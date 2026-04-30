Cortaba un árbol sin saber que adentro había un panal avispas carnívoras: ¿qué le pasó?

Un trágico episodio ocurrió en la localidad de Loncopué, en la provincia de Neuquén, donde un trabajador de 67 años murió tras ser atacado por un enjambre de avispas carnívoras mientras realizaba tareas de corte de leña. El hecho se registró este martes alrededor de las 15 en una zona boscosa ubicada sobre la ruta 21, entre Loncopué y El Huecú.

La víctima, identificada como Juan Carlos Sandoval, se encontraba trabajando junto a un compañero cuando, sin advertirlo, golpearon un panal de avispas oculto dentro de un árbol de álamo. Este contacto desencadenó una reacción inmediata de los insectos, que salieron en masa y comenzaron a atacarlos.

El episodio se desarrolló en cuestión de minutos, en un entorno natural donde este tipo de especies tiene una presencia frecuente, especialmente en determinadas épocas del año.

El ataque y el intento desesperado de escapar

Tras el inicio del ataque, ambos trabajadores intentaron huir para resguardarse. Según se informó, tomaron direcciones opuestas en medio de la desesperación.

Mientras que el compañero de Sandoval logró ocultarse entre arbustos y evitar el contacto directo con el enjambre, la víctima corrió hacia una camioneta en busca de protección. Sin embargo, en ese trayecto recibió múltiples picaduras, lo que agravó rápidamente su estado.

Una vez dentro del vehículo, Sandoval alcanzó a comunicarse con el servicio de emergencias llamando al 107 desde su teléfono celular. Pese a este intento de pedir ayuda, el desenlace fue irreversible. Cuando los equipos de asistencia llegaron al lugar, no lograron reanimarlo.

Una reacción letal en pocos minutos

De acuerdo con fuentes del área de Salud, la causa de muerte fue un shock anafiláctico, una reacción alérgica severa que se desencadena pocos minutos después de la exposición a un agente alérgeno.

El comisario inspector Mariano Jara, quien intervino en el operativo, precisó que el fallecimiento se produjo en un lapso de entre 10 y 15 minutos desde el inicio del ataque. La muerte fue certificada por personal del hospital de Loncopué.

Además, el funcionario indicó que la víctima padecía enfermedades crónicas, un dato relevante en el contexto del cuadro clínico que se desencadenó tras las picaduras.

Intervención judicial y medidas posteriores

Tras el hecho, tomó intervención la Fiscalía de Zapala, que ordenó la entrega del cuerpo a los familiares luego de descartar la existencia de signos de criminalidad. De este modo, la causa quedó encuadrada como un accidente, sin elementos que indiquen la participación de terceros.

El episodio generó conmoción en la comunidad local, donde las tareas de corte de leña forman parte de actividades habituales en zonas rurales y boscosas.

Las "chaquetas amarillas"

Las avispas involucradas en el ataque pertenecen a la variedad conocida como "chaquetas amarillas", cuyo nombre científico es Vespula germánica. Se trata de una especie de características particulares que la convierten en un riesgo en determinadas condiciones.

Entre sus principales rasgos se destacan:

Son avispas carnívoras , que se alimentan de animales muertos, restos de comida e incluso heridas en otros seres vivos

, que se alimentan de animales muertos, restos de comida e incluso heridas en otros seres vivos Son consideradas una especie invasora exótica en la región patagónica

en la región patagónica Presentan un comportamiento agresivo y territorial

Construyen sus nidos en forma subterránea o en huecos, como troncos de árboles

Este último aspecto fue determinante en el caso, ya que el panal se encontraba oculto dentro del árbol que los trabajadores estaban cortando, lo que dificultó su detección previa.

El riesgo de las picaduras y sus efectos

Los especialistas advierten que el principal peligro de estas avispas radica en su picadura, que está conectada a una glándula de veneno. Además, pueden morder y generar reacciones locales.

El veneno que inoculan puede permanecer en el organismo durante un período prolongado, con características específicas:

Puede tardar hasta 48 horas en eliminarse completamente del cuerpo

Puede provocar segundas o terceras reacciones posteriores a la picadura

En casos como el ocurrido en Loncopué, la reacción inmediata puede ser extrema, especialmente cuando se trata de múltiples picaduras o de personas con condiciones preexistentes.