Cuba rechazó acusaciones de Washington y negó representar una amenaza para EE. UU.

El Gobierno de Cuba salió al cruce de recientes afirmaciones provenientes de Washington, en las que se insinuó que la isla caribeña podría representar una amenaza para Estados Unidos. La reacción no se hizo esperar y fue encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, quien utilizó la red social X para desmentir categóricamente esa caracterización.

Rodríguez calificó de "absurdo" que el Departamento de Estado estadounidense sostenga tal hipótesis, señalando la desproporción entre ambos países. En su declaración, subrayó que Cuba es "un país en desarrollo, relativamente pequeño y sometido a una guerra económica brutal", en contraste con lo que describió como "la mayor potencia militar, tecnológica y económica del mundo".

Estas palabras no solo buscan desacreditar la afirmación inicial, sino también reconfigurar el marco en el que se interpreta la relación bilateral, enfatizando las asimetrías estructurales existentes entre ambos Estados.

El origen de la controversia

La polémica se desató a raíz de declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, durante una entrevista con la cadena Fox News. En ese contexto, Rubio insinuó que Cuba podría constituir una amenaza para su país, lo que motivó la inmediata reacción del gobierno cubano.

Aunque no se detallan en el texto base los argumentos específicos esgrimidos por Rubio, la respuesta de La Habana se centra en deslegitimar la idea misma de amenaza, calificando los fundamentos de Washington como "débiles y falaces".

Cuba reivindica su política exterior

En su mensaje, Rodríguez también buscó reafirmar la posición histórica de Cuba en materia internacional. Enfatizó que la nación caribeña es pacífica y que no agrede a otros Estados, una afirmación que apunta a consolidar una imagen de actor responsable dentro del sistema internacional.

El canciller enumeró además una serie de principios y prácticas que, según sostuvo, caracterizan la conducta del país:

No permite que su territorio se use contra otros Estados .

. Mantiene un historial limpio frente al terrorismo .

. Se posiciona contra el crimen internacional organizado .

. Rechaza toda forma de violencia.

Estas afirmaciones fueron destacadas como elementos verificables y, según Rodríguez, conocidos por el propio Gobierno estadounidense y sus agencias de seguridad y defensa. Este punto resulta central en la argumentación cubana, ya que sugiere que las declaraciones de Washington no responden a desconocimiento, sino a una construcción deliberada de narrativa.

Críticas a la narrativa estadounidense

Uno de los ejes más fuertes de la respuesta cubana radica en la crítica directa a la supuesta fabricación de pretextos por parte de Estados Unidos. Rodríguez fue enfático al afirmar que "no se consigue fabricar pretextos con argumentos tan débiles y falaces", en una frase que resume el núcleo de la postura oficial.

El señalamiento apunta a cuestionar la legitimidad de las declaraciones estadounidenses y sugiere la existencia de motivaciones políticas detrás de las mismas. Sin embargo, el texto base no desarrolla cuáles podrían ser esas motivaciones, limitándose a exponer la crítica en términos discursivos.

Un cruce que reaviva tensiones

Aunque el intercambio se circunscribe a declaraciones públicas, el episodio refleja la persistencia de tensiones entre ambos países. La contundencia del lenguaje utilizado por el canciller cubano evidencia la importancia que el Gobierno de la isla otorga a este tipo de señalamientos y su impacto potencial en la arena internacional.

En este contexto, la respuesta de Cuba no solo busca desmentir una acusación puntual, sino también reafirmar su posicionamiento frente a la comunidad internacional, defendiendo su soberanía y su política exterior.

El cruce entre La Habana y Washington, lejos de ser un hecho aislado, se inscribe en una dinámica más amplia de interpretaciones contrapuestas sobre el rol y las intenciones de Cuba en el escenario global.