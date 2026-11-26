Más de 35 clubes de las Series A y B del Campeonato Brasileño solicitaron apoyo financiero al Gobierno federal para afrontar la pérdida de contratos comerciales tras la prohibición de las apuestas online establecida por la Medida Provisional (MP) 1.394/2026 del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

La iniciativa fue impulsada por los presidentes del Corinthians, Oscar Stabile, y del Internacional, Alessandro Barcellos, durante una reunión celebrada el martes 17 de noviembre en Río de Janeiro, según publicó el portal Ge.

Corinthians perdió casi R$500 millones (US$95 millones) previstos en contratos con operadores de apuestas, mientras que se interrumpieron acuerdos como el patrocinio de Betano con Flamengo, valorado en R$268,5m (US$46m).

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) estima pérdidas de R$420m (US$72m) durante 2027, el 16 por ciento de sus ingresos previstos, y ya canceló la Copa Sul-Sudeste 2027, agrega la información.

Lula da Silva firmó en septiembre de 2026 una Medida Provisoria que prohíbe totalmente las apuestas deportivas de cuota fija (conocidas como "bets") y los juegos de casino en línea en todo el territorio brasileño.

Esta medida fue prorrogada por 60 días el 11 de noviembre con vencimiento de análisis fijado para el 5 de marzo de 2027.

Entre los fundamentos del decreto, el Gobierno de Lula consideró que solo el año pasado las familias brasileñas perdieron R$ 62,5 mil millones con la diferencia entre el dinero apostado y el que fue devuelto en forma de premios. Entre octubre de 2024 y marzo de 2026, el promedio fue de R$ 4,7 mil millones mensuales, según Agencia Brasil.

El Gobierno brasileño informó el 6 de octubre de 2026 que, desde el 25 de septiembre, solicitó bloquear 13.241 sitios web ilegales de apuestas y eliminar miles de páginas y perfiles en redes sociales, quedando aún R$ 1.300 millones por devolver a apostantes al día siguiente del cierre oficial, de acuerdo con Agencia Brasil.

El grupo dirigencial de clubes pretende negociar con el Gobierno la apertura de líneas de crédito a través del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) o de la Caixa Econômica Federal. La propuesta también contempla mecanismos para renegociar deudas tributarias en los ámbitos federal, estatal y municipal, además de facilitar el pago de salarios y derechos de imagen adeudados.

De acuerdo con Barcellos, presidente del Internacional, el movimiento no busca recibir recursos públicos sin contraprestación, sino garantizar el acceso a financiamiento en condiciones similares a las que se ofrecen a otros sectores de la economía.

Por su parte, el presidente del Corinthians, Stabile, destacó el impacto financiero que tuvo la salida de las empresas de apuestas del mercado brasileño y mencionó la pérdida de contratos de patrocinio del club paulista.

Entre las alternativas planteadas se encuentra la posibilidad de acceder a líneas de crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y de Caixa Econômica Federal. La propuesta todavía debe negociarse con el Ejecutivo.

En una entrevista con Metrópoles poco después de aprobada la medida provisional, el presidente del Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, afirmó que el fin de las apuestas le ocasionará una pérdida de 400 millones de reales (76,5 millones de dólares) al club de Río de Janeiro. El dirigente también declaró que "no podrá cumplir con sus compromisos" en 2027.

El perfil oficial del Flamengo publicó un extenso comunicado sobre la suspensión de las operaciones de apuestas en Brasil, destacando que "el cambio impacta directamente al deporte brasileño".

"Una decisión de esta magnitud afecta al fútbol profesional, a las categorías inferiores, al fútbol femenino, a los deportes olímpicos y a los campeonatos", añadió el club carioca.

En cambio, la presidenta del Palmeiras, Leila Pereira, se manifestó en contra de la iniciativa y no firmó la carta presentada por los dirigentes. La directiva atribuyó la crisis financiera del fútbol brasileño a la gestión de los propios clubes y cuestionó el destino que tendrían los recursos en caso de que el Gobierno habilitara líneas de financiamiento.

"La verdad es que este caos en el que se encuentra el fútbol brasileño se debe a la mala gestión de los administradores de los clubes. Quiero que haya más claridad. Si se consigue algún financiamiento, si el Gobierno entrega dinero, ¿en qué se va a invertir? ¿En comprar más jugadores? ¿En asumir más deudas? Eso no está claro para mí", sostuvo.