Ciudadanía italiana para hijos menores: cómo funciona el beneficio de ley tras la Ley 74/2025

Qué cambió con la Ley 74/2025

La Ley 74/2025 entró en vigor el 24 de mayo de 2025 y modificó la Ley 91/1992, la norma base de la ciudadanía italiana. Su artículo 3-bis establece, como regla general, que quien nace en el extranjero y posee otra ciudadanía se considera que nunca adquirió la italiana, salvo que se cumpla alguna de las condiciones tasadas que prevé la propia ley.

Esa regla afectó sobre todo a la transmisión por descendencia entre adultos, el trámite más conocido en la Argentina. Pero el marco legal mantiene un camino distinto y propio para los hijos menores de ciudadanos italianos, que es el que se conoce como adquisición por beneficio de ley.

Qué es el beneficio de ley para menores

Es un mecanismo por el cual un menor de edad nacido en el extranjero, que tiene otra ciudadanía, puede adquirir la italiana si al menos uno de sus padres es ciudadano italiano por nacimiento. No se trata de un reconocimiento por descendencia, sino de una adquisición que se perfecciona con una declaración de voluntad. La persona pasa a ser ciudadana italiana a partir del día siguiente a la declaración.

Quedan fuera los hijos de quienes obtuvieron la ciudadanía por naturalización, por matrimonio o ya por beneficio de ley: el progenitor debe serlo por nacimiento.

Plazos: lo que más conviene mirar

Situación del menor Plazo para la declaración Nacido después del 24 de mayo de 2025 Dentro de los 3 años desde el nacimiento o la filiación Ya era menor el 24 de mayo de 2025 (régimen transitorio) Hasta el 31 de mayo de 2029 Cumple la mayoría de edad antes de esa fecha Debe presentar la declaración personalmente, también antes del 31 de mayo de 2029

En el régimen ordinario, quien se pase del plazo de tres años no pierde del todo la posibilidad: la ley contempla que el menor resida legalmente en Italia dos años continuos. Para el régimen transitorio, la guía de Gestionistas Italia señala además que el progenitor debe haber tenido su ciudadanía reconocida antes del 27 de marzo de 2025.

Qué documentos suelen pedir

Autocertificación completa y firmada.

Documento de identidad (anverso y reverso) de los integrantes del núcleo familiar.

Acreditación de la residencia en la circunscripción del consulado.

Documentación que acredite que el progenitor es italiano por nacimiento.

Partida de nacimiento del menor, apostillada y traducida.

El formulario de declaración que corresponda.

En su caso, documentos de tutela, filiación o fallecimiento, también apostillados y traducidos.

Cada consulado puede indicar requisitos de forma propios, así que conviene revisar su web antes de pedir turno.

Dónde se presenta y cuánto cuesta

La declaración se presenta ante el consulado italiano de la circunscripción donde reside la familia, y el proceso se inicia a través de la plataforma FastIt. Los consulados informan que la presentación es gratuita desde el 1 de enero de 2026.

Cómo evitar errores en el expediente

Los errores que más suelen retrasar un trámite de este tipo están en el expediente y no en la ley: partidas sin apostillar, traducciones con datos distintos a los del acta original, domicilios sin actualizar en el registro consular y plazos calculados desde la fecha equivocada. Conviene revisar que nombres, apellidos y fechas coincidan en todos los documentos antes de presentar nada.

Por eso muchas familias optan por una gestoría con experiencia que revise todo antes de presentarlo. Quien necesite orientación para conseguir la ciudadanía italiana por beneficio de ley puede consultar la guía de Gestionistas Italia, que detalla los casos, la documentación y los plazos de este trámite.

Preguntas frecuentes

¿Hay que viajar a Italia para presentar la declaración?

No. Se presenta en el consulado italiano de la circunscripción de residencia, siguiendo el procedimiento que ese consulado indique.

¿Quién presenta la declaración si el hijo es menor?

Los padres o el tutor legal. Si el menor cumple 18 años antes de que venza el plazo, debe hacerlo personalmente.

¿Sirve si mi madre o mi padre obtuvo la ciudadanía por matrimonio?

No. El mecanismo exige que el progenitor sea ciudadano italiano por nacimiento.

¿Es lo mismo que el reconocimiento por descendencia?

No. La descendencia (iure sanguinis) es un reconocimiento que cambió con la reforma de 2025 y se está discutiendo en los tribunales. El beneficio de ley para menores es una adquisición por declaración, con sus propios requisitos y plazos.

¿Se puede presentar después de 2029?

Para los menores que ya lo eran el 24 de mayo de 2025, el plazo transitorio vence el 31 de mayo de 2029. Conviene no dejarlo para el último año.