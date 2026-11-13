Estados Unidos reabrió su espacio aéreo tras cuatro horas y negó un ciberataque

La Administración Federal de Aviación (FAA) levantó la prohibición nacional de vuelos en tierra que había paralizado durante más de cuatro horas las operaciones aéreas en Estados Unidos, una medida extraordinaria que provocó miles de retrasos y cancelaciones y generó un caos generalizado en los principales aeropuertos del país.

La decisión permitirá que los servicios que debían partir desde Ezeiza hacia los Estados Unidos, lo hagan normalmente, aunque en algunos casos con demoras, pero sin cancelaciones.

La restricción fue impuesta después de que una interrupción en las telecomunicaciones afectara sistemas críticos para la gestión del tráfico aéreo. Según fuentes de la industria aeronáutica, el incidente se originó por una falla en los enrutadores de red, lo que desencadenó problemas de comunicación a escala nacional y obligó a las autoridades a suspender temporalmente las salidas de vuelos por razones de seguridad.

Tras la normalización gradual de los sistemas, la FAA autorizó la reanudación de las operaciones domésticas. La medida puso fin a horas de incertidumbre para aerolíneas, pasajeros y autoridades aeroportuarias, en una de las interrupciones más significativas registradas en el sistema de aviación estadounidense en los últimos años.

Durante una comparecencia ante la prensa en la Casa Blanca, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la situación evolucionaba favorablemente y destacó que las operaciones comenzaban a recuperarse. El funcionario fue categórico al descartar cualquier hipótesis vinculada a ataques informáticos.

"No hubo ningún ciberataque", afirmó Mullin, quien además insistió en que la seguridad de los pasajeros nunca estuvo comprometida. "El público nunca estuvo en peligro durante este proceso. Nunca hubo vidas en riesgo. Ningún vuelo corrió peligro", sostuvo.

El impacto sobre los viajeros fue inmediato. De acuerdo con un análisis de la firma especializada Cirium, cerca de 1,5 millones de personas quedaron afectadas por cancelaciones, reprogramaciones y demoras. Mientras los vuelos que ya se encontraban en el aire recibieron autorización para completar sus trayectos y aterrizar, las aeronaves en tierra permanecieron inmovilizadas durante horas, provocando escenas de saturación en terminales de todo el país.

Las autoridades también descartaron que la interrupción estuviera relacionada con la reciente caída de servicios informáticos que había afectado a Microsoft durante la semana. Según fuentes policiales citadas por CNN, las evaluaciones preliminares apuntan a una falla técnica en la infraestructura de telecomunicaciones y no encontraron indicios de una acción maliciosa o de un ataque cibernético.

La reanudación de los vuelos permitió comenzar la compleja tarea de normalizar la red aérea estadounidense, aunque se prevé que las consecuencias operativas de la paralización continúen durante varias horas debido al efecto acumulado de las cancelaciones y demoras registradas en todo el país.