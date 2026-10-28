Tragedia de trenes en España: un argentino fallecido y hay otro desaparecido

Fuentes oficiales confirmaron que hay al menos un argentino muerto en el accidente de trenes que ocurrió esta mañana en Toledo, España. De momento no informó la indentidad del fallecido.

La Cancillería argentina informa que, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos. La Embajada argentina en Madrid y los consulados argentinos en España mantienen contacto permanente con los familiares de los afectados y continúan brindando la asistencia consular necesaria, con la debida reserva y confidencialidad. — Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) October 28, 2026

En tanto, está activa la búsqueda de Agustín Randazzo, un argentino de 51 años desaparecido tras el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, mantiene en vilo a sus familiares y allegados. A doce horas de la trágica colisión entre trenes, la familia continúa sin información sobre el pasajero, que viajaba en el vagón número 8 del convoy siniestrado.

"Desde entonces no sabemos nada de él", es el testimonio que refleja la incertidumbre que atraviesan sus seres queridos, quienes buscan establecer si el hombre se encuentra entre los heridos trasladados a centros sanitarios o si alguien puede aportar información que permita localizarlo.

Randazzo es de nacionalidad argentina y reside en España desde 2002. Al momento del accidente, realizaba su habitual viaje desde Madrid por motivos laborales, a bordo del tren que terminó involucrado en la colisión.

La falta de noticias sobre su estado llevó a sus familiares a activar distintos mecanismos de búsqueda, desde la presentación de una denuncia policial hasta la difusión pública de sus datos personales y características físicas. La familia también pidió colaboración ciudadana para reunir cualquier información que permita reconstruir sus últimos movimientos después del siniestro.

La denuncia policial

Uno de los principales pasos para intentar localizar a Agustín fue la presentación de una denuncia por desaparición. Jorge, su hermano, acudió a dependencias policiales de Madrid para formalizarla y ya se sometió a la toma de muestras de ADN necesaria para colaborar con los procedimientos de identificación.

Después de completar esos trámites, Jorge comenzó a desplazarse hacia Toledo con la intención de recorrer los centros hospitalarios de la zona y buscar a su hermano entre las personas heridas que permanecen ingresadas.

La falta de información concreta sobre el paradero del pasajero mantiene abierta la búsqueda. La familia procura obtener datos que permitan confirmar si Agustín fue trasladado a algún hospital y, en ese caso, establecer su identidad. Rafael García Junicol, primo hermano del desaparecido, explicó a Infobae cómo se enteró de la situación y por qué comenzó a solicitar ayuda pública.

"Me enteré por el hermano [de Agustín] de que él había tomado ese tren", relató al medio, al describir el momento en que conoció que su familiar podía encontrarse entre los pasajeros afectados por el accidente.

Desde entonces, los esfuerzos se concentraron en conseguir información verificable sobre el hombre, tanto mediante los canales oficiales como a través de las redes sociales y los contactos de la familia.

Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado, en el vagon n* 8 Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado Por favor ayuda Se llama Agustín Randazzo — SadSergi (@Sergihoran) October 28, 2026

"Ni familiares ni amigos sabemos nada"

La incertidumbre aumenta ante la posibilidad de que algunas de las personas heridas todavía no hayan podido ser identificadas. Según explicó Rafael, las autoridades les indicaron que debían esperar mientras continuaba la recopilación de información sobre las víctimas y los pasajeros afectados.

"Nos han dicho que por el momento tenemos que esperar, que están recolectando datos y que hay mucha gente herida indocumentada", señaló. La presencia de heridos sin documentación, de acuerdo con el testimonio familiar, dificulta conocer con rapidez la identidad de todas las personas atendidas después del choque. Por ese motivo, los allegados de Randazzo mantienen la búsqueda y procuran que su fotografía y sus características físicas lleguen a la mayor cantidad posible de personas.

Rafael también facilitó un número de teléfono para recibir información que pueda contribuir a encontrar a su primo hermano. El contacto difundido es +54 9 11 4192-7700.

El pedido está dirigido especialmente a quienes puedan haber visto a Agustín después del accidente o tengan información sobre personas ingresadas en hospitales que todavía no hayan sido identificadas. La familia busca establecer si el hombre fue asistido en alguno de los centros sanitarios de la zona, si alguien lo reconoció en las horas posteriores a la colisión o si existe algún dato que permita conocer qué ocurrió con él.

Cómo es Agustín Randazzo

Como parte de la búsqueda, los familiares aportaron una fotografía reciente de Agustín y detallaron algunos rasgos físicos que podrían ayudar a reconocerlo. La descripción difundida señala que se trata de un hombre con barba entrecana y numerosos tatuajes visibles. Además, indicaron que suele utilizar una gorra negra y gafas de sol oscuras.

Estos detalles acompañan la fotografía que la familia hizo circular para facilitar su identificación entre los pasajeros afectados por el accidente, las personas que pudieron presenciar la escena y quienes se encuentran en los centros hospitalarios de la región.

La difusión de imágenes y descripciones personales se convirtió en una de las herramientas utilizadas por los allegados para ampliar el alcance de la búsqueda. El objetivo es que cualquier persona que haya visto a un hombre con esas características pueda aportar información a través del contacto facilitado por Rafael.

En un contexto de incertidumbre, la familia insiste en la necesidad de recibir datos que permitan conocer el estado de Agustín y determinar dónde se encuentra.

Su pareja también participa de la búsqueda

A los esfuerzos de Jorge y Rafael se sumó Sergi, la pareja de Agustín, quien comenzó a difundir información en internet para intentar localizarlo.

Por el momento, Sergi no tiene previsto viajar a Toledo y permanece a la espera de noticias oficiales. Sin embargo, decidió publicar un mensaje en las redes sociales para hacer visible la desaparición y solicitar la colaboración de los usuarios.

"Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado, en el vagón número 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda", escribió.

El mensaje expone la falta de información que afecta tanto a los familiares directos como al entorno cercano del pasajero. La publicación también busca ampliar las posibilidades de que alguien pueda aportar un dato sobre su recorrido, su atención médica o su paradero después de la colisión.

La participación de Sergi se suma así a la denuncia presentada por Jorge, al pedido de colaboración de Rafael y a la búsqueda presencial que la familia intenta desarrollar en los hospitales de Toledo.