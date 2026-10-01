Chile: al menos 17 detenidos tras protesta contra posibles recortes en educación

Al menos 17 personas resultaron detenidas tras choques entre estudiantes y policías este jueves en el centro de Santiago de Chile durante una protesta para rechazar posibles recortes a la educación pública, un día después de que el presidente José Antonio Kast presentara su proyecto de presupuesto para 2027.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó un primer balance sobre la manifestación convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) en la Alameda, en pleno centro de Santiago, a la cual se sumaron los gremios de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y el Colegio de Profesores.

La manifestación había sido autorizada por la Delegación Presidencial Regional Metropolitana y, de acuerdo con las cifras entregadas por Carabineros, congregó a cerca de 6.000 personas, reportó el diario La Tercera y supo Noticias Argentinas.

"Hasta el momento, el balance es el siguiente: hay 17 personas detenidas, las cuales podrían eventualmente aumentar de acuerdo a la finalización de los eventos y de la actuación de Carabineros de Chile", señaló el subsecretario. Asimismo, informó que durante la jornada no se registraron saqueos ni funcionarios policiales lesionados.

Durante la protesta, agentes policiales dispersaron con gases lacrimógenos y chorros de agua a los manifestantes, que en algunos casos respondieron con piedras, botellas y palos.

"¡Y va a caer y va a caer, la educación de Pinochet!", cantaban los manifestantes, en alusión al favorecimiento del sector educativo privado durante la dictadura militar (1973-1990), amplió el sitio RFI.

Temprano, en un ambiente festivo, con pancartas en defensa de la educación, miles de estudiantes marcharon desde la céntrica plaza Italia rumbo al palacio presidencial de la Moneda.

"Es una jornada muy importante para oponerse a los recortes que vamos a enfrentar (...). El hecho de que se precaricen los recursos hace que las instituciones funcionen de manera inadecuada", dijo el manifestante Luis Pino, estudiante de ingeniería de 22 años.

Los carabineros cerraron el paso a los manifestantes con cañones de agua y gases lacrimógenos, cuando estos habían recorrido unos 800 metros.

Vestida de negro, una manifestante enfrentaba los chorros con los brazos abiertos y una cabeza de maniquí con la imagen de Kast en una mano.

El miércoles, el presidente aseguró que mantendría la gratuidad de la educación superior pública para más de 600.000 estudiantes, meses después de que se planteara limitar este derecho.

El gobierno anunció además un incremento de la financiación de la seguridad (+9,1%), uno de sus principales caballos de batalla, y de los fondos para crecimiento y empleo (+8,1%).