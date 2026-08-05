Condenaron en EE. UU. a "Fred" Machado por lavado de dinero y fraude electrónico

En un giro judicial de profunda trascendencia internacional, el financista Federico "Fred" Machado, reconocido por haber sido el financista de la campaña de José Luis Espert en el año 2019, fue declarado culpable de manera formal por el Tribunal Federal de Texas de los graves cargos de conspiración para cometer lavado de dinero y fraude electrónico. Esta resolución marca un hito fundamental en el desarrollo de un proceso legal seguido con atención en múltiples latitudes, dado el impacto que la trama judicial posee tanto en el plano financiero estadounidense como en el escenario político y judicial de la República Argentina.

La formalización de la sentencia estuvo a cargo del juez federal Amos L. Mazzant III, quien firmó la orden decisiva tras haber tomado la recomendación emitida el pasado 18 de mayo por el magistrado Don Bush. Dicha recomendación se originó luego de que el propio "Fred" Machado asumiera la responsabilidad penal en el transcurso de una audiencia en la que confirmó de manera fehaciente haber cometido los delitos que se le asignan. A partir de ese momento procesal, el centro neurálgico de la discusión legal se trasladó hacia la determinación de la pena efectiva que el imputado deberá cumplir, un asunto que aún no se encuentra resuelto de manera definitiva por el tribunal.

La estrategia legal y la maniobra de defraudación

El derrotero judicial de Machado en los Estados Unidos estuvo caracterizado por un cambio radical en su estrategia de defensa. En sus primeras instancias de ingreso al país norteamericano, y debidamente aconsejado por sus abogados defensores, el ciudadano argentino se había declarado formalmente "no culpable" ante los estrados judiciales. Sin embargo, con el correr del proceso y con el objetivo de encauzar una negociación viable, modificó su postura para alcanzar un acuerdo estratégico con la fiscalía federal.

Mediante este entendimiento judicial, Machado aceptó los hechos imputados, reconociendo haber operado un esquema de atracción de capitales basado en los siguientes puntos técnicos:

Captación de inversores: Atrajo millones de dólares de inversores bajo la promesa de transacciones vinculadas a la venta de aviones.

Inexistencia de bienes: Las aeronaves ofertadas nunca estuvieron disponibles para ser vendidas ni fueron entregadas a sus compradores.

Estructura societaria: Operaba desde el estado de Florida a través de las firmas South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing.

Red de apoyo corporativo: Controlaba dichas empresas apoyándose firmemente en una sociedad radicada en Oklahoma City.

A través de esta compleja red de operaciones que nunca llegaron a concretarse, el acusado logró reunir millones de dólares mediante transacciones fraudulentas que simulaban la comercialización de naves aéreas que jamás existieron en el plano material.

El acuerdo con la fiscalía y los cargos modificados

La negociación encabezada por la fiscalía federal, representada legalmente por Heather Rattan, contempló modificaciones sustanciales en la carátula de la acusación a cambio de la declaración de culpabilidad de Machado. Como parte de los términos acordados, el organismo fiscal retiró el cargo original por narcotráfico internacional que pesaba sobre el imputado.

Como consecuencia directa de este pacto procesal, Machado se declaró culpable exclusivamente por los dos delitos restantes, los cuales conllevan severas consecuencias punitivas:

Penas privativas de la libertad de hasta veinte años de prisión.

La imposición de multas económicas.

El decomiso de bienes vinculados a las actividades ilícitas.

No obstante, las derivaciones de este acuerdo no se limitan al territorio estadounidense, sino que poseen una ramificación directa y documentada que cruza las fronteras hacia la Argentina, vinculando de forma directa las finanzas de la campaña electoral del año 2019.

Las ramificaciones en Argentina y la causa por lavado

Otra sección fundamental del acuerdo alcanzado en Texas tiene una clara e innegable injerencia en la Argentina. La fiscalía federal texana incorporó formalmente a la causa la transferencia de 200.000 dólares a favor de José Luis Espert, una transacción que fue debidamente registrada a través del Bank of America.

Los datos técnicos y operativos de esta transferencia revelan los siguientes detalles clave:

La movimentación financiera está vinculada de manera directa a un avión cuya matrícula es N28FM.

Dicha aeronave era utilizada habitualmente por el propio Machado para realizar sus vuelos hacia la Argentina.

En territorio argentino, esta operatoria es objeto de una investigación exhaustiva por parte del fiscal de San Isidro, Fernando Domínguez.

La pesquisa se tramita dentro de una causa judicial en la cual José Luis Espert se encuentra imputado formalmente por el delito de lavado de dinero.

El tramo final: sentencia pendiente y el cómputo de la prisión

Mientras la justicia de los Estados Unidos continúa deliberando los detalles finales sin haber definido todavía la sentencia concreta que le corresponderá purgar, la defensa técnica del acusado se encuentra desplegando intensas gestiones.

En este contexto procesal, el equipo legal de "Fred" Machado trabaja activamente para lograr que el tribunal federal compute y contabilice favorablemente el tiempo que el ciudadano argentino ha cumplido privado de su libertad. Esto abarca no solamente el periodo transcurrido en una cárcel privada de Oklahoma, sino también los cuatro años durante los cuales cumplió un régimen de prisión domiciliaria en la ciudad de Viedma. Dicha medida cautelar había sido dispuesta tras su detención inicial ocurrida en el año 2021 en la ciudad patagónica de Bariloche, antes de su posterior extradición.