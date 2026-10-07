Israel recordó a las víctimas del ataque de Hamás a tres años del 7 de octubre

Israel homenajeó este miércoles a las víctimas del ataque terrorista perpetrado hace tres años por el movimiento radical islamista palestino Hamás, en una jornada marcada por el recuerdo de los hechos ocurridos el 7 de octubre de 2023.

Los actos se realizaron en distintos puntos vinculados con aquella jornada y anteceden a unas elecciones generales marcadas por el recuerdo del ataque, según informan medios internacionales. Aquel 7 de octubre, 1.221 personas fueron asesinadas en Israel por terroristas de Hamás, quienes utilizaron armas de fuego, cohetes y granadas durante la incursión.

Uno de los homenajes tuvo lugar en el mismo sitio donde se desarrollaba el festival musical Nova, escenario en el que terroristas de esa organización proiraní se infiltraron durante aquel día de 2023. Allí, familiares de las víctimas bajaron la cabeza en un momento de silencio a las 06H29, 03H29 GMT, rodeados por retratos de las personas asesinadas y flores colocadas en su memoria.

El recuerdo también alcanzó al kibutz Kfar Aza, ubicado cerca de la frontera con Gaza. Allí, durante el fatídico asedio, 64 personas fueron asesinadas y 18 fueron secuestradas, según precisa un informe del sitio RFI.

251 rehenes fueron llevados a Gaza

El ataque también estuvo marcado por la toma de rehenes. Los miembros de Hamás capturaron a 251 personas y las llevaron a Gaza, de las cuales 44 estaban muertas. La situación de los rehenes se convirtió en uno de los elementos centrales derivados de la incursión y permaneció como parte del impacto generado por aquellos acontecimientos.

Los homenajes de este nuevo aniversario se desarrollaron con el recuerdo de quienes fueron asesinados y también de quienes fueron tomados como rehenes, en una jornada atravesada por la memoria de los hechos que modificaron profundamente el escenario de Israel y de la región.

Los actos oficiales y la seguridad reforzada

Los actos oficiales se habían celebrado en Jerusalén el lunes, en una fecha establecida por el Gobierno israelí de acuerdo con el calendario judío.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, participó de la actividad. Los homenajes se realizaron bajo seguridad reforzada, en un contexto político particularmente sensible: faltan tres semanas para las elecciones generales en Israel y había transcurrido apenas una semana desde el fallido ataque contra un avión con destino a Tel Aviv.

En ese escenario, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, anunció el martes que el Ejército de Israel se encontraba en alerta debido a información de inteligencia relacionada con las intenciones de Hamás de intentar realizar nuevos ataques y operaciones terroristas durante el aniversario. Katz hizo referencia específicamente a información "de inteligencia sobre las intenciones de Hamás de intentar realizar ataques y operaciones terroristas" por la conmemoración.

La combinación entre el aniversario, la memoria de las víctimas y las advertencias de seguridad marcó el desarrollo de los actos conmemorativos.

Elecciones generales en medio de la memoria del ataque

Israel celebrará sus elecciones generales el 27 de octubre, las primeras desde los ataques del 7 de octubre de 2023. El escenario electoral se desarrolla con el recuerdo de aquella jornada como uno de los principales ejes de la discusión política. Las encuestas anticipan una contienda difícil para el primer ministro Benjamín Netanyahu, quien durante los últimos tres años lanzó la ofensiva masiva contra Gaza y ataques contra Líbano e Irán.

Uno de sus rivales es Naftali Bennett, ex primer ministro que cuestiona a Netanyahu y lo acusa de no haber evitado los ataques.

Bennett se refirió al episodio durante su presencia en el sitio donde se desarrollaba el festival Nova. "Esto fue un fracaso colosal del Estado de Israel, que fue fundado para defender a los judíos en nuestra tierra", declaró a periodistas.

La conmemoración, por lo tanto, se produce mientras Israel se encamina hacia una elección general en la que el desempeño del Gobierno frente al ataque y sus consecuencias forma parte de las discusiones políticas.

