Cuba sufrió su octavo apagón nacional en lo que va del año

Cuba sufrió este viernes un nuevo apagón generalizado que provocó la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional, según informó el Ministerio de Energía y Minas.

Se trata del séptimo corte de alcance nacional registrado en lo que va de 2026 y del duodécimo desde finales de 2024, según informó DW.

La interrupción se produjo en medio de una crisis energética que afecta a los 9,4 millones de habitantes de la isla. Las autoridades no precisaron inicialmente las causas de la nueva falla, mientras que los cortes se volvieron cada vez más frecuentes y extensos debido al deterioro de las centrales termoeléctricas y las dificultades para conseguir combustible.

En las últimas semanas, los apagones llegaron a superar las 30 horas consecutivas en La Habana y las 60 horas en algunas provincias. La falta de electricidad también impacta sobre otros servicios esenciales, entre ellos el suministro de agua y las comunicaciones telefónicas, debido a las dificultades para mantener en funcionamiento los sistemas de respaldo.

El Gobierno cubano atribuye parte de la crisis a las restricciones de Estados Unidos para la compra de combustible, que dificultan el abastecimiento de las centrales y de los generadores que funcionan con diésel. Washington, en cambio, responsabiliza al Gobierno cubano y a su gestión económica por el deterioro de la infraestructura eléctrica.