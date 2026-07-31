España desplegó al Ejército en Ceuta: más de 40.000 personas ingresaron y ya hay 27 muertos

El Gobierno de España mantiene el estado de máxima alerta en la ciudad autónoma de Ceuta luego del ingreso masivo de miles de migrantes provenientes de Marruecos, en una situación que obligó al Ejecutivo a reforzar el operativo de seguridad mediante el despliegue de unidades del Ejército para trabajar junto a la Guardia Civil y otros organismos estatales.

La magnitud del flujo migratorio registrado durante las últimas horas llevó a las autoridades españolas a activar un amplio dispositivo de control fronterizo, mientras continúan las tareas destinadas a contener la situación, garantizar el orden y coordinar la respuesta oficial frente a una de las mayores crisis migratorias registradas en la ciudad autónoma en los últimos años.

De acuerdo con las estimaciones realizadas por las autoridades locales, 40 mil personas ingresaron de manera irregular desde la madrugada del jueves. No obstante, hasta el momento no existe una cifra oficial consolidada debido al constante movimiento de migrantes en la zona limítrofe.

El ingreso por vía marítima

Según la información difundida, la mayor parte de los ingresos ocurrió por vía marítima, con personas que cruzaron a nado o utilizando los espigones ubicados en el límite fronterizo entre Marruecos y Ceuta.

La ciudad autónoma constituye uno de los dos enclaves españoles situados en territorio africano y representa, además, la única frontera terrestre de la Unión Europea con África en esa región, lo que convierte a este punto fronterizo en un sector de especial sensibilidad para el control migratorio.

La cantidad de personas que intentó atravesar el límite fronterizo provocó un escenario de gran presión sobre los dispositivos de seguridad ya existentes, lo que derivó en la decisión del Gobierno español de reforzar los recursos disponibles.

El Gobierno español movilizó al Ejército

Frente a la evolución de la crisis, el Ejecutivo español dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas con el objetivo de colaborar en las tareas que ya desarrollaba la Guardia Civil.

Los efectivos militares fueron incorporados al operativo bajo el mando del Comando de Operaciones, participando de las acciones orientadas a fortalecer el control de la frontera y garantizar la seguridad en la ciudad.

El despliegue se suma a la labor de los distintos organismos estatales que intervienen en la emergencia y forma parte de la estrategia adoptada por el Gobierno para responder al ingreso masivo de migrantes.

Pedido de medidas urgentes desde Ceuta

En medio de la emergencia, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, solicitó al Gobierno central la adopción de medidas urgentes para afrontar la situación. Entre los planteos realizados por el mandatario se encuentra el cierre de la frontera con Marruecos y una mayor coordinación de los recursos estatales destinados a enfrentar la crisis migratoria.

La preocupación también fue expresada por Rachid Sbihi, representante de los agentes de la Guardia Civil en Ceuta, quien había advertido previamente sobre la gravedad del escenario al señalar que "la situación es caótica", en referencia al intenso flujo migratorio registrado durante las últimas horas.

La situación permanece bajo control

Si bien las autoridades españolas sostienen que la situación se encuentra actualmente bajo control, existe preocupación por la posibilidad de que continúen registrándose nuevos ingresos durante la noche.

Ese escenario podría obligar a mantener e incluso reforzar el operativo de seguridad desplegado en la ciudad, mientras continúan las tareas de vigilancia y control sobre la frontera.

En paralelo al operativo, España y Marruecos alcanzaron un acuerdo de coordinación destinado a facilitar el retorno de ciudadanos marroquíes que hayan ingresado irregularmente a Ceuta. El procedimiento será ejecutado de manera conjunta por el Ejército, las fuerzas de seguridad españolas y las autoridades marroquíes, en el marco de la cooperación establecida entre ambos países.

La crisis dejó víctimas fatales

La emergencia migratoria también tuvo consecuencias trágicas. Fuentes oficiales confirmaron el hallazgo de 27 ciudadanos marroquíes fallecidos mientras intentaban llegar a Ceuta a nado bordeando la costa.

Las muertes ocurrieron durante los intentos de ingreso por vía marítima y constituyen uno de los aspectos más dramáticos del episodio registrado en la frontera entre Marruecos y España.

En el marco de la respuesta institucional, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tiene previsto trasladarse a Ceuta con el objetivo de supervisar personalmente la situación y evaluar las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, continúa coordinando la respuesta oficial frente a la emergencia y las acciones implementadas para afrontar la crisis migratoria.

La Unión Europea anunció apoyo a España

La situación también motivó la intervención de la Unión Europea, desde donde se anunció que se colaborará con recursos e infraestructura para asistir a las autoridades españolas.

La participación del bloque comunitario responde a que Ceuta constituye una de las fronteras exteriores de la Unión Europea, circunstancia que otorga dimensión regional a la crisis que atraviesa la ciudad autónoma.

Mientras continúan los operativos de control migratorio y asistencia, las autoridades locales realizaron un llamado a la calma dirigido a los habitantes de Ceuta, al tiempo que mantienen activos los dispositivos desplegados para gestionar una de las mayores emergencias migratorias registradas en la ciudad durante los últimos años.