Finalmente desafiaron al Papa: los lefebvrianos nombraron cuatro obispos y provocan un nuevo cisma

La Fraternidad Sacerdotal San Pío XSSPX) concretó finalmente la consagración de cuatro nuevos obispos sin el consentimiento del papa León XIV, en una decisión que representa un abierto desafío a la autoridad del Pontífice y que profundiza la tensión entre el Vaticano y el movimiento tradicionalista.

El grupo disidente de católicos sostuvo la ceremonia pese a una última petición realizada por León XIV para que fuera cancelada. La fraternidad justificó su decisión afirmando que se trataba de un "deber sagrado" destinado a defender la fe católica y sostuvo que cualquier sanción que pudiera imponerse por ese motivo carecería de validez.

La SSPX, organización que mantiene una postura contraria a las reformas modernizadoras de la Iglesia católica, volvió así a enfrentarse con la Santa Sede en un episodio que reabre un conflicto histórico con profundas implicancias para la unidad eclesial.

La advertencia previa del Papa

Antes de que se realizara la ceremonia, León XIV publicó el martes una carta en la que advirtió sobre las consecuencias que tendría avanzar con las consagraciones sin mandato pontificio.

En ese documento, el Papa sostuvo que la designación de obispos sin su aprobación constituye un "pecado de extrema gravedad" y alertó que una decisión de ese tipo terminaría perjudicando a los propios fieles de la fraternidad. Pese a esa advertencia, la organización mantuvo su decisión y llevó adelante la celebración religiosa, que además fue transmitida en directo a través del canal de YouTube de la fraternidad, con traducción simultánea en varios idiomas, una modalidad que puso de manifiesto el alcance internacional de la SSPX.

La ceremonia y la defensa de la tradición

Al comienzo de la misa, un sacerdote leyó un comunicado en el que la fraternidad explicó las razones por las cuales decidió continuar con las consagraciones episcopales. El mensaje sostuvo que la decisión respondía a la necesidad de defender la fe católica y cuestionó el rumbo que, según la organización, ha tomado la Iglesia católica contemporánea al apartarse de la tradición.

Durante la ceremonia se expresó: "Por lo tanto, ante Dios consideramos que es un deber sagrado hacia la Santa Iglesia y hacia las almas proceder con la consagración de obispos que sean enteramente fieles a su santa tradición y a su magisterio constante".

El comunicado añadió además: "Consideramos que todo castigo y censura que se aplique contra este paso no tendrá validez".

En uno de los momentos centrales del rito, el obispo Alfonso de Galarreta, quien también fue consagrado sin consentimiento papal en 1988, impuso las manos sobre la cabeza de los cuatro nuevos obispos como parte del ceremonial de consagración.

Las consecuencias previstas por el derecho canónico

Según el derecho canónico, el solo hecho de consagrar un obispo sin mandato del Papa implica automáticamente la aplicación de la sanción más severa contemplada por la Iglesia católica.

Las consecuencias señaladas son:

Excomunión automática para los cuatro nuevos obispos.

Excomunión automática para el obispo que administró el rito.

Configuración de un acto cismático, entendido como una ruptura intencional de la unidad de la Iglesia católica.

Tras conocerse la carta enviada por León XIV, el superior de la SSPX, el reverendo Davide Pagliarani, respondió instando al Pontífice a esperar antes de declarar cualquier sanción contra la fraternidad.

Una crisis para el pontificado de León XIV

Las consagraciones representan una de las crisis más importantes para el pontificado de León XIV, quien ha colocado entre sus prioridades la preservación de la unidad de la Iglesia y la superación de las tensiones existentes con los sectores tradicionalistas, tensiones que, según se indicó, se profundizaron durante el pontificado del papa Francisco.

La SSPX constituye un desafío para la Santa Sede al presentarse como una iglesia paralela, de carácter ultracatólico y basada en la tradición anterior al Concilio Vaticano II. De acuerdo con las estadísticas difundidas por la propia fraternidad, actualmente cuenta con:

6 obispos.

751 sacerdotes.

264 seminaristas en formación distribuidos en cinco seminarios.

145 hermanos religiosos.

88 oblatas.

250 religiosas.

Representantes de 50 nacionalidades.

Nacieron rechazando al Concilio Vaticano II

La ceremonia tuvo lugar exactamente 38 años después de que el Vaticano calificara las anteriores consagraciones episcopales de la SSPX como un "acto cismático", decisión que también implicó la excomunión automática de los obispos involucrados. La fraternidad fue fundada por el arzobispo francés Marcel Lefebvre en oposición a las reformas impulsadas por el Concilio Vaticano II.

Entre los cambios cuestionados por la organización se encuentran la transformación de las relaciones de la Iglesia católica con otros cristianos, los judíos y personas de otras religiones y la autorización para celebrar la misa en lengua vernácula en lugar del latín.

Actualmente, la SSPX mantiene la celebración de la antigua misa en latín y sostiene que la Iglesia moderna está afectada por herejías y errores, entre los que menciona el modernismo, el liberalismo y el ecumenismo.

La fraternidad afirma además que únicamente ella conserva la verdadera fe de Cristo y fundamentó las nuevas consagraciones invocando un "estado de necesidad". Según explicó, con solo dos de los cuatro obispos originales aún con vida, necesita incorporar nuevos prelados para atender a una comunidad integrada por 800 lugares de culto distribuidos en 77 países.

La organización carece de estatus legal dentro de la Iglesia católica, luego de haber sido oficialmente suprimida en 1975.

Quiénes son los nuevos obispos

La SSPX identificó a los cuatro nuevos obispos consagrados durante la ceremonia como:

Pascal Schreiber , de Suiza.

, de Suiza. Michael Goldade , de Estados Unidos.

, de Estados Unidos. Michel Poinsinet de Sivry , de Francia.

, de Francia. Marc Hanappier, de Francia.

Con estas consagraciones, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X avanzó en una decisión que desafía directamente la autoridad de León XIV, reeditando un conflicto histórico con la Santa Sede y abriendo un nuevo capítulo en las tensiones entre el Vaticano y el movimiento tradicionalista.