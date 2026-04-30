Horror en España: detuvieron a una maestra por abusos y maltratos a 18 nenes

Un grave episodio generó conmoción en la ciudad de Córdoba, en España, tras la detención de una maestra acusada de maltratar y abusar de 18 niños de Educación Infantil en un colegio público. Las víctimas, todos alumnos de entre tres y cuatro años, habrían sido sometidas a situaciones reiteradas de violencia física y conductas inapropiadas dentro del ámbito escolar.

El arresto de la docente se produjo el 12 de marzo, luego de que las familias de los menores afectados presentaran denuncias ante la Justicia. La intervención de la Policía Nacional permitió avanzar en las primeras diligencias del caso, que rápidamente tomó relevancia por la gravedad de los hechos denunciados.

Tras su detención, la maestra fue puesta en libertad con cargos, aunque se dispuso su apartamiento inmediato de las funciones docentes mientras se desarrolla la investigación judicial.

Denuncias y un escenario alarmante

El contenido de las denuncias presentadas por los padres revela un cuadro estremecedor. Según lo relatado por los propios niños a sus familias, la docente habría ejercido distintos tipos de violencia física y psicológica dentro del aula.

Entre los episodios señalados, se destacan:

Encierros en el baño a oscuras , mientras los niños permanecían llorando

, mientras los niños permanecían llorando Golpes en las manos

Tirones de pelo

Pellizcos en orejas y cuello

Tocamientos o masajes en partes íntimas

Las familias también denunciaron que la docente realizaba tocamientos y pellizcos en los genitales de los menores, lo que incrementó el nivel de alarma y profundizó el impacto del caso en la comunidad educativa.

Los testimonios recogidos describen situaciones reiteradas que, de confirmarse, configuran un patrón de conducta grave dentro de un espacio destinado al cuidado y la formación de niños en su primera etapa escolar.

Impacto en los niños y tensión institucional

De acuerdo con lo informado por el diario Córdoba, los niños afectados estarían atravesando consecuencias psicológicas como resultado de los episodios denunciados. Este aspecto introduce una dimensión adicional al caso, vinculada al impacto emocional que las presuntas agresiones habrían generado en los menores.

En paralelo, el caso derivó en una fuerte controversia dentro del establecimiento educativo. Los padres de los alumnos señalaron que, en una primera instancia, no recibieron el apoyo esperado por parte de la dirección del colegio, lo que intensificó el malestar y la preocupación por la seguridad de los niños. Además, algunas familias plantearon la posibilidad de que la docente pudiera presentar problemas psicológicos, un elemento que forma parte del contexto señalado en las denuncias y que podría ser considerado en el marco de la investigación.

Intervención judicial y estado de la causa

La causa quedó bajo la órbita del Juzgado de Instrucción número 1 de Córdoba, que ya recibió las actuaciones realizadas por la Policía Nacional. En esta etapa, la investigación se encuentra en curso y busca esclarecer los hechos denunciados a partir de las pruebas recolectadas y los testimonios de las partes involucradas.

Mientras tanto, la docente permanece en libertad con cargos, pero apartada de su rol en el aula, en una medida preventiva adoptada ante la gravedad de las acusaciones.

El avance del proceso judicial será clave para determinar responsabilidades y establecer si los hechos denunciados pueden ser acreditados en sede judicial.