Conflicto mapuche: investigan el homicidio de un joven en un paraje de Río Negro

Un hombre murió de un balazo y otro resultó herido el domingo, también por impacto de un disparo de arma de fuego, en el paraje Cuesta del Ternero, ubicado en Bariloche y ocupado por comunidades mapuches, en un episodio que las autoridades están investigando, informaron fuentes locales.



Aunque desde los pueblos originarios y organismos humanitarios dejaron trascender sus sospechas del supuesto accionar de alguna fuerza represiva, también admitieron la versión de la posible intervención de "cazadores" que habrían provocado algún incidente que culminó de manera trágica, mientras desde los Gobiernos nacional y provincial negaron que hayan estado involucradas las fuerzas de seguridad.



El herido sería un joven de 21 años de la comunidad mapuche local que habría recibido un disparo en el tórax, por el cual estaba siendo operado esta noche en el hospital de El Bolsón, mientras que el cuerpo de la persona fallecida iba a quedar en el sitio de los hechos hasta que llegaran los investigadores en las próximas horas, posiblemente mañana.



Nelson Ávalos, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Noroeste de Chubut y a cargo de la Secretaría de los Pueblos Originarios, ratificó a Télam que "hay una persona fallecida en el territorio" y que iba a ir al lugar "una ambulancia desde El Bolsón a constatar la situación", mientras "hay otro herido en el hospital".



También dijo que "este lunes irán al territorio la abogada (de los damnificados), la fiscal y personal de criminalística" para avanzar en las investigaciones en esa zona que, como en otras, también hay conflictos con las comunidades originarias por las tierras.



Acerca de cómo ocurrieron los hechos, Ávalos sostuvo que "no se sabe bien aún" y explicó que según los primeros testimonios "aparecieron dos hombres con armas largas, con rifles, que supuestamente estaban cazando y le dieron a estos pobladores".



"Lo extraño de esto es cómo hicieron para entrar, pues no dejan entrar a otras personas que no sean habitantes de Cuesta del Ternero. Eso mismo nos decía la fiscal. Habíamos llegado a un momento en que había una audiencia en los próximos días. No había incidentes ni orden de allanamiento. El acampe estuvo hasta anteayer y el COER (Cuerpo de Operaciones Especiales de Rescate) no dejaba pasar a nadie que no fuera habitante del lugar. Por eso se torna más extraño. Si fueran policías, lo hicieron sin orden y sin justificación", amplió Ávalos.



El dirigente de la APDH detalló que las víctimas recibieron "balazos de plomo, supuestamente de calibre 22".



El domingo "en El Bolsón hubo un corte con protesta en el ingreso, hay mucha indignación por este hecho y estamos reclamando que se esclarezca rápidamente. También vamos a ir a Cuesta del Ternero a esperar la llegada de la abogada de la comunidad, Andrea Reile, de la Liga por los Derechos Humanos", contó Ávalos.



En tanto, el Gobierno de Río Negro, que encabeza Arabela Carreras, informó que "la Policía de Río Negro no realizó ningún tipo de intervención" en los hechos en "Cuesta del Ternero".



"En el marco de un hecho delictivo ocurrido en Cuesta del Ternero, el Gobierno de Río Negro informa que desde la Policía de Río Negro no se dieron órdenes de actuaciones ni se llevó a cabo ningún tipo de operativo o intervención que tenga que ver con dicha situación", explicó un comunicado oficial.



Aclaró que "el Ministerio Público Fiscal de la provincia está realizando las tareas investigativas correspondientes, tomando declaraciones en el lugar de los hechos".



La APDH Chubut y la Asamblea de los Pueblos Originarios responsabilizaron inicialmente al Gobierno rionegrino en medios periodísticos por los hechos sucedidos.



Pero voceros del Gobierno local dijeron que los hechos habrían sido protagonizados por personas civiles que estaban cazando, que "desataron una pelea, estaban vestidos con ropa camuflada y portaban armas de fuego".



Desde la Fiscalía de Estado de Río Negro informaron a Télam que "se esperan los resultados del cuerpo de fiscales que están realizando la investigación correspondiente".



En tanto, el Ministerio de Seguridad de la Nación, que encabeza Aníbal Fernández, emitió una notificación en la que dijo: "Atento al hecho de público conocimiento ocurrido hoy en Cuesta del Ternero (RP 6), Río Negro, destacamos que Gendarmería Nacional no tiene presencia en el lugar, encontrándose en El Bolsón (Escuadrón 35), a aproximadamente 38 km por RN 40?.



APDH manifestó su "enfático repudio" al homicidio de un joven mapuche



La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) manifestó este lunes su "más enfático repudio al homicidio" de un joven mapuche perpetrado ayer en el territorio de la Comunidad Mapuche de Quemquemtreu, en Cuesta del Ternero, provincia de Río Negro, en el marco de un hecho en el que hubo también otros heridos, y exigió conocer la identidad de los responsables.



La entidad responsabilizó, en ese sentido, a la gobernadora de la provincia, Arabela Carreras, "por el clima que fue instalándose para el ejercicio de la violencia, con su reconocida beligerancia antimapuche y posicionamientos racistas", según expresaron en un comunicado de prensa.



"Desde la APDH exigimos saber de inmediato los responsables y, además, no podemos dejar de responsabilizar a la gobernadora Arabela Carreras por el clima que fue instalándose para el ejercicio de la violencia, con su reconocida beligerancia antimapuche y posicionamientos racistas, sin dejar de remarcar la gravedad que significa que un discurso de odio sea emitido desde el Estado, con directas consecuencias en la violencia que pueda desatarse tanto en lo institucional como social", finalizaron.



