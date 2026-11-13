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China rechazó la acusación de espionaje vinculada al director ejecutivo de Nvidia

Según funcionarios estadounidenses, el hombre reconoció una relación sentimental con una mujer señalada por aquellos como miembro de la inteligencia de Pekín.

13 Noviembre de 2026 23.41

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China Guo Jiakun rechazó este lunes una acusación de espionaje por parte de China, luego de que se conocieran informes de medios según los cuales el fabricante de chips Nvidia había iniciado una investigación sobre su director ejecutivo, Jensen Huang.

Esa investigación comenzó después de que este reconociera una relación sentimental con una mujer que, según funcionarios estadounidenses, trabajaba para la inteligencia china.

"La acusación del supuesto espionaje chino no tiene fundamento. No es más que una difamación contra China", manifestó el vocero en una rueda de prensa regular al ser preguntado sobre los reportajes.


 

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