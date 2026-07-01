Crece la tragedia en Venezuela: ya son 2.295 muertos y más de 11.000 heridos

La tragedia provocada por los dos terremotos que sacudieron el norte de Venezuela la semana pasada continúa agravándose con el paso de las horas. Este miércoles, el titular de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el número de personas fallecidas ascendió a 2.295, mientras que la cantidad de heridos llegó a 11.267, reflejando la magnitud del desastre que afecta a una amplia región del país.

El funcionario dio a conocer las nuevas cifras durante una comparecencia difundida por la televisión estatal, donde explicó que los equipos de emergencia mantienen activas las operaciones de búsqueda y rescate entre los escombros de las zonas más afectadas. Las tareas continúan desarrollándose debido a que el balance de víctimas permanece abierto y los números siguen incrementándose conforme avanzan los operativos.

Las autoridades indicaron que las cifras continúan aumentando a medida que se profundizan las labores de remoción de escombros y se accede a sectores devastados por los sismos, donde todavía podrían encontrarse personas atrapadas.

Dos terremotos que devastaron el norte del país

El desastre tuvo origen en dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados el pasado miércoles. Ambos movimientos sísmicos afectaron principalmente al estado de La Guaira, una de las regiones ubicadas más cerca de Caracas.

La violencia de los sismos provocó severos daños materiales en una extensa zona. Como consecuencia, miles de edificios, viviendas e infraestructuras sufrieron daños de distinta consideración o directamente colapsaron, modificando por completo el panorama urbano de las áreas alcanzadas por el fenómeno.

El impacto de los terremotos no solo se refleja en las cifras de fallecidos y heridos. Las consecuencias también alcanzan a una enorme cantidad de personas que continúan sin poder regresar a sus hogares o cuyo paradero todavía no ha podido ser determinado.

La búsqueda continúa entre los escombros

Las tareas de rescate siguen siendo una prioridad para los organismos de emergencia desplegados en las zonas afectadas. Según indicó Jorge Rodríguez durante su comparecencia, los equipos especializados continúan trabajando entre los restos de edificios e infraestructuras derrumbadas con el objetivo de localizar sobrevivientes y recuperar víctimas.

El incremento permanente del número de fallecidos y heridos evidencia que la emergencia permanece lejos de concluir. A medida que los rescatistas avanzan sobre los sectores más castigados por los terremotos, el balance oficial continúa modificándose.

Las autoridades sostienen que el trabajo de búsqueda se mantiene sin interrupciones debido a la existencia de numerosas personas cuyo paradero aún no ha podido establecerse.

Duelo nacional por las víctimas

En paralelo al desarrollo de las tareas de rescate, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó este miércoles una semana de duelo nacional como homenaje a las víctimas del doble sismo ocurrido el 24 de junio.

Al anunciar la medida, Rodríguez expresó el pesar del país frente a la magnitud de la tragedia y difundió un mensaje a través de su cuenta de Telegram.

"Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos. (...) En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar Duelo Nacional por siete (7) días, a partir de las 6:00 p.m. de hoy", escribió la mandataria.

Al momento de anunciar el decreto, la presidenta encargada señaló que el doble terremoto dejaba casi 2.000 muertos y unos 50.000 desaparecidos, en un contexto donde los números continuaban evolucionando como consecuencia de las tareas de búsqueda.