Cuenta regresiva para Artemis II: comienza el test final antes del histórico despegue tripulado

La carrera por el regreso de la humanidad a las proximidades lunares ha alcanzado un hito decisivo. La NASA confirmó oficialmente que este jueves 19 de febrero comenzará el segundo ensayo general del lanzamiento de Artemis II, un procedimiento técnico de extrema complejidad que servirá como termómetro final para la misión más ambiciosa de la década. A pesar de que la comunidad internacional observa con atención la ventana de despegue que abre el próximo 6 de marzo, la agencia espacial estadounidense ha mantenido una postura de cautela extrema: la fecha definitiva no será grabada en el calendario hasta que cada sistema del colosal cohete sea validado con éxito en esta instancia previa.

El procedimiento, técnicamente denominado wet dress rehearsal, representa una simulación integral y física de lo que ocurrirá el día del lanzamiento. Durante esta prueba, el cohete Space Launch System (SLS) será sometido a condiciones reales de operación mediante la carga completa de propelentes criogénicos —hidrógeno líquido y oxígeno líquido— en sus tanques. La prueba no se limita a la carga; incluye una simulación detallada de la cuenta regresiva, la ejecución de secuencias críticas y el posterior drenaje de los tanques, además de practicar protocolos de cancelación para enfrentar contingencias técnicas o meteorológicas que pudieran surgir en un escenario real.

El camino hacia este segundo ensayo no ha estado exento de desafíos logísticos. El pasado 12 de febrero, los equipos de ingeniería realizaron una prueba parcial de carga de combustible que encendió las alertas al detectar que un filtro del equipo de soporte en tierra presentaba anomalías, reduciendo potencialmente el flujo de hidrógeno líquido hacia el cohete. Ante este escenario, la NASA activó sus protocolos de mantenimiento durante el último fin de semana, reemplazando el componente defectuoso y restableciendo las conexiones de flujo criogénico. Con los datos obtenidos tras la intervención, los ingenieros consideraron viable avanzar con el cronograma completo para esta semana.

La operación logística comenzará formalmente hoy a las 8:40 p.m. (hora de Buenos Aires), momento en que los controladores de la misión ocuparán sus puestos en el Centro de Control de Lanzamiento del Kennedy Space Center. A partir de allí, se iniciará una secuencia que se extenderá durante casi 50 horas. De cumplirse el cronograma sin interrupciones, el momento culminante del ensayo y el posterior lanzamiento simulado están previstos para las 10:30 p.m. del 19 de febrero, abriéndose una ventana de cuatro horas para completar todas las fases de la prueba.

Un aspecto fundamental de este ejercicio es la simulación de escenarios de crisis mediante la ejecución doble de los últimos diez minutos de la cuenta regresiva, fase conocida como terminal count. En la primera instancia, el reloj se detendrá en T menos 1 minuto y 30 segundos por un lapso de hasta tres minutos, para luego avanzar hasta los T menos 33 segundos. Posteriormente, el cronómetro volverá a los T menos 10 minutos para repetir la secuencia completa y detenerse definitivamente poco antes de los T menos 30 segundos, permitiendo a los equipos practicar cancelaciones ante posibles fallos.

Aunque los protagonistas de la misión no participarán directamente en este ensayo, personal técnico especializado se trasladará a la zona para ensayar operaciones críticas de cierre de la nave Orion, tales como el sellado de escotillas. Artemis II ostenta la distinción de ser la primera misión tripulada del programa espacial de la NASA a la Luna; si bien los astronautas no tocarán la superficie, la nave orbitará nuestro satélite para validar los sistemas de soporte vital. La mirada de los especialistas está puesta ahora en el 6 de marzo, fecha que aparece como el primer día viable para un despegue real, siempre que el SLS demuestre una fiabilidad absoluta durante estas pruebas de fuego en la Tierra.