La contraofensiva sobre Gaza y sus consecuencias

Después del ataque del 7 de octubre, Israel lanzó una fuerte contraofensiva sobre la Franja de Gaza, una respuesta militar que también fue denunciada mundialmente como una masacre.

El conflicto posterior extendió las consecuencias de aquella incursión y dejó un saldo de víctimas en Gaza que continúa formando parte del debate internacional sobre la guerra. En ese contexto aparece también el testimonio de Omer Shem Tov, uno de los rehenes que sobrevivió al cautiverio y que relató su experiencia en un libro, según destacó este miércoles el sitio RFI.

Shem Tov permaneció 505 días cautivo y describió las condiciones que atravesó desde su llegada a Gaza.

El relato de Omer Shem Tov sobre el cautiverio

Shem Tov contó que cuando llegaron a Gaza observó cómo personas intentaban alcanzar a los rehenes mientras eran trasladados en una camioneta. "Veía manos que se extendían hacia la parte trasera de la camioneta" que lo trasladaba para intentar tomarse de él o de otros rehenes, relató. Según su testimonio, después de permanecer 53 días en distintos apartamentos, fue trasladado inmediatamente a un túnel.

"Después de pasar 53 días en distintos apartamentos me llevaron inmediatamente a un túnel. El primer túnel en el que estuve se encontraba a 40 metros bajo tierra. Estaba encerrado en una celda diminuta y estrecha. Viví en completa oscuridad durante 50 días seguidos. En un momento llegué a pensar que me había quedado completamente ciego", reveló.

Luego de esos primeros 50 días en una celda, explicó que fue trasladado hacia otro túnel, de mayores dimensiones. "Allí había la mayor parte del tiempo entre cuatro y cinco terroristas, a veces más. Y durante 400 días permanecí en el mismo lugar, por milagro", continuó.

505 días de cautiverio

Shem Tov describió también las tareas que, según su relato, debió realizar durante el cautiverio. "Me convertí en su esclavo. Excavaba para ellos dentro de los túneles. Transportaba bombas de un lugar a otro. Cargaba enormes cantidades de comida con mis propias manos, al menos, diría yo, unas 500 cajas de ayuda de la ONU, que distribuía por el túnel para los terroristas", contó.

Su testimonio reconstruye un período de 505 días de cautiverio, atravesado por el encierro, la oscuridad y distintas tareas que aseguró haber tenido que realizar durante su permanencia en los túneles. Frente a esa situación, explicó que decidió fortalecerse interiormente y proponerse continuar con vida, soportando los tormentos que atravesaba.

También relató que llegó a combinar la rabia y el odio hacia los terroristas con la empatía hacia la población civil de Gaza, a la que describió como víctima de las consecuencias de vivir bajo el dominio de una organización como Hamás.

El saldo de tres años de conflicto

Durante la entrevista con RFI, Shem Tov se refirió a esta última posición cuando fue consultado por el saldo de 74.000 muertos en Gaza producto de la contraofensiva israelí desarrollada durante los tres años posteriores a aquella incursión.

El aniversario del ataque encuentra así a Israel recordando a las víctimas de aquella jornada, a los rehenes y a las comunidades afectadas, mientras la ofensiva posterior sobre Gaza continúa formando parte de una realidad marcada por un elevado número de víctimas.

La conmemoración también se desarrolla en un escenario político atravesado por las próximas elecciones generales y por el debate sobre las responsabilidades vinculadas con el ataque.

A tres años de aquella jornada, el recuerdo permanece asociado a las 1.221 personas asesinadas en Israel, los 251 rehenes trasladados a Gaza, los 64 muertos y 18 secuestrados en Kfar Aza y las experiencias de quienes sobrevivieron al cautiverio.

Mientras Israel recuerda a sus víctimas y se prepara para votar el 27 de octubre, los testimonios de los sobrevivientes y el saldo de la posterior contraofensiva mantienen abierto el debate sobre las consecuencias de aquellos hechos y sobre el rumbo que tomó el país durante los tres años posteriores al ataque.