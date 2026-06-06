Tragedia en Australia: un pescador murió tras ser atacado por un tiburón de más de cuatro metros

Un hombre de 35 años murió este sábado tras ser atacado por un tiburón de aproximadamente 4,5 metros mientras realizaba pesca submarina cerca de Michaelmas Island, en la costa sur de Australia Occidental.

El hecho ocurrió alrededor de las 11:25 (hora local), cuando la víctima se encontraba en el agua junto a familiares. Tras el ataque, fue trasladado de urgencia en embarcación hasta la Albany Waterfront Marina, donde equipos de emergencia intentaron reanimarlo. Sin embargo, los esfuerzos médicos resultaron infructuosos y se confirmó su fallecimiento.

Conmoción en la comunidad

El episodio generó fuerte impacto en la ciudad de Albany. Vecinos y pescadores locales manifestaron su sorpresa por la gravedad del ataque, aunque reconocieron que la presencia de grandes tiburones es habitual en esta época del año.

Grant Cavanagh, residente de la zona, señaló que no son frecuentes los ataques de este tipo en la región, aunque consideró que el hecho no modificará la relación de la comunidad con el mar.

Por su parte, el pescador comercial Gregory Sharp indicó que en las últimas semanas se registró una mayor presencia de tiburones de gran tamaño siguiendo bancos de sardinas y salmones. Además, recordó que las aguas de King George Sound albergan numerosas colonias de focas, una de las principales fuentes de alimento de estos depredadores.

Investigación en marcha

Las autoridades de Australia Occidental iniciaron una investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque.

El Departamento de Industrias Primarias y Desarrollo Regional (DPIRD) informó que trabaja junto a la Policía local y otros organismos para reunir información sobre lo sucedido. Asimismo, solicitaron a navegantes y residentes reportar cualquier avistamiento de tiburones a las autoridades marítimas.

El primer ministro de Australia Occidental, Roger Cook, expresó sus condolencias a la familia de la víctima y calificó el hecho como una "tragedia".

Segundo ataque fatal en menos de un mes

La muerte del pescador es el segundo ataque fatal de tiburón registrado en menos de cuatro semanas en Australia Occidental y el cuarto ocurrido en el país durante 2026.

El antecedente más reciente se produjo el 16 de mayo, cuando Steven Mattaboni, de 38 años, murió tras ser atacado por un tiburón de cuatro metros mientras practicaba pesca submarina en Rottnest Island.

Especialistas australianos sostienen que factores como el aumento de la actividad humana en zonas costeras y las modificaciones en los ecosistemas marinos asociadas al calentamiento oceánico podrían estar influyendo en los patrones de comportamiento y desplazamiento de los tiburones.