrantes que ingresaron de forma irregular.

El mandatario también agradeció la cooperación de Marruecos en las tareas de control fronterizo y repatriación, y afirmó que el Gobierno intensificará las acciones destinadas a combatir las redes de tráfico de personas.

Mientras tanto, las autoridades españolas confirmaron que las fuerzas de seguridad permanecen en alerta máxima en la frontera de Ceuta y continúan coordinando acciones con Marruecos para evitar nuevas llegadas irregulares a gran escala.

El operativo de refuerzo incluye el despliegue adicional de efectivos de:

Policía Nacional.

Guardia Civil.

Fuerzas Armadas.

Al mismo tiempo, los centros de acogida de la ciudad continúan sometidos a una fuerte presión como consecuencia de la magnitud del episodio.

La Unión Europea intensifica el seguimiento

La dimensión de la crisis trascendió rápidamente el ámbito nacional y movilizó a las instituciones comunitarias.

La Comisión Europea manifestó este viernes que está preparada para brindar apoyo adicional a España, incluyendo el eventual refuerzo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) si Madrid así lo solicita.

Además, el organismo informó que mantiene un contacto permanente con las autoridades marroquíes con el propósito de fortalecer la gestión fronteriza y prevenir nuevos cruces irregulares.

En ese contexto, la Comisión subrayó que la protección de la frontera exterior de la Unión Europea constituye un elemento clave del Pacto sobre Migración y Asilo.

Como parte del seguimiento político de la situación, los embajadores de los países miembros de la UE fueron convocados para una reunión extraordinaria prevista para el lunes.

Según explicaron fuentes comunitarias, el encuentro buscará evaluar la evolución de la crisis y facilitar la coordinación entre los Estados miembros.

Un portavoz irlandés indicó que Irlanda, país que ejerce la presidencia rotativa del Consejo de la Unión Europea durante este semestre, será la encargada de conducir esa reunión.

Tensiones diplomáticas dentro de Europa

La crisis migratoria también generó un importante impacto político entre los socios europeos.

Italia anunció este viernes la suspensión del acuerdo de libre circulación de Schengen con España como respuesta a la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

Como consecuencia de esa decisión, el Ministerio del Interior italiano dispuso la reintroducción de controles en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de España, según informó el diario español El Mundo.

La medida motivó una inmediata reacción del Gobierno español.

El ministro español de Asuntos Exteriores sostuvo que la práctica totalidad de quienes ingresaron en Ceuta ya habían regresado a Marruecos y remarcó que no es posible trasladarse desde Ceuta y Melilla hacia la Península sin pasar previamente por un control policial de identificación.

En ese marco, afirmó que "la integridad del espacio Schengen está absolutamente garantizada".

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el ministro de Asuntos Exteriores de ese país, Antonio Tajani, habían planteado previamente la posibilidad de suspender la aplicación del espacio Schengen respecto de España al considerar insuficiente la protección de la frontera exterior de la Unión Europea.

Esa postura recibió posteriormente el respaldo de Finlandia.

Como respuesta institucional, el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó al embajador de Italia en Madrid para transmitir la protesta formal del Gobierno español.

La posición de Estados Unidos

La crisis también provocó una reacción desde Estados Unidos.

El Departamento de Estado sostuvo que lo ocurrido en Ceuta constituye un "resultado directo" de la política migratoria de España y aseguró que sus efectos alcanzan al conjunto de Europa.

En una nota de prensa, la diplomacia estadounidense afirmó:

"Este incidente inaceptable es el resultado directo de los esfuerzos deliberados del gobierno español por permitir y facilitar la migración ilegal masiva hacia Europa".

Las principales cifras de la crisis

Los datos difundidos por las autoridades reflejan la magnitud del episodio:

57 personas fallecidas al intentar llegar por mar a Ceuta.

al intentar llegar por mar a Ceuta. 50.000 migrantes ingresaron al enclave durante la crisis, según el Gobierno español.

ingresaron al enclave durante la crisis, según el Gobierno español. 48.300 migrantes regresaron posteriormente a Marruecos, muchos de ellos de manera voluntaria.

regresaron posteriormente a Marruecos, muchos de ellos de manera voluntaria. Refuerzo operativo con Policía Nacional, Guardia Civil y Fuerzas Armadas .

. Instalación anunciada de un sistema de boyas en el espigón de El Tarajal para impedir nuevos cruces marítimos.

para impedir nuevos cruces marítimos. Convocatoria de una reunión extraordinaria de los embajadores de la Unión Europea para analizar la situación.

de los embajadores de la Unión Europea para analizar la situación. Italia reintrodujo controles en puertos y aeropuertos para viajeros procedentes de España tras anunciar la suspensión del acuerdo Schengen con ese país.

El ingreso de 50.000 migrantes convirtió este episodio en una de las mayores entradas irregulares registradas en la historia de la ciudad de Ceuta, una crisis que combinó consecuencias humanitarias, desafíos de seguridad, presión sobre la infraestructura de acogida y un profundo impacto diplomático tanto dentro de la Unión Europea como en el escenario internacional.