El Senado de Brasil tratará la reducción de la jornada laboral a 40 horas

El presidente del Senado de Brasil, Davi Alcolumbre, anunció este martes un calendario para el tratamiento de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) que pondría fin a la escala laboral de 6x1 y reduciría la jornada laboral máxima de 44 a 40 horas semanales.

La PEC fue aprobada en la Cámara de Diputados a finales de mayo y remitida al Senado. La propuesta debe ser deliberada y votada antes de la segunda vuelta de las elecciones generales, prevista para el 25 de octubre.

Aseguró que cumplirá exactamente con el rito reglamentario requerido para la votación de la PEC, el cual incluye cinco sesiones de debate antes de la votación.

En la práctica, por lo tanto, habrá cinco días de debates a lo largo de esta y de la próxima semana, hasta que la materia sea votada posiblemente el 15 de octubre, 10 días antes de la segunda vuelta electoral.

"Cada senador y senadora de esta legislatura tendrá la libertad de votar con su corazón, con su conciencia y con su convicción, si considera razonable disminuir la escala de trabajo de casi 40 millones de brasileños que viven en la escala 6x1 desde hace décadas", afirmó.

Para ser aprobado, el PEC necesita un mínimo de 49 votos a favor, lo que corresponde al 60 por ciento de apoyo de los 81 senadores, en dos turnos de votación. A principios de septiembre, la CCJ aprobó el fin de la escalada 6x1, pero Alcolumbre no llevó el tema al pleno y afirmó que la votación ocurriría después de las elecciones.

El presidente del Senado explicó que decidió guardar el fin de la primera vuelta de los comicios, en los que muchos senadores competían por diferentes cargos de elección popular, para no generar incomodidades a sus colegas durante la campaña.