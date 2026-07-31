Hamas aceptó el plan impulsado por Donald Trump para desarmarse por completo en Gaza

El conflicto en la Franja de Gaza podría ingresar en una nueva etapa luego de que Hamas aceptara el plan promovido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que contempla el desarme completo de la organización como parte de la segunda fase del acuerdo de alto el fuego mediado por Washington.

La información fue confirmada este viernes por el propio mandatario estadounidense, quien sostuvo que se alcanzó un acuerdo para avanzar hacia el desarme total de Hamas en Gaza.

Posteriormente, un alto cargo del movimiento palestino confirmó a la BBC que la organización aceptó el plan y adelantó que próximamente será difundido un comunicado oficial con mayores precisiones sobre la decisión adoptada.

Hasta el momento, Israel no emitió un pronunciamiento oficial respecto del anuncio realizado por Trump ni sobre la aceptación manifestada por Hamas.

Un paso inédito en las negociaciones

Aunque las partes todavía deben avanzar en la implementación de los compromisos asumidos, el anuncio representa un hecho de especial relevancia dentro del prolongado conflicto. De acuerdo con la información conocida, es la primera vez que Hamas afirma que aceptará desarmarse por completo, un aspecto que hasta ahora había constituido el principal obstáculo en las conversaciones orientadas a alcanzar un acuerdo de paz.

Los analistas y las autoridades involucradas en las negociaciones coinciden en que aún resulta demasiado temprano para determinar si el entendimiento podrá sostenerse en el tiempo o si efectivamente llegará a concretarse en todas sus etapas.

Sin embargo, el compromiso asumido por Hamas marca un cambio significativo dentro del proceso diplomático que busca reducir la violencia en la región.

Segunda fase del alto el fuego

El compromiso anunciado integra la segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza, una iniciativa mediada por Estados Unidos y publicada durante el mes de octubre.

Según lo previsto en esa propuesta, uno de los puntos centrales consiste en el desarme de Hamas, condición considerada clave para avanzar hacia una nueva etapa política y de seguridad en la Franja de Gaza.

El acuerdo difundido ahora se inscribe dentro de ese esquema de negociaciones que Estados Unidos impulsa para intentar consolidar un cese de las hostilidades y avanzar hacia un nuevo escenario institucional.

Trump calificó el acuerdo como un paso fundamental

Al anunciar el entendimiento durante la noche del jueves, el presidente Donald Trump sostuvo que el acuerdo representa "un paso fundamental para que Gaza sea finalmente gobernada por un nuevo gobierno palestino".

Con esa definición, el mandatario estadounidense vinculó el desarme de Hamas con la posibilidad de avanzar hacia una nueva administración política en el territorio palestino.

Las declaraciones del presidente reflejan la importancia que Washington atribuye al compromiso asumido por la organización dentro del proceso de negociación que impulsa desde hace varios meses.

Expectativa por la respuesta de Israel

Mientras Hamas confirmó su aceptación del plan, Israel aún no fijó oficialmente su posición respecto del acuerdo. La ausencia de una respuesta por parte del gobierno israelí mantiene abiertas las expectativas sobre el desarrollo de las próximas etapas del proceso.

En ese contexto, funcionarios estadounidenses señalaron que Donald Trump estará "muy decepcionado" si Israel no concreta el retiro previsto como parte del entendimiento alcanzado.

La evolución de ese aspecto aparece ahora como uno de los elementos centrales para determinar la viabilidad del acuerdo y el avance efectivo de la segunda fase del alto el fuego.

Un proceso que todavía enfrenta incertidumbres

Pese al anuncio realizado por las partes involucradas, distintos sectores advierten que aún existen numerosos interrogantes sobre la implementación práctica del acuerdo.

Las propias fuentes consultadas reconocen que todavía resulta prematuro establecer si el compromiso asumido podrá mantenerse en el tiempo o si surgirán nuevos obstáculos durante su ejecución.

La aceptación del desarme por parte de Hamas representa un cambio respecto de las posiciones sostenidas anteriormente por la organización, pero el desarrollo de las negociaciones dependerá de las decisiones que adopten las demás partes involucradas.

Restricciones para la cobertura periodística

Desde el inicio de la guerra en 2023, Israel mantiene restricciones para el ingreso independiente de periodistas internacionales a la Franja de Gaza.

Esa situación continúa limitando la posibilidad de realizar coberturas directas sobre el terreno y condiciona el acceso independiente a la información relacionada con la evolución del conflicto y con la implementación de los acuerdos alcanzados.

En consecuencia, el seguimiento del proceso continúa dependiendo de los comunicados oficiales y de la información suministrada por las partes involucradas en las negociaciones.