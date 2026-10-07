Henri B. Kagan y Kenso Soai ganaron el Nobel de Química por el desarrollo de fármacos

El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado al francés Henri B. Kagan y al japonés Kenso Soai por sus aportes al estudio de las reacciones químicas que permiten avanzar hacia la homoquiralidad, un fenómeno cuya aparición espontánea representaba un misterio para la química desde hacía más de un siglo.

La distinción fue anunciada este miércoles por la Real Academia de las Ciencias Sueca, que reconoció a ambos científicos "por el descubrimiento de los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica".

El trabajo de los investigadores permitió comprender y desarrollar mecanismos mediante los cuales los científicos pueden impulsar reacciones que conducen a la homoquiralidad. La relevancia de estos descubrimientos excede el ámbito estrictamente experimental, ya que el proceso resulta fundamental para el desarrollo de fármacos.

El Comité Nobel destacó precisamente la incidencia de estas investigaciones en el trabajo de los químicos que diseñan reacciones destinadas a la fabricación de productos farmacéuticos.

El misterio de la homoquiralidad

La Real Academia de las Ciencias Sueca puso el foco en el problema científico que Kagan y Soai contribuyeron a resolver. Según explicó Heiner Linke, presidente del Comité Nobel de Química, ambos científicos "han proporcionado una solución a un misterio químico que tiene más de un siglo: cómo la homoquiralidad puede surgir espontáneamente".

La declaración del responsable del comité también resaltó la naturaleza de los descubrimientos realizados por los dos investigadores: "Las reacciones químicas que han desarrollado son espectaculares".

El reconocimiento se relaciona así con una cuestión central de la síntesis orgánica asimétrica y con la posibilidad de generar reacciones químicas en las que los procesos de autocatálisis y los efectos no lineales adquieren un papel determinante. El Comité Nobel remarcó que los descubrimientos realizados por Kagan y Soai "han sido decisivos para los químicos que diseñan reacciones para la fabricación de productos farmacéuticos".

La importancia señalada por la Academia se encuentra, por lo tanto, en el vínculo entre los conocimientos desarrollados por ambos científicos y las herramientas necesarias para diseñar determinadas reacciones utilizadas en la producción de medicamentos.

Dos científicos de Francia y Japón

Henri B. Kagan y Kenso Soai pertenecen a generaciones y contextos académicos diferentes, pero sus investigaciones confluyeron en un área de la química que ahora recibe el máximo reconocimiento de la Academia Sueca.

Kagan nació en Francia y está afiliado a la Université Paris-Sud, en Orsay, Francia. Su trayectoria científica quedó asociada al desarrollo de conocimientos vinculados con la síntesis orgánica asimétrica y con los fenómenos que permitieron avanzar en la comprensión de la homoquiralidad.

Soai, nacido en Japón, tiene 95 años y está afiliado a la Universidad de Ciencias de Tokio. Uno de los elementos más reconocibles de sus investigaciones es la denominada "reacción de Soai", que lleva el nombre del experimento desarrollado por el científico.

El Nobel de Química 2026 reconoce así los aportes de ambos investigadores a una problemática científica que, durante más de un siglo, había planteado interrogantes sobre la manera en que la homoquiralidad puede surgir espontáneamente.

Desarrollo de productos farmacéuticos

La Academia Sueca vinculó de manera directa los descubrimientos de Kagan y Soai con el campo farmacéutico. Sus investigaciones fueron consideradas determinantes para los químicos que trabajan en el diseño de reacciones destinadas a fabricar productos farmacéuticos.

La síntesis orgánica asimétrica y los procesos estudiados por ambos científicos permiten impulsar reacciones relacionadas con la generación de homoquiralidad. En ese marco, sus descubrimientos se transformaron en herramientas relevantes para el trabajo de quienes diseñan reacciones químicas orientadas a la producción de medicamentos.

El reconocimiento del Comité Nobel pone así de relieve la conexión entre un problema fundamental de la química y sus aplicaciones en un ámbito de importancia concreta: el desarrollo de productos farmacéuticos.

La agenda de premios de 2026

El anuncio de Química se produjo después de los primeros reconocimientos de la semana de los Premios Nobel 2026.

La serie comenzó con el Premio Nobel de Medicina, otorgado el lunes a tres científicos cuyo trabajo condujo al desarrollo de una herramienta que utiliza la luz para ayudar a desentrañar el funcionamiento del cerebro.

El martes fue anunciado el Premio Nobel de Física, que reconoció los esfuerzos de un científico para desmitificar un grupo raro de neutrinos. Después del anuncio del Nobel de Química, el calendario continuará con los siguientes galardones:

Literatura: está previsto que se anuncie el jueves.

está previsto que se anuncie el jueves. Paz: será anunciado un día después del de Literatura.

será anunciado un día después del de Literatura. Premio Nobel Memorial de Ciencias Económicas: se dará a conocer el lunes.

De esta manera, el reconocimiento a Kagan y Soai forma parte de una semana dedicada a distinguir investigaciones y aportes en diferentes campos del conocimiento.

Un premio con una dotación de 12 millones de coronas

Además del reconocimiento internacional, el Premio Nobel de Química cuenta con una importante dotación económica. En 2026, el galardón alcanza los 12 millones de coronas suecas, equivalentes a unos 1,2 millones de dólares.

La dotación puede ser entregada a una persona, a un pequeño grupo o a una organización.

El monto acompaña una distinción cuyo principal eje, en el caso de Kagan y Soai, está puesto en la relevancia de sus descubrimientos para la química y, particularmente, en su incidencia sobre las reacciones empleadas para el desarrollo de productos farmacéuticos.