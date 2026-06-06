Crisis en Bolivia: seis policías heridos, cuatro por disparos, durante nuevos disturbios

La crisis que desde hace un mes golpea a Bolivia sumó un nuevo capítulo de tensión y violencia en el municipio de San Julián, en la región de Santa Cruz. Durante un operativo destinado a desbloquear una ruta tomada por manifestantes, seis policías resultaron heridos, cuatro de ellos por impactos de arma de fuego, en un hecho que agrava el escenario de conflictividad que mantiene en jaque al gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira.

Los incidentes se produjeron durante las acciones desplegadas por fuerzas policiales y militares para recuperar la circulación en una vía estratégica que permanecía bloqueada. El operativo comenzó durante la madrugada y se extendió a lo largo de las primeras horas del día, en medio de una creciente tensión entre las autoridades y los grupos movilizados.

De acuerdo con el reporte oficial, el contingente que llegó al lugar intentó inicialmente establecer un diálogo con los manifestantes con el objetivo de alcanzar una solución pacífica y evitar enfrentamientos. Sin embargo, los efectivos fueron recibidos con petardos, piedras y otros objetos contundentes, situación que rápidamente elevó el nivel de confrontación.

El avance del operativo y la reacción de los manifestantes

Ante la resistencia encontrada en el lugar, las fuerzas de seguridad recurrieron al uso de agentes químicos para dispersar a los manifestantes y avanzar con el despeje de la ruta. La intervención permitió restablecer temporalmente la circulación y habilitar el paso de numerosos vehículos que permanecían varados a causa del bloqueo.

No obstante, la situación distó de quedar resuelta. Horas después del despeje inicial, grupos de pobladores lograron reorganizarse y comenzaron a rodear a los efectivos desde distintos flancos. Según la información proporcionada por las autoridades, esta nueva ofensiva incrementó considerablemente el nivel de agresión contra los uniformados y derivó en los episodios más graves de la jornada.

La reorganización de los manifestantes y el cerco sobre las fuerzas desplegadas en la zona marcaron un punto de inflexión en los acontecimientos, transformando un operativo de desbloqueo en un enfrentamiento de alta peligrosidad.

Policías heridos y lesiones de extrema gravedad

El comandante departamental de la Policía, David Gómez, confirmó que seis servidores públicos policiales resultaron lesionados durante los disturbios.

Entre los casos más graves se encuentra el de un efectivo perteneciente a la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP), quien recibió un disparo en la cabeza. Posteriormente, otros tres policías fueron alcanzados por proyectiles de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

El balance oficial de heridos fue detallado por el propio comandante:

Seis policías lesionados en total.

Cuatro efectivos heridos por impactos de proyectil de arma de fuego.

Dos uniformados lesionados por agresiones con piedras.

"Tenemos seis servidores públicos policiales lesionados. Cuatro de ellos por impactos de proyectil de arma de fuego y dos por agresiones con piedras", señaló Gómez.

La gravedad de las heridas obligó a trasladar a los efectivos afectados a unidades de terapia intensiva. Según informó la autoridad policial, los uniformados ingresaron a cuidados intensivos debido a las severas lesiones sufridas en la cabeza, situación que refleja la magnitud de la violencia registrada durante el operativo.

Detenciones e investigaciones en marcha

Tras los enfrentamientos, la Policía procedió a la aprehensión de cinco personas, quienes fueron puestas a disposición de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Paralelamente, el Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes con el objetivo de determinar responsabilidades por los hechos ocurridos durante el desbloqueo de la ruta.

Las pesquisas no se limitan únicamente a los detenidos. Las autoridades trabajan ahora en la identificación de otras personas que habrían participado en los ataques contra los efectivos policiales y cuya actuación quedó registrada en diversos videos difundidos a través de redes sociales.

La búsqueda de los responsables de los disparos

Uno de los aspectos centrales de la investigación está relacionado con la aparición de imágenes que mostrarían a individuos portando armas largas y realizando disparos contra el contingente policial.

Según explicó David Gómez, existen registros audiovisuales que permiten observar con claridad a dos sujetos utilizando armamento durante los enfrentamientos. Estos materiales se han convertido en una pieza clave para los investigadores, que buscan establecer la identidad de quienes habrían efectuado los disparos que dejaron a cuatro policías heridos por proyectiles.