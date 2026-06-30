Confirman 1.943 muertos y 10.571 heridos tras los terremotos en Venezuela

Cinco días después de los terremotos que sacudieron a Venezuela, el Gobierno actualizó este martes el balance oficial de víctimas y confirmó un nuevo incremento en la cantidad de fallecidos y heridos como consecuencia del desastre.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que hasta este martes 30 de junio fueron rescatadas 6.471 personas, mientras que la cifra de víctimas fatales ascendió a 1.943 muertos y la cantidad de heridos llegó a 10.571.

En paralelo, continúan las tareas de búsqueda y rescate en distintos sectores afectados, con especial concentración en La Guaira, una de las zonas más castigadas por el doble movimiento sísmico registrado el miércoles pasado.

El operativo reúne a bomberos, voluntarios y equipos especializados que trabajan de manera ininterrumpida en la remoción de escombros con el objetivo de localizar sobrevivientes.

Un rescate que volvió a alimentar la esperanza

En medio de un escenario marcado por la devastación, durante la madrugada de este martes se produjo un rescate que volvió a generar expectativas entre quienes continúan buscando personas desaparecidas. El Ministerio de Comunicación informó que un niño de tres años fue rescatado con vida después de haber permanecido casi seis días atrapado bajo los escombros de un edificio derrumbado.

El operativo se desarrolló en un inmueble ubicado en Los Corales, en La Guaira, considerada la región más devastada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 grados que afectaron al país el miércoles pasado.

De acuerdo con el informe oficial, las tareas de extracción estuvieron a cargo de la misión de rescatistas de Jordania, cuyos integrantes lograron llegar hasta el lugar donde permanecía atrapado el menor.

Mision de rescatistas de Jordania logra rescatar con vida a un pequeño de 3 años hoy 30 de Junio en la madrugada, sexto dia despues del terremoto.- @itvnews

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El hallazgo representa uno de los rescates más significativos registrados desde el inicio de la emergencia y renovó las expectativas de encontrar más personas con vida pese al tiempo transcurrido desde la tragedia.

Otro niño había sido rescatado el lunes

El rescate registrado durante la madrugada de este martes se suma a otro episodio similar ocurrido apenas un día antes. El lunes, el Gobierno informó que otro menor de edad había sido localizado con vida entre los restos de una construcción colapsada en La Guaira.

A través de la red social X, el Ministerio de Comunicación precisó que el operativo se llevó adelante en el sector Caribe de La Guaira, donde numerosas edificaciones colapsaron como consecuencia de la intensidad de los movimientos sísmicos.

Estos rescates consecutivos fortalecen las expectativas de los equipos que continúan trabajando entre los escombros y mantienen viva la posibilidad de hallar más sobrevivientes.

Un operativo internacional coordinado por la ONU

La magnitud de la emergencia movilizó una amplia respuesta internacional para asistir en las tareas de búsqueda. Según informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, actualmente trabajan en Venezuela más de 3.300 rescatistas provenientes de 27 países, coordinados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Los equipos internacionales colaboran en la localización de personas atrapadas bajo las estructuras derrumbadas y participan de las tareas de remoción de escombros en distintos puntos del país.

La cooperación entre brigadas nacionales e internacionales constituye uno de los principales componentes del operativo desplegado tras los terremotos.

El impacto sobre la infraestructura

Además del elevado número de víctimas, las autoridades informaron que el desastre dejó una importante afectación sobre viviendas y edificios. De acuerdo con los datos oficiales, los terremotos provocaron:

15.866 damnificados.

855 edificios afectados.

189 construcciones con colapso total.

Estos números reflejan el alcance de los daños sufridos por las zonas alcanzadas por los movimientos sísmicos y explican la continuidad de los operativos de emergencia.

La evaluación preliminar de la NASA

Mientras continúan las tareas de rescate sobre el terreno, una primera evaluación experimental rápida realizada por la NASA mediante el análisis de imágenes satelitales permitió elaborar una estimación inicial sobre el impacto estructural del desastre.

Según ese estudio preliminar, el doble terremoto que afectó a Venezuela podría haber dejado alrededor de 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región alcanzada por los sismos.

La evaluación constituye una aproximación basada en imágenes satelitales y aporta un panorama sobre la magnitud de los daños materiales ocasionados por los terremotos.

Con miles de rescatistas desplegados, decenas de edificios colapsados y las tareas de búsqueda desarrollándose sin interrupciones en La Guaira, la emergencia continúa concentrando los esfuerzos de los equipos de rescate, que mantienen la esperanza de encontrar más sobrevivientes bajo los escombros mientras las cifras oficiales de víctimas siguen en aumento.