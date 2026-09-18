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Cuba sufrió su octavo apagón nacional en lo que va del año

La caída del sistema eléctrico afectó a toda la isla y se produjo en medio de una profunda crisis energética.

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18 Septiembre de 2026 21.13

Cuba sufrió este viernes un nuevo apagón generalizado que provocó la desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional, según informó el Ministerio de Energía y Minas. 

Se trata del séptimo corte de alcance nacional registrado en lo que va de 2026 y del duodécimo desde finales de 2024, según informó DW.

La interrupción se produjo en medio de una crisis energética que afecta a los 9,4 millones de habitantes de la isla. Las autoridades no precisaron inicialmente las causas de la nueva falla, mientras que los cortes se volvieron cada vez más frecuentes y extensos debido al deterioro de las centrales termoeléctricas y las dificultades para conseguir combustible.

En las últimas semanas, los apagones llegaron a superar las 30 horas consecutivas en La Habana y las 60 horas en algunas provincias. La falta de electricidad también impacta sobre otros servicios esenciales, entre ellos el suministro de agua y las comunicaciones telefónicas, debido a las dificultades para mantener en funcionamiento los sistemas de respaldo.

El Gobierno cubano atribuye parte de la crisis a las restricciones de Estados Unidos para la compra de combustible, que dificultan el abastecimiento de las centrales y de los generadores que funcionan con diésel. Washington, en cambio, responsabiliza al Gobierno cubano y a su gestión económica por el deterioro de la infraestructura eléctrica.

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