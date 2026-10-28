Flávio Bolsonaro agradeció a Trump y a Milei tras viajar a Estados Unidos

El excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro agradeció este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al mandatario argentino, Javier Milei, luego de viajar al territorio estadounidense junto con su familia tras la derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. Desde allí, anunció que continuará con su actividad política y que asumirá el liderazgo de la oposición brasileña.

En un comunicado dirigido al pueblo de Brasil y a la comunidad internacional, el dirigente rechazó que su salida del país sea interpretada como una huida frente a las causas judiciales que enfrenta y defendió su decisión de trasladarse al exterior. En ese mensaje, llegó a presentarse como el "verdadero presidente electo" de Brasil, una afirmación con la que cuestionó el resultado político que dejó a Lula da Silva al frente del país.

"No huí de Brasil, me fui por Brasil", sostuvo Flávio Bolsonaro, al explicar los motivos de su partida y plantear que su decisión responde, según su interpretación, a la situación política e institucional brasileña.

El dirigente aseguró que su permanencia en Estados Unidos no significará el abandono de sus objetivos políticos. Por el contrario, manifestó que buscará reorganizar a los sectores opositores desde el exterior y desarrollar una estrategia para continuar su enfrentamiento político con el Gobierno brasileño.

"Voy a liderar la oposición desde aquí", anunció, al anticipar que impulsará acciones destinadas a movilizar a sus seguidores mediante medios pacíficos y legítimos.

Denunció persecución política

En su declaración, Flávio Bolsonaro justificó su salida de Brasil a partir de lo que describió como una persecución política. También cuestionó las decisiones judiciales que restringieron sus viajes y dispusieron la cancelación de sus pasaportes brasileños.

El dirigente sostuvo que esas medidas forman parte de un escenario que, desde su perspectiva, busca limitar su capacidad de acción y mantenerlo bajo presión.

"Lo que tenemos aquí es una caza de brujas de motivación política y el intento de mantenerme como rehén", afirmó en el comunicado. La declaración incluyó, además, un reconocimiento sobre su decisión de abandonar el país. Bolsonaro aseguró que inicialmente no tenía previsto marcharse, aunque sostuvo que consideraba que la situación política y judicial avanzaba hacia un desenlace que lo llevó a viajar al exterior.

"No era mi intención abandonar mi patria, pero sabía exactamente hacia dónde iban las cosas", expresó.

De esta manera, el excandidato presentó su traslado a Estados Unidos como una decisión vinculada con las restricciones judiciales y con el escenario político que denuncia. Su mensaje buscó instalar ante la opinión pública brasileña e internacional su propia interpretación de los acontecimientos y explicar por qué pretende continuar su actividad política fuera de su país.

Acusaciones de fraude electoral sin pruebas presentadas

Otro de los ejes centrales del comunicado fue la denuncia de un supuesto fraude electoral. Flávio Bolsonaro acusó a las instituciones brasileñas de favorecer a Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de sus cuestionamientos al resultado electoral.

Sin embargo, no presentó pruebas que permitan verificar esas afirmaciones. Las acusaciones fueron expuestas como parte de su posicionamiento político y de los argumentos con los que busca explicar su enfrentamiento con las instituciones de Brasil. Al autoproclamarse el "verdadero presidente electo", el dirigente volvió a poner en discusión, desde su perspectiva, la legitimidad del escenario político surgido de la derrota electoral frente a Lula. Su declaración se inscribe en una estrategia discursiva con la que pretende mantener la confrontación con el Gobierno brasileño y convocar a sus seguidores desde el exterior.

El mensaje también estuvo dirigido a la comunidad internacional, a la que pidió prestar atención a la situación de Brasil y evitar, según su planteo, que se considere normal un proceso que describió como autoritario.

En ese sentido, Bolsonaro intentó trasladar el debate más allá de las fronteras brasileñas y presentar su situación personal como parte de un conflicto político e institucional de mayor alcance. No obstante, las denuncias de fraude y de persecución fueron formuladas por el propio dirigente sin que en el comunicado se aportaran elementos que permitieran corroborarlas.

El agradecimiento a Trump y Milei

El agradecimiento a Donald Trump y Javier Milei ocupó un lugar destacado en el mensaje difundido por el dirigente brasileño. Flávio Bolsonaro mencionó a ambos mandatarios después de viajar a Estados Unidos con su familia, en un contexto marcado por sus diferencias con las autoridades y las instituciones de su país.

La referencia a los presidentes estadounidense y argentino acompañó su anuncio de que continuará su actividad política desde territorio norteamericano. Desde allí, afirmó que buscará organizar a la oposición y promover una estrategia de movilización que, según anticipó, se desarrollará por vías pacíficas y legítimas.

El comunicado no solo procuró explicar las razones de su salida de Brasil, sino también establecer el rumbo que pretende seguir a partir de ahora. Bolsonaro presentó su permanencia en Estados Unidos como una plataforma desde la cual continuar interviniendo en la política brasileña, pese a encontrarse fuera de su país.

"Salí de Brasil, pero no abandoné a los brasileños", afirmó, al insistir en que su alejamiento territorial no implica renunciar a sus objetivos políticos.

La situación de su padre, Jair Bolsonaro

Flávio Bolsonaro vinculó su situación con la de su padre, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien fue condenado a 27 años de prisión por su participación en un intento de golpe de Estado y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.

La referencia al expresidente formó parte de los argumentos utilizados por Flávio para describir el escenario que, según su visión, atraviesa su familia y el espacio político al que pertenece.

Al establecer esa conexión, el dirigente incorporó la situación judicial de su padre a su denuncia de persecución política y a su decisión de continuar la actividad opositora desde Estados Unidos. De ese modo, el comunicado vinculó sus propias dificultades con un conflicto más amplio en torno a las consecuencias judiciales que afectan al expresidente y a su entorno político.

La condena de Jair Bolsonaro y su situación de arresto domiciliario constituyen, en ese marco, antecedentes mencionados expresamente por Flávio al explicar el contexto en el que pretende mantener su participación en la política brasileña.