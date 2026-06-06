León XIV y una visita histórica que pone fin a 15 años de ausencia pontificia en España

La ciudad de Madrid vivió una jornada histórica con la llegada del papa León XIV, un acontecimiento que rompió una ausencia de quince años sin visitas pontificias en territorio español desde el viaje realizado por Benedicto XVI en 2011. Desde las primeras horas de la mañana, el ambiente en la capital reflejó que no se trataba de un sábado cualquiera, sino de una fecha destinada a quedar registrada en la memoria colectiva de miles de ciudadanos, fieles y visitantes que acudieron para presenciar la llegada del máximo representante de la Iglesia Católica.

Una ciudad transformada para recibir al pontífice

El impacto de la visita se hizo visible en cada rincón del centro madrileño. Las calles aparecieron especialmente decoradas para la ocasión, en una demostración de entusiasmo que combinó símbolos religiosos, elementos institucionales y manifestaciones espontáneas de afecto hacia el nuevo pontífice.

Banderas del Vaticano fueron colocadas en edificios y farolas, mientras que imágenes de León XIV colgaron de numerosos balcones, generando una atmósfera de profunda efervescencia religiosa. Tanto residentes como turistas se encontraron inmersos en un escenario excepcional que modificó por completo la fisonomía habitual de la ciudad.

Entre los múltiples adornos instalados para la visita destacaron los exornos florales ubicados frente al Palacio Real. Allí pudo escucharse una escena que reflejó el carácter popular del acontecimiento. "Ahí pone León catorce, esos son números romanos", explicó un padre a su hija pequeña mientras observaban una de las decoraciones dedicadas al pontífice.

El recibimiento oficial de los reyes

Uno de los puntos centrales de la jornada se desarrolló frente a la residencia de la familia real española, donde una multitud de fieles y curiosos se congregó para presenciar la ceremonia oficial de bienvenida ofrecida por el rey Felipe VI y la reina Doña Letizia al jefe de la Iglesia Católica.

La expectativa generada por el encuentro reunió a personas llegadas desde distintos puntos del país. Entre ellas se encontraba Mori Fernández, de 62 años, quien viajó desde Oviedo el viernes con el propósito de participar en los primeros días del viaje apostólico.

"Vine a ver a Juan Pablo II cuando tenía 20 años y ahora, cuarenta años después, regreso para ver a León XIV", relató Fernández a CNN, sintetizando el valor simbólico que la visita tiene para muchos creyentes que han seguido durante décadas los acontecimientos más relevantes de la Iglesia.

Fernández no viajó sola. Formó parte de una delegación integrada por otras 54 personas que se trasladaron en colectivo hacia Madrid con un doble objetivo:

Intentar ver al Papa de cerca.

Participar en la Santa Misa prevista para el domingo por la mañana en la Plaza de Cibeles.

"El ambiente te ilusiona, es una suerte poder estar aquí", afirmó la mujer, expresando un sentimiento compartido por numerosos grupos llegados desde distintas regiones de la península.

Esperanza y expectativas entre los fieles

La visita de León XIV despertó expectativas que trascendieron el plano estrictamente religioso. A pocos metros de donde se desarrollaban los preparativos para las celebraciones, Carmen Navarro, colombiana de 49 años, compartió sus impresiones sobre la importancia del viaje.

Navarro llegó acompañada por sus hijos y explicó que había cambiado su Bogotá natal por la capital asturiana tres años atrás. Frente a la llegada del pontífice, expresó un deseo que resonó entre muchos de los asistentes.

"Queremos que nos devuelva la esperanza de que se puede mejorar el mundo", señaló.

La mujer también destacó un aspecto especialmente significativo para numerosos fieles hispanohablantes: la posibilidad de escuchar directamente el mensaje papal en español.

"Para mí su visita es importante, sobre todo, porque nos va a hablar en español", agregó mientras continuaban los preparativos para las celebraciones multitudinarias.

Una misa multitudinaria con cifras récord

La magnitud de la movilización obligó a desplegar un importante operativo organizativo. Las autoridades estimaron que la misa prevista en la Plaza de Cibeles podría congregar, como mínimo, a un millón y medio de personas, una cifra que evidencia la enorme repercusión de la visita.

Ante semejante previsión de asistencia, la organización implementó diversas medidas para facilitar el seguimiento de los actos por parte de los asistentes.

Entre las principales disposiciones se incluyeron:

La instalación de andamios y estructuras metálicas en el entorno de la plaza.

La colocación de hasta 42 pantallas gigantes .

. La ampliación de los espacios destinados al seguimiento de las ceremonias.

El objetivo fue garantizar que quienes acudieran a los distintos eventos pudieran sentirse parte de cada celebración independientemente de la distancia respecto al escenario principal.

La primera gran visita europea de León XIV

España constituyó la primera gran visita europea de León XIV desde su elección como pontífice. Madrid fue además la primera escala de un viaje apostólico programado entre el 6 y el 12 de junio.

Durante su estancia en la capital, además del encuentro con los reyes, el Papa tenía previsto dirigirse al Parlamento en un contexto definido por una intensa polarización política en el país. Su presencia en las instituciones españolas añadió una dimensión política y social a una visita ya cargada de simbolismo religioso.

Asimismo, se esperaba que durante su permanencia abordara la compleja situación de los migrantes, una temática que ocupa un lugar relevante dentro de la agenda del viaje.

Cataluña y el homenaje a Antoni Gaudí

Tras su paso por Madrid, León XIV continuará su recorrido en la comunidad autónoma de Cataluña. Allí protagonizará uno de los momentos más destacados de la gira al visitar la Sagrada Familia de Antoni Gaudí en Barcelona.

La agenda contempla la inauguración de la nueva torre de Jesucristo del emblemático templo y la celebración de una misa especial en el marco del centenario del fallecimiento del arquitecto.

La actividad combinará así el carácter religioso de la visita con el reconocimiento a una de las figuras más influyentes de la arquitectura española.

Canarias y el foco en la realidad migratoria

La etapa final del viaje llevará al pontífice a las Islas Canarias, archipiélago situado frente a la costa noroeste de África y convertido en un importante punto de entrada para quienes buscan llegar a Europa.

Durante su estancia en Gran Canaria y Tenerife, León XIV mantendrá encuentros con inmigrantes y con organizaciones que trabajan para facilitar su integración en la sociedad. Además, rendirá homenaje a las personas que perdieron la vida en el mar mientras intentaban completar la peligrosa travesía hacia el continente europeo.

De este modo, la gira española del Papa combinará celebraciones religiosas multitudinarias, encuentros institucionales y una fuerte atención a cuestiones sociales de gran relevancia, consolidando una visita que ya ha marcado un antes y un después en la relación entre España y el Vaticano tras quince años sin presencia pontificia en el país.