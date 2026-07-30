Crisis en Ceuta: hallaron siete migrantes muertos que intentaban ingresar desde Marruecos

Al menos siete cadáveres de personas que presuntamente intentaban alcanzar a nado la ciudad autónoma de Ceuta desde Marruecos fueron recuperados por parte de la Guardia Civil, mientras que el Gobierno español desplegó unidades militares en el enclave norafricano para reforzar la seguridad en medio de la crisis migratoria.

A su vez, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, viajará a Ceuta para evaluar la situación.

Los cadáveres fueron localizados en las aguas próximas al espigón fronterizo del Tarajal, en una jornada marcada por la entrada a la ciudad de miles de inmigrantes. Las autoridades no descartan que el número de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas, reportó Euronews y supo la Agencia Noticias Argentinas.

El primer cuerpo fue recuperado de madrugada por la embarcación Salvamar Atria, de Salvamento Marítimo, que lo trasladó al puerto de Ceuta. Posteriormente, agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil localizaron otros seis cadáveres en las inmediaciones del paso fronterizo del Tarajal.

Los siete cuerpos fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en el puerto pesquero, donde se les practicarán las autopsias. Las primeras informaciones apuntan a que las víctimas fallecieron ahogadas en su intento de alcanzar la costa ceutí.

Crisis migratoria

Tras la llegada de cerca de 2.000 personas en la última semana a Ceuta, cientos de personas que permanecían retenidas por la Guardia Civil en el recinto del Tarajal, un espacio contiguo al espigón donde se les aplicaban los primeros protocolos, lograron escapar corriendo hacia la ciudad. La falta de efectivos suficientes explicaría, según fuentes consultadas en la zona, la dificultad para contener a un grupo tan numeroso.

Ante el aumento sostenido de las entradas, el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, reclamó al Ejecutivo que declare la emergencia nacional y asuma el mando único sobre la gestión de la crisis. Su petición incluye recursos adicionales y financiación para hacer frente a lo que describe como un colapso de los servicios locales.

Fuerzas Armadas españolas reforzarán a la Guardia Civil

De acuerdo con informes de varios medios españoles, las Fuerzas Armadas reforzarán a la Guardia Civil en el cumplimiento de sus funciones y en cualquier tarea adicional necesaria para mantener la seguridad en Ceuta. El personal desplegado operará bajo la coordinación del Comando de Operaciones de las Fuerzas Armadas, según la Agencia Xinhua.

Miles de migrantes ingresaron a Ceuta hoy jueves; la mayor parte nadó alrededor de la zona fronteriza de Tarajal, la cual separa al enclave español del marroquí. Las últimas llegadas han ejercido una gran presión sobre los centros de acogida y los servicios de seguridad locales.

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, instó al Gobierno central a declarar una emergencia nacional y asumir un mando unido de la respuesta y afirmó que la ciudad carece de la capacidad para lidiar con la situación por sí sola.

"La situación es caótica (...) No podemos proporcionar cifras exactas, pero hay miles de inmigrantes cruzando", explicó Rachid Sbihi, el jefe de la asociación que representa a los oficiales de la Guardia Civil en Ceuta.

El Ministerio del Interior de España afirmó que el país y Marruecos han acordado fortalecer la coordinación en respuesta a la situación migratoria y acelerar los procedimientos para regresar a las personas que ingresaron ilegalmente a Ceuta.

Pedro Sánchez viaja a Ceuta

Se espera que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaje el viernes a Ceuta para coordinar la respuesta gubernamental.

La oficina de la Presidencia del Gobierno anunció que el presidente, Pedro Sánchez, viajará el viernes a Ceuta para evaluar la situación. En un mensaje publicado en redes sociales, Sánchez afirmó que el Gobierno movilizará todos los recursos necesarios y colaborará estrechamente con las autoridades marroquíes para restablecer la normalidad lo más pronto posible.

Ceuta, junto con Melilla, es una de las dos ciudades autónomas en la costa norafricana y representa la única frontera terrestre de la Unión Europea con África. El enclave ha sido durante mucho tiempo un importante punto de entrada para inmigrantes que buscan llegar a Europa.