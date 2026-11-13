VIDEO: el emotivo regreso a León XIV a Chiclayo después de tres años

El Papa León XIV llegó este viernes a Chiclayo, en la región peruana de Lambayeque, para protagonizar un reencuentro especialmente significativo con la comunidad donde desarrolló durante ocho años una parte importante de su ministerio episcopal. Su regreso, después de tres años, despertó una gran expectativa entre miles de fieles que se prepararon para recibirlo en una jornada marcada por celebraciones religiosas, expresiones de afecto y encuentros con quienes acompañaron su trayectoria pastoral.

La visita del Sumo Pontífice tiene un significado particular para la población de esta región del norte peruano, debido a los vínculos que construyó durante su etapa como obispo. Sacerdotes, religiosos, estudiantes y habitantes de distintas localidades de Lambayeque formaron parte de aquella experiencia pastoral, que ahora encuentra un momento de reencuentro con su llegada como máxima autoridad de la Iglesia católica.

El retorno a Chiclayo no constituye solamente una escala dentro de su recorrido apostólico por el Perú. Representa también la oportunidad de volver a una diócesis que tuvo un lugar importante en su vida religiosa y en la que dejó relaciones personales e institucionales que permanecen presentes entre distintos sectores de la comunidad.

La expectativa generada por su llegada se tradujo en preparativos para recibirlo y acompañarlo durante las actividades previstas, especialmente la celebración eucarística multitudinaria que constituye uno de los acontecimientos centrales de su agenda en Lambayeque.

El vuelo desde el Callao y la llegada a la base aérea

De acuerdo con el programa oficial de la visita apostólica al Perú, el avión que transportó al Santo Padre partió desde la Base Aérea del Callao a las 7:57 de la mañana y aterrizó aproximadamente a las 9:10 en la Base Aérea Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo, en Chiclayo.

El traslado marcó el inicio de una jornada que tiene como protagonistas tanto al Papa como a las comunidades que aguardaban su regreso. La llegada a la ciudad estuvo acompañada por una recepción protocolar, en la que participaron representantes de la Iglesia y autoridades locales.

El recibimiento fue preparado como una expresión de reconocimiento y afecto hacia el pontífice, teniendo en cuenta su anterior vinculación con la diócesis. Entre las manifestaciones organizadas para darle la bienvenida se destacó la presencia de niños y una presentación de marinera norteña, expresión cultural que formó parte del homenaje preparado para recibirlo.

La recepción combinó así los aspectos protocolares de una visita apostólica con manifestaciones religiosas y culturales propias de la región. La presencia de representantes eclesiásticos y autoridades locales también reflejó la importancia institucional que tiene la visita para Chiclayo y el conjunto de Lambayeque.

"Chiclayo" Porque el Papa León XIV está de vuelta en su hogar. https://t.co/AALDsGJ2jQ — Tendencias y Tuits Borrados (@tendenciaytuits) November 13, 2026

La emoción del obispo de Chiclayo por el regreso del Papa

Uno de los testimonios vinculados con la llegada fue el del obispo de Chiclayo, monseñor Edinson Farfán Córdova, quien expresó la emoción que representa para la comunidad católica regional volver a recibir a quien desarrolló allí una parte importante de su ministerio.

En declaraciones a Vatican News, el prelado manifestó: "Son momentos de gratitud. Gratitud a Dios porque el Santo Padre viene a su casa". Sus palabras reflejaron el significado espiritual y afectivo que la visita tiene para la diócesis. La expresión de que el Papa regresa a su casa está vinculada con los ocho años durante los cuales León XIV estuvo relacionado con esa comunidad y ejerció su ministerio episcopal.

El vínculo construido durante ese período constituye uno de los elementos centrales de la visita. La comunidad que lo recibió y acompañó en su etapa como obispo vuelve ahora a encontrarse con él desde una nueva dimensión institucional, luego de su elección como Sumo Pontífice.

Para los fieles de Chiclayo, el regreso representa una oportunidad de expresar el reconocimiento y la gratitud hacia quien formó parte de la historia reciente de su Iglesia local.

Papa León XIV en Chiclayo

La misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel

La primera actividad pública de León XIV en Lambayeque será una celebración eucarística prevista para las 10:30 de la mañana, en la explanada de las Pampas de Pimentel.

El encuentro religioso está previsto para reunir a miles de fieles procedentes de diferentes localidades del norte del Perú, que tendrán la oportunidad de participar de una celebración encabezada por el propio pontífice.

Durante la misa, León XIV ofrecerá una homilía y podrá reencontrarse con la población que acompañó su trabajo pastoral durante los años en los que estuvo vinculado con la diócesis de Chiclayo. La celebración constituye uno de los momentos más importantes de la agenda apostólica en la región, tanto por la convocatoria esperada como por el significado que tiene para quienes compartieron con él aquella etapa de su vida religiosa.

La presencia de miles de personas provenientes de distintas localidades permitirá que el encuentro trascienda el ámbito estrictamente diocesano y reúna a integrantes de diferentes comunidades católicas del norte peruano.

La misa en las Pampas de Pimentel se presenta, de esta manera, como el principal espacio de participación pública de los fieles durante la jornada, con una celebración que combina el carácter religioso de la visita con el reencuentro personal y comunitario.

Una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero

Después de la celebración eucarística, el programa contempla una actividad de carácter privado. A las 12:40 del mediodía, el Santo Padre tiene previsto visitar la capilla San Óscar A. Romero.

Esta actividad forma parte de la agenda organizada para su permanencia en Lambayeque y se desarrollará luego de la misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel.

La visita privada se suma así a las actividades religiosas y protocolares previstas para la jornada, que incluye tanto encuentros públicos con los fieles como espacios específicos dentro del recorrido apostólico.

El reencuentro con la diócesis donde ejerció durante ocho años

La llegada de León XIV a Chiclayo adquiere una dimensión especial por su trayectoria anterior en la región. Antes de convertirse en Papa, Prevost ejerció su ministerio episcopal durante ocho años en la diócesis, período en el que estableció vínculos con sacerdotes, religiosos, estudiantes y pobladores de distintas localidades de Lambayeque.

Esa relación constituye uno de los principales motivos de expectativa entre quienes aguardan su presencia. Para la comunidad, el regreso permite recuperar el contacto con una figura que formó parte de su vida institucional y religiosa durante una etapa significativa.

El paso de Prevost por Chiclayo dejó también relaciones con distintos espacios educativos y eclesiásticos. Entre ellos se encuentra la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, institución en la que se desempeñó como gran canciller.

La comunidad universitaria también se prepara para recibirlo. Estudiantes, docentes y antiguos alumnos esperan reencontrarse con quien consideran parte de la historia de la institución.

La expectativa dentro de la universidad refleja otra dimensión de la visita, que no se limita a los espacios de culto o a los encuentros con las autoridades eclesiásticas, sino que alcanza también a una comunidad educativa con la que León XIV mantuvo una relación institucional.