Colombia vota hoy para elegir al nuevo presidente tras la era Petro

Colombia se prepara para vivir una de las jornadas políticas más trascendentes de los últimos años. Este 31 de mayo, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir al sucesor del presidente Gustavo Petro y definir quién conducirá los destinos del país durante el período 2026-2030.

La elección representa el cierre de una etapa política y el inicio de una nueva administración en un escenario donde convergen distintas visiones sobre el futuro de Colombia. Los principales candidatos llegan a la contienda con perfiles, trayectorias y propuestas claramente diferenciadas, configurando un mapa electoral en el que la izquierda, el uribismo y nuevos espacios políticos buscan conquistar el respaldo de los votantes.

Entre los postulantes con mayores posibilidades aparecen Iván Cepeda, representante de Pacto Histórico-Alianza por la Vida; Paloma Valencia, candidata de Centro Democrático-Gran Coalición por Colombia; y Abelardo de la Espriella, referente de Defensores de la Patria.

Junto a ellos también participan en la elección presidencial:

Sergio Fajardo, por Dignidad y Compromiso.

Claudia López, por Con Claudia.

Roy Barreras, por La Fuerza Frente con Vida.

Otros candidatos que integran la oferta electoral.

Los números que anticipan una elección abierta

Los sondeos de intención de voto muestran a Iván Cepeda como el candidato mejor posicionado de cara a la elección. Según los datos difundidos por 20minutos, el dirigente registra niveles de apoyo que oscilan entre el 37,1% y el 44,6% de las preferencias electorales.

En segundo lugar aparece Abelardo de la Espriella, quien concentra una intención de voto que varía entre el 27,5% y el 36,3%. La tercera ubicación corresponde a Paloma Valencia, con registros que se ubican entre el 12,6% y el 13,9%.

Las proyecciones indican que ninguno de los candidatos tendría asegurada la posibilidad de superar el umbral del 50% necesario para obtener la Presidencia en primera vuelta. De confirmarse esta tendencia, Colombia deberá celebrar una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos más votados.

La eventual definición está prevista para el 21 de junio.

Iván Cepeda, el candidato que encabeza las encuestas

A sus 63 años, Iván Cepeda llega a la elección respaldado por una extensa trayectoria política vinculada a la izquierda colombiana. Su historia personal está marcada por el legado familiar. Es hijo de integrantes del Partido Comunista colombiano y su padre fue asesinado en 1994 por grupos paramilitares, un hecho que tuvo una profunda influencia en su recorrido político.

Desde su banca en el Senado se consolidó como una de las figuras más relevantes de la izquierda colombiana y desempeñó un papel destacado en las negociaciones de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Uno de los aspectos más visibles de su actividad pública ha sido su enfrentamiento político con el expresidente Álvaro Uribe. Cepeda participó en el juicio relacionado con la manipulación de testigos a favor del exmandatario, quien ha sido acusado de mantener vínculos con grupos paramilitares.

Su candidatura representa la continuidad de una visión política vinculada a los sectores progresistas y a los procesos de paz impulsados en las últimas décadas.

Paloma Valencia y la representación del uribismo

En la vereda opuesta se encuentra Paloma Valencia, senadora de 48 años y una de las principales referentes del Centro Democrático. Nieta de un expresidente colombiano, Valencia se presenta como la representante más identificada con el legado político de Álvaro Uribe.

La dirigente logró movilizar más de tres millones de votos durante la reciente consulta conservadora, un resultado que fortaleció sus aspiraciones presidenciales y consolidó su posición dentro de la coalición opositora.

La candidata se define como "100% uribista" y ha expresado críticas tanto al Acuerdo de Paz firmado en 2016 como a la estrategia de Paz Total impulsada por Gustavo Petro. Entre los principales ejes de su propuesta se destacan:

El fortalecimiento de la seguridad.

La recuperación de la estrategia aplicada durante los gobiernos de Álvaro Uribe.

La implementación de un Plan Colombia 2.0 orientado a combatir el narcotráfico.

Abelardo de la Espriella, la irrupción de un nuevo actor político

La tercera figura con protagonismo en la carrera presidencial es Abelardo de la Espriella. Con 47 años, el abogado y empresario conocido públicamente como "El Tigre" irrumpió en la política hace apenas dos años y logró posicionarse rápidamente como uno de los candidatos con mayores niveles de intención de voto.

Antes de ingresar de lleno a la actividad política ya era una figura conocida por su labor profesional como defensor de clientes de alto perfil. Entre ellos se encuentra Álex Saab, aliado del expresidente venezolano Nicolás Maduro y recientemente deportado a Estados Unidos.

Desde su espacio político, Defensores de la Patria, impulsa un discurso definido como populista y con componentes religiosos, poniendo el foco en la seguridad y en la lucha contra la corrupción.

Una de sus propuestas más difundidas consiste en la construcción de diez megaprisiones, iniciativa inspirada en el modelo implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a quien expresa admiración